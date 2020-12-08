https://ria.ru/20201208/teatr-1588157170.html

В театре Вахтангова вручили премию "Звезда театрала"

В театре Вахтангова вручили премию "Звезда театрала"

Зрители назвали лучшие спектакли и лучшего режиссера в рамках премии "Звезда театрала". РИА Новости, 08.12.2020

2020-12-08T11:33

2020-12-08T11:33

2020-12-08T11:33

культура

театр

новости культуры

алексей франдетти

евгений марчелли

александр збруев

валентина талызина

звезда театрала (премия)

мария аронова

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Зрители назвали лучшие спектакли и лучшего режиссера в рамках премии "Звезда театрала".В номинации "Лучшая постановка иностранного режиссера" на торжественной церемонии в Вахтанговском театре премию получил спектакль "Маузер" греческого режиссера Теодороса Терзопулоса, который он поставил на сцене Александрийского театра.Терзопулос поблагодарил зрителей за высокую оценку его работы.Лучшим спектаклем для детей стал спектакль "Питер Пен" в постановке Алексея Франдетти. Самым интересным музыкальным спектаклем по итогам голосования стал мюзикл "Вий" (проект команды Creative Lab SТAIRWAY)Обладателем премии в номинации "Лучшая работа режиссера" стал Евгений Марчелли.Лучшим спектаклем малой формы названы "Опасные связи" в постановке Игоря Яцко. Лучшим спектаклем большой формы стала постановка Олега Глушкова "Завещание Чарльза Адамса".В номинации "лучшая женская и мужская роль" награду получили Тимофей Трибунцев (Борис Годунов в постановке "Борис") и Нонна Гришаева (Людмила Гурченко в спектакле "Люся. Признание в любви"). За "лучшие работы в кино театральных артистов" премии удостоены Даниил Страхов (врач, потерявший память, в сериале "Знахарь") и Мария Аронова (тренер фигуристов в фильме "Лед-2"). В номинации "Лучшая женская роль второго плана" победила актриса Нина Гуляева ("Белые ночи" МХТ им. Чехова)Первым лауреатом премии "Звезда театрала" стал проект в номинации "Лучший артответ пандемии" Instagram-мюзикл "Мой длинноногий деда" в постановке режиссера Алексея Франдетти.Награду получил сам Франдетти, он же был ведущим церемонии награждения премии, которая проходила в Вахтанговском театре.Театральную премию на церемонии в Вахтанговском театре в самой почетной номинации "Легенда сцены" вручили народным артистам России Валентине Талызиной и Александру Збруеву.Талызина приехала на вручение премии и поблагодарила зрителей за то, что так высоко оценили ее труд.Народного артиста России Романа Виктюка посмертно наградили премией в номинации "Легенда сцены". Награду за режиссера получил актер Театра Романа Виктюка Дмитрий Бозин.Виктюк ушел из жизни 17 ноября из-за тромбоэмболии. Ему было 84 года. Прощание в Москве прошло в его театре 20 ноября, позже его похоронили во Львове в семейном склепе.

https://ria.ru/20201117/viktyuk-1585070018.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

театр, новости культуры, алексей франдетти, евгений марчелли, александр збруев, валентина талызина, звезда театрала (премия), мария аронова, театр романа виктюка, нонна гришаева, даниил страхов