В театре Вахтангова вручили премию "Звезда театрала"
© предоставлена пресс-службой премии "Звезда Театрала"фарфоровая статуэтка - премия "Звезда Театрала"
© предоставлена пресс-службой премии "Звезда Театрала"
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Зрители назвали лучшие спектакли и лучшего режиссера в рамках премии "Звезда театрала".
В номинации "Лучшая постановка иностранного режиссера" на торжественной церемонии в Вахтанговском театре премию получил спектакль "Маузер" греческого режиссера Теодороса Терзопулоса, который он поставил на сцене Александрийского театра.
© Александринский театрСцена из спектакля "Маузер" в постановке Теодороса Терзопулоса в Александринском театре
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Сцена из спектакля "Маузер" в постановке Теодороса Терзопулоса в Александринском театре
© Александринский театр
© Александринский театрСцена из спектакля "Маузер" в постановке Теодороса Терзопулоса в Александринском театре
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Сцена из спектакля "Маузер" в постановке Теодороса Терзопулоса в Александринском театре
© Александринский театр
© Александринский театрСцена из спектакля "Маузер" в постановке Теодороса Терзопулоса в Александринском театре
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Сцена из спектакля "Маузер" в постановке Теодороса Терзопулоса в Александринском театре
© Александринский театр
© Александринский театрСцена из спектакля "Маузер" в постановке Теодороса Терзопулоса в Александринском театре
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Сцена из спектакля "Маузер" в постановке Теодороса Терзопулоса в Александринском театре
© Александринский театр
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Сцена из спектакля "Маузер" в постановке Теодороса Терзопулоса в Александринском театре
© Александринский театр
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Сцена из спектакля "Маузер" в постановке Теодороса Терзопулоса в Александринском театре
© Александринский театр
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Сцена из спектакля "Маузер" в постановке Теодороса Терзопулоса в Александринском театре
© Александринский театр
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Сцена из спектакля "Маузер" в постановке Теодороса Терзопулоса в Александринском театре
© Александринский театр
Терзопулос поблагодарил зрителей за высокую оценку его работы.
Лучшим спектаклем для детей стал спектакль "Питер Пен" в постановке Алексея Франдетти. Самым интересным музыкальным спектаклем по итогам голосования стал мюзикл "Вий" (проект команды Creative Lab SТAIRWAY)
Обладателем премии в номинации "Лучшая работа режиссера" стал Евгений Марчелли.
Лучшим спектаклем малой формы названы "Опасные связи" в постановке Игоря Яцко. Лучшим спектаклем большой формы стала постановка Олега Глушкова "Завещание Чарльза Адамса".
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкКонстантин Райкин в роли Павла Прохоровича Оброшенова в сцене из спектакля "Шутники" по пьесе А. Островского в постановке режиссера Евгения Марчелли в московском театре "Сатирикон".
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Константин Райкин в роли Павла Прохоровича Оброшенова в сцене из спектакля "Шутники" по пьесе А. Островского в постановке режиссера Евгения Марчелли в московском театре "Сатирикон".
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкВера Строкова в роли Луизы Адамс и Владислав Ташбулатов в роли Франтишека в сцене из спектакля "Завещание Чарльза Адамса, или Дом семи повешенных" в постановке Олега Глушкова на сцене театра "Мастерская Петра Фоменко" в Москве.
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Вера Строкова в роли Луизы Адамс и Владислав Ташбулатов в роли Франтишека в сцене из спектакля "Завещание Чарльза Адамса, или Дом семи повешенных" в постановке Олега Глушкова на сцене театра "Мастерская Петра Фоменко" в Москве.
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкСцена из спектакля "Завещание Чарльза Адамса, или Дом семи повешенных" в постановке Олега Глушкова на сцене театра "Мастерская Петра Фоменко" в Москве.
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Сцена из спектакля "Завещание Чарльза Адамса, или Дом семи повешенных" в постановке Олега Глушкова на сцене театра "Мастерская Петра Фоменко" в Москве.
© Фото : А.Белякова / Предоставлено пресс-службой театра "Мастерская Петра Фоменко"Спектакль "Завещание Чарльза Адамса"
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Спектакль "Завещание Чарльза Адамса"
© Фото : А.Белякова / Предоставлено пресс-службой театра "Мастерская Петра Фоменко"
© Фото : А.Иноземцева / Предоставлено пресс-службой театра "Мастерская Петра Фоменко"Спектакль "Завещание Чарльза Адамса"
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Спектакль "Завещание Чарльза Адамса"
© Фото : А.Иноземцева / Предоставлено пресс-службой театра "Мастерская Петра Фоменко"
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Константин Райкин в роли Павла Прохоровича Оброшенова в сцене из спектакля "Шутники" по пьесе А. Островского в постановке режиссера Евгения Марчелли в московском театре "Сатирикон".
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Вера Строкова в роли Луизы Адамс и Владислав Ташбулатов в роли Франтишека в сцене из спектакля "Завещание Чарльза Адамса, или Дом семи повешенных" в постановке Олега Глушкова на сцене театра "Мастерская Петра Фоменко" в Москве.
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Сцена из спектакля "Завещание Чарльза Адамса, или Дом семи повешенных" в постановке Олега Глушкова на сцене театра "Мастерская Петра Фоменко" в Москве.
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Спектакль "Завещание Чарльза Адамса"
© Фото : А.Белякова / Предоставлено пресс-службой театра "Мастерская Петра Фоменко"
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Спектакль "Завещание Чарльза Адамса"
© Фото : А.Иноземцева / Предоставлено пресс-службой театра "Мастерская Петра Фоменко"
В номинации "лучшая женская и мужская роль" награду получили Тимофей Трибунцев (Борис Годунов в постановке "Борис") и Нонна Гришаева (Людмила Гурченко в спектакле "Люся. Признание в любви"). За "лучшие работы в кино театральных артистов" премии удостоены Даниил Страхов (врач, потерявший память, в сериале "Знахарь") и Мария Аронова (тренер фигуристов в фильме "Лед-2"). В номинации "Лучшая женская роль второго плана" победила актриса Нина Гуляева ("Белые ночи" МХТ им. Чехова)
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктер Тимофей Трибунцев в роли Бориса Годунова и Актриса Инна Сухорецкая в роли распределителя концерта в сцене из спектакля "Борис" по мотивам исторической драмы А.С. Пушкина "Борис Годунов" в постановке режиссера Дмитрия Крымова на премьерном показе в Музее Москвы.
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Актер Тимофей Трибунцев в роли Бориса Годунова и Актриса Инна Сухорецкая в роли распределителя концерта в сцене из спектакля "Борис" по мотивам исторической драмы А.С. Пушкина "Борис Годунов" в постановке режиссера Дмитрия Крымова на премьерном показе в Музее Москвы.
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкАктриса Нонна Гришаева в роли Люси в сцене из спектакля "Люся. Признание в любви" в постановке Александра Нестерова в государственном академическом театре имени Евгения Вахтангова в Москве.
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Актриса Нонна Гришаева в роли Люси в сцене из спектакля "Люся. Признание в любви" в постановке Александра Нестерова в государственном академическом театре имени Евгения Вахтангова в Москве.
© Фото из личного архиваМария Аронова в фильме "Лёд 2"
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Мария Аронова в фильме "Лёд 2"
© Фото из личного архива
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Актер Тимофей Трибунцев в роли Бориса Годунова и Актриса Инна Сухорецкая в роли распределителя концерта в сцене из спектакля "Борис" по мотивам исторической драмы А.С. Пушкина "Борис Годунов" в постановке режиссера Дмитрия Крымова на премьерном показе в Музее Москвы.
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Актриса Нонна Гришаева в роли Люси в сцене из спектакля "Люся. Признание в любви" в постановке Александра Нестерова в государственном академическом театре имени Евгения Вахтангова в Москве.
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Мария Аронова в фильме "Лёд 2"
© Фото из личного архива
Первым лауреатом премии "Звезда театрала" стал проект в номинации "Лучший артответ пандемии" Instagram-мюзикл "Мой длинноногий деда" в постановке режиссера Алексея Франдетти.
Награду получил сам Франдетти, он же был ведущим церемонии награждения премии, которая проходила в Вахтанговском театре.
Театральную премию на церемонии в Вахтанговском театре в самой почетной номинации "Легенда сцены" вручили народным артистам России Валентине Талызиной и Александру Збруеву.
Талызина приехала на вручение премии и поблагодарила зрителей за то, что так высоко оценили ее труд.
Народного артиста России Романа Виктюка посмертно наградили премией в номинации "Легенда сцены". Награду за режиссера получил актер Театра Романа Виктюка Дмитрий Бозин.
17 ноября, 19:45КультураЧеловек Серебряного века. Памяти Романа Виктюка
Виктюк ушел из жизни 17 ноября из-за тромбоэмболии. Ему было 84 года. Прощание в Москве прошло в его театре 20 ноября, позже его похоронили во Львове в семейном склепе.