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https://ria.ru/20201208/teatr-1588157170.html
В театре Вахтангова вручили премию "Звезда театрала"
В театре Вахтангова вручили премию "Звезда театрала"
Зрители назвали лучшие спектакли и лучшего режиссера в рамках премии "Звезда театрала". РИА Новости, 08.12.2020
2020-12-08T11:33
2020-12-08T11:33
культура
театр
новости культуры
алексей франдетти
евгений марчелли
александр збруев
валентина талызина
звезда театрала (премия)
мария аронова
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Зрители назвали лучшие спектакли и лучшего режиссера в рамках премии "Звезда театрала".В номинации "Лучшая постановка иностранного режиссера" на торжественной церемонии в Вахтанговском театре премию получил спектакль "Маузер" греческого режиссера Теодороса Терзопулоса, который он поставил на сцене Александрийского театра.Терзопулос поблагодарил зрителей за высокую оценку его работы.Лучшим спектаклем для детей стал спектакль "Питер Пен" в постановке Алексея Франдетти. Самым интересным музыкальным спектаклем по итогам голосования стал мюзикл "Вий" (проект команды Creative Lab SТAIRWAY)Обладателем премии в номинации "Лучшая работа режиссера" стал Евгений Марчелли.Лучшим спектаклем малой формы названы "Опасные связи" в постановке Игоря Яцко. Лучшим спектаклем большой формы стала постановка Олега Глушкова "Завещание Чарльза Адамса".В номинации "лучшая женская и мужская роль" награду получили Тимофей Трибунцев (Борис Годунов в постановке "Борис") и Нонна Гришаева (Людмила Гурченко в спектакле "Люся. Признание в любви"). За "лучшие работы в кино театральных артистов" премии удостоены Даниил Страхов (врач, потерявший память, в сериале "Знахарь") и Мария Аронова (тренер фигуристов в фильме "Лед-2"). В номинации "Лучшая женская роль второго плана" победила актриса Нина Гуляева ("Белые ночи" МХТ им. Чехова)Первым лауреатом премии "Звезда театрала" стал проект в номинации "Лучший артответ пандемии" Instagram-мюзикл "Мой длинноногий деда" в постановке режиссера Алексея Франдетти.Награду получил сам Франдетти, он же был ведущим церемонии награждения премии, которая проходила в Вахтанговском театре.Театральную премию на церемонии в Вахтанговском театре в самой почетной номинации "Легенда сцены" вручили народным артистам России Валентине Талызиной и Александру Збруеву.Талызина приехала на вручение премии и поблагодарила зрителей за то, что так высоко оценили ее труд.Народного артиста России Романа Виктюка посмертно наградили премией в номинации "Легенда сцены". Награду за режиссера получил актер Театра Романа Виктюка Дмитрий Бозин.Виктюк ушел из жизни 17 ноября из-за тромбоэмболии. Ему было 84 года. Прощание в Москве прошло в его театре 20 ноября, позже его похоронили во Львове в семейном склепе.
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театр, новости культуры, алексей франдетти, евгений марчелли, александр збруев, валентина талызина, звезда театрала (премия), мария аронова, театр романа виктюка, нонна гришаева, даниил страхов

В театре Вахтангова вручили премию "Звезда театрала"

11:33 08.12.2020
 
© предоставлена пресс-службой премии "Звезда Театрала"фарфоровая статуэтка - премия "Звезда Театрала"
фарфоровая статуэтка - премия Звезда Театрала - РИА Новости, 1920, 08.12.2020
© предоставлена пресс-службой премии "Звезда Театрала"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Зрители назвали лучшие спектакли и лучшего режиссера в рамках премии "Звезда театрала".
В номинации "Лучшая постановка иностранного режиссера" на торжественной церемонии в Вахтанговском театре премию получил спектакль "Маузер" греческого режиссера Теодороса Терзопулоса, который он поставил на сцене Александрийского театра.
© Александринский театрСцена из спектакля "Маузер" в постановке Теодороса Терзопулоса в Александринском театре
Сцена из спектакля Маузер в постановке Теодороса Терзопулоса в Александринском театре
1 из 4
Сцена из спектакля "Маузер" в постановке Теодороса Терзопулоса в Александринском театре
© Александринский театр
© Александринский театрСцена из спектакля "Маузер" в постановке Теодороса Терзопулоса в Александринском театре
Сцена из спектакля Маузер в постановке Теодороса Терзопулоса в Александринском театре
2 из 4
Сцена из спектакля "Маузер" в постановке Теодороса Терзопулоса в Александринском театре
© Александринский театр
© Александринский театрСцена из спектакля "Маузер" в постановке Теодороса Терзопулоса в Александринском театре
Сцена из спектакля Маузер в постановке Теодороса Терзопулоса в Александринском театре
3 из 4
Сцена из спектакля "Маузер" в постановке Теодороса Терзопулоса в Александринском театре
© Александринский театр
© Александринский театрСцена из спектакля "Маузер" в постановке Теодороса Терзопулоса в Александринском театре
Сцена из спектакля Маузер в постановке Теодороса Терзопулоса в Александринском театре
4 из 4
Сцена из спектакля "Маузер" в постановке Теодороса Терзопулоса в Александринском театре
© Александринский театр
1 из 4
Сцена из спектакля "Маузер" в постановке Теодороса Терзопулоса в Александринском театре
© Александринский театр
2 из 4
Сцена из спектакля "Маузер" в постановке Теодороса Терзопулоса в Александринском театре
© Александринский театр
3 из 4
Сцена из спектакля "Маузер" в постановке Теодороса Терзопулоса в Александринском театре
© Александринский театр
4 из 4
Сцена из спектакля "Маузер" в постановке Теодороса Терзопулоса в Александринском театре
© Александринский театр
Терзопулос поблагодарил зрителей за высокую оценку его работы.
Лучшим спектаклем для детей стал спектакль "Питер Пен" в постановке Алексея Франдетти. Самым интересным музыкальным спектаклем по итогам голосования стал мюзикл "Вий" (проект команды Creative Lab SТAIRWAY)
Обладателем премии в номинации "Лучшая работа режиссера" стал Евгений Марчелли.
Лучшим спектаклем малой формы названы "Опасные связи" в постановке Игоря Яцко. Лучшим спектаклем большой формы стала постановка Олега Глушкова "Завещание Чарльза Адамса".
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкКонстантин Райкин в роли Павла Прохоровича Оброшенова в сцене из спектакля "Шутники" по пьесе А. Островского в постановке режиссера Евгения Марчелли в московском театре "Сатирикон".
Пьеса Шутники в театре Сатирикон
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Константин Райкин в роли Павла Прохоровича Оброшенова в сцене из спектакля "Шутники" по пьесе А. Островского в постановке режиссера Евгения Марчелли в московском театре "Сатирикон".
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкВера Строкова в роли Луизы Адамс и Владислав Ташбулатов в роли Франтишека в сцене из спектакля "Завещание Чарльза Адамса, или Дом семи повешенных" в постановке Олега Глушкова на сцене театра "Мастерская Петра Фоменко" в Москве.
Спектакль Завещание Чарльза Адамса, или Дом семи повешенных в Мастерской Петра Фоменко
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Вера Строкова в роли Луизы Адамс и Владислав Ташбулатов в роли Франтишека в сцене из спектакля "Завещание Чарльза Адамса, или Дом семи повешенных" в постановке Олега Глушкова на сцене театра "Мастерская Петра Фоменко" в Москве.
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкСцена из спектакля "Завещание Чарльза Адамса, или Дом семи повешенных" в постановке Олега Глушкова на сцене театра "Мастерская Петра Фоменко" в Москве.
Спектакль Завещание Чарльза Адамса, или Дом семи повешенных в Мастерской Петра Фоменко
3 из 5
Сцена из спектакля "Завещание Чарльза Адамса, или Дом семи повешенных" в постановке Олега Глушкова на сцене театра "Мастерская Петра Фоменко" в Москве.
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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© Фото : А.Белякова / Предоставлено пресс-службой театра "Мастерская Петра Фоменко"Спектакль "Завещание Чарльза Адамса"
Спектакль Завещание Чарльза Адамса
4 из 5
Спектакль "Завещание Чарльза Адамса"
© Фото : А.Белякова / Предоставлено пресс-службой театра "Мастерская Петра Фоменко"
© Фото : А.Иноземцева / Предоставлено пресс-службой театра "Мастерская Петра Фоменко"Спектакль "Завещание Чарльза Адамса"
Спектакль Завещание Чарльза Адамса
5 из 5
Спектакль "Завещание Чарльза Адамса"
© Фото : А.Иноземцева / Предоставлено пресс-службой театра "Мастерская Петра Фоменко"
1 из 5
Константин Райкин в роли Павла Прохоровича Оброшенова в сцене из спектакля "Шутники" по пьесе А. Островского в постановке режиссера Евгения Марчелли в московском театре "Сатирикон".
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
2 из 5
Вера Строкова в роли Луизы Адамс и Владислав Ташбулатов в роли Франтишека в сцене из спектакля "Завещание Чарльза Адамса, или Дом семи повешенных" в постановке Олега Глушкова на сцене театра "Мастерская Петра Фоменко" в Москве.
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
3 из 5
Сцена из спектакля "Завещание Чарльза Адамса, или Дом семи повешенных" в постановке Олега Глушкова на сцене театра "Мастерская Петра Фоменко" в Москве.
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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4 из 5
Спектакль "Завещание Чарльза Адамса"
© Фото : А.Белякова / Предоставлено пресс-службой театра "Мастерская Петра Фоменко"
5 из 5
Спектакль "Завещание Чарльза Адамса"
© Фото : А.Иноземцева / Предоставлено пресс-службой театра "Мастерская Петра Фоменко"
В номинации "лучшая женская и мужская роль" награду получили Тимофей Трибунцев (Борис Годунов в постановке "Борис") и Нонна Гришаева (Людмила Гурченко в спектакле "Люся. Признание в любви"). За "лучшие работы в кино театральных артистов" премии удостоены Даниил Страхов (врач, потерявший память, в сериале "Знахарь") и Мария Аронова (тренер фигуристов в фильме "Лед-2"). В номинации "Лучшая женская роль второго плана" победила актриса Нина Гуляева ("Белые ночи" МХТ им. Чехова)
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктер Тимофей Трибунцев в роли Бориса Годунова и Актриса Инна Сухорецкая в роли распределителя концерта в сцене из спектакля "Борис" по мотивам исторической драмы А.С. Пушкина "Борис Годунов" в постановке режиссера Дмитрия Крымова на премьерном показе в Музее Москвы.
Премьера спектакля Борис
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Актер Тимофей Трибунцев в роли Бориса Годунова и Актриса Инна Сухорецкая в роли распределителя концерта в сцене из спектакля "Борис" по мотивам исторической драмы А.С. Пушкина "Борис Годунов" в постановке режиссера Дмитрия Крымова на премьерном показе в Музее Москвы.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкАктриса Нонна Гришаева в роли Люси в сцене из спектакля "Люся. Признание в любви" в постановке Александра Нестерова в государственном академическом театре имени Евгения Вахтангова в Москве.
Актриса Нонна Гришаева в роли Люси в сцене из спектакля Люся. Признание в любви в постановке Александра Нестерова в государственном академическом театре имени Евгения Вахтангова в Москве.
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Актриса Нонна Гришаева в роли Люси в сцене из спектакля "Люся. Признание в любви" в постановке Александра Нестерова в государственном академическом театре имени Евгения Вахтангова в Москве.
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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© Фото из личного архиваМария Аронова в фильме "Лёд 2"
Мария Аронова в фильме Лёд 2
3 из 3
Мария Аронова в фильме "Лёд 2"
© Фото из личного архива
1 из 3
Актер Тимофей Трибунцев в роли Бориса Годунова и Актриса Инна Сухорецкая в роли распределителя концерта в сцене из спектакля "Борис" по мотивам исторической драмы А.С. Пушкина "Борис Годунов" в постановке режиссера Дмитрия Крымова на премьерном показе в Музее Москвы.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
2 из 3
Актриса Нонна Гришаева в роли Люси в сцене из спектакля "Люся. Признание в любви" в постановке Александра Нестерова в государственном академическом театре имени Евгения Вахтангова в Москве.
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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3 из 3
Мария Аронова в фильме "Лёд 2"
© Фото из личного архива
Первым лауреатом премии "Звезда театрала" стал проект в номинации "Лучший артответ пандемии" Instagram-мюзикл "Мой длинноногий деда" в постановке режиссера Алексея Франдетти.
Награду получил сам Франдетти, он же был ведущим церемонии награждения премии, которая проходила в Вахтанговском театре.
Театральную премию на церемонии в Вахтанговском театре в самой почетной номинации "Легенда сцены" вручили народным артистам России Валентине Талызиной и Александру Збруеву.
Талызина приехала на вручение премии и поблагодарила зрителей за то, что так высоко оценили ее труд.
Народного артиста России Романа Виктюка посмертно наградили премией в номинации "Легенда сцены". Награду за режиссера получил актер Театра Романа Виктюка Дмитрий Бозин.
Пресс-конференция народного артиста России режиссера Романа Виктюка, посвященная его 75-летнему юбилею - РИА Новости, 1920, 17.11.2020
17 ноября, 19:45Культура
Человек Серебряного века. Памяти Романа Виктюка
Виктюк ушел из жизни 17 ноября из-за тромбоэмболии. Ему было 84 года. Прощание в Москве прошло в его театре 20 ноября, позже его похоронили во Львове в семейном склепе.
 
КультураТеатрНовости культурыАлексей ФрандеттиЕвгений МарчеллиАлександр ЗбруевВалентина ТалызинаЗвезда театрала (премия)Мария АроноваТеатр Романа ВиктюкаНонна ГришаеваДаниил Страхов
 
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