https://ria.ru/20201208/strakhovanie-1588291061.html

Путин подписал закон о реформе системы ОМС

Путин подписал закон о реформе системы ОМС

Владимир Путин подписал закон о реформе системы обязательного медицинского страхования, Фонду ОМС передадут часть полномочий страховщиков. РИА Новости, 08.12.2020

2020-12-08T19:57

2020-12-08T19:57

2020-12-08T21:23

федеральный фонд обязательного медицинского страхования рф

владимир путин

общество

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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Владимир Путин подписал закон о реформе системы обязательного медицинского страхования, Фонду ОМС передадут часть полномочий страховщиков. Документ опубликовали на официальном портале правовой информации.ФОМС, в частности, сможет организовывать медицинскую помощь, оказываемую федеральными медицинскими организациями. Нормативы предоставления специализированной, в том числе высокотехнологичной, медпомощи, а также затраты на нее будет устанавливать правительство в составе базовой программы ОМС. Федеральные власти будут распределять между государственными клиниками объемы предоставления помощи с учетом их мощностей, а также услуг, финансируемых из других источников. Нормативный размер средств, предоставляемых территориальным фондом ОМС на ведение дела страховой медицинской организацией, уменьшился с одного-двух процентов до 0,8-1,1 процента. Помимо этого, теперь ФОМС будет вести единый реестр медорганизаций, работающих по ОМС, а также реестры организаций, занимающихся страхованием по территориальным программам ОМС. Также закон предусматривает, что подведомственные Минздраву учреждения будут вправе оказывать первичную помощь и скорую, в том числе специализированную, медицинскую помощь по территориальной программе ОМС.

https://ria.ru/20201203/oms-1587480255.html

https://ria.ru/20201021/oms-1580748335.html

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федеральный фонд обязательного медицинского страхования рф, владимир путин, общество