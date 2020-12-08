Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201208/strakhovanie-1588291061.html
Путин подписал закон о реформе системы ОМС
Путин подписал закон о реформе системы ОМС
Владимир Путин подписал закон о реформе системы обязательного медицинского страхования, Фонду ОМС передадут часть полномочий страховщиков. РИА Новости, 08.12.2020
2020-12-08T19:57
2020-12-08T21:23
федеральный фонд обязательного медицинского страхования рф
владимир путин
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/08/1588292319_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_db8afed5c718bce745863fc53e390019.jpg
МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Владимир Путин подписал закон о реформе системы обязательного медицинского страхования, Фонду ОМС передадут часть полномочий страховщиков. Документ опубликовали на официальном портале правовой информации.ФОМС, в частности, сможет организовывать медицинскую помощь, оказываемую федеральными медицинскими организациями. Нормативы предоставления специализированной, в том числе высокотехнологичной, медпомощи, а также затраты на нее будет устанавливать правительство в составе базовой программы ОМС. Федеральные власти будут распределять между государственными клиниками объемы предоставления помощи с учетом их мощностей, а также услуг, финансируемых из других источников. Нормативный размер средств, предоставляемых территориальным фондом ОМС на ведение дела страховой медицинской организацией, уменьшился с одного-двух процентов до 0,8-1,1 процента. Помимо этого, теперь ФОМС будет вести единый реестр медорганизаций, работающих по ОМС, а также реестры организаций, занимающихся страхованием по территориальным программам ОМС. Также закон предусматривает, что подведомственные Минздраву учреждения будут вправе оказывать первичную помощь и скорую, в том числе специализированную, медицинскую помощь по территориальной программе ОМС.
https://ria.ru/20201203/oms-1587480255.html
https://ria.ru/20201021/oms-1580748335.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0c/08/1588292319_141:0:2872:2048_1920x0_80_0_0_2cd497824dc29deccef36f664acd1a6b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
федеральный фонд обязательного медицинского страхования рф, владимир путин, общество

Путин подписал закон о реформе системы ОМС

19:57 08.12.2020 (обновлено: 21:23 08.12.2020)
 
© РИА Новости / Максим БлиновПациент записывается на прием к врачу
Пациент записывается на прием к врачу - РИА Новости, 1920, 08.12.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Владимир Путин подписал закон о реформе системы обязательного медицинского страхования, Фонду ОМС передадут часть полномочий страховщиков.
Документ опубликовали на официальном портале правовой информации.
ФОМС, в частности, сможет организовывать медицинскую помощь, оказываемую федеральными медицинскими организациями. Нормативы предоставления специализированной, в том числе высокотехнологичной, медпомощи, а также затраты на нее будет устанавливать правительство в составе базовой программы ОМС.
Федеральные власти будут распределять между государственными клиниками объемы предоставления помощи с учетом их мощностей, а также услуг, финансируемых из других источников.
Полис ОМС - РИА Новости, 1920, 03.12.2020
3 декабря, 12:04Обязательное медицинское страхование
Володин рассказал о плюсах закона о реформе ОМС
Нормативный размер средств, предоставляемых территориальным фондом ОМС на ведение дела страховой медицинской организацией, уменьшился с одного-двух процентов до 0,8-1,1 процента.
Помимо этого, теперь ФОМС будет вести единый реестр медорганизаций, работающих по ОМС, а также реестры организаций, занимающихся страхованием по территориальным программам ОМС.
Также закон предусматривает, что подведомственные Минздраву учреждения будут вправе оказывать первичную помощь и скорую, в том числе специализированную, медицинскую помощь по территориальной программе ОМС.
Гознак начал выпуск электронных страховых полисов ОМС с российскими чипами - РИА Новости, 1920, 21.10.2020
21 октября, 00:31
Счетная палата предупредила о рисках предложенной Минздравом реформы ОМС
 
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования РФВладимир ПутинОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:52Врач объяснила, почему нельзя воздерживаться от еды до новогодней ночи
08:51Телеканалы заложили три часа на пресс-конференцию Путина
08:49В Минпросвещения оценили ситуацию с работой школ в условиях коронавируса
08:47Гинцбург уточнил рекомендации о запрете на алкоголь во время вакцинации
08:43ОАЭ зарегистрировали китайскую вакцину от коронавируса
08:41Двое жителей Омской области получили срок за нападение на ветерана
08:36Названы проблемы, с которыми сталкиваются пользователи каршеринга
08:18Эксперт рассказал, сколько будет соблюдаться соглашение по Карабаху
08:12В Москве заработал сервис для привлечения инвестиций в стартапы
08:06Прошедшая ночь в Москве стала самой холодной с начала зимы
08:03В России разработали проект плана продвижения "зеленых" продуктов
08:00Российские вузы придумали, как ускорить лечение гнойных воспалений
07:57Москвичей в среду ожидает погожий морозный день
07:56При пожаре в частном доме в Татарстане погибли три человека
07:51В МЧС уточнили площадь пожара на нефтяной скважине в Оренбургской области
07:45Житель Подмосковья получил срок за сексуальные преступления против детей
07:36Судья назвал политическим решение Трампа помиловать бывшего советника
07:35На Сахалине военному вынесли приговор за избиение двух солдат
07:12Больным COVID-19 предложили альтернативу шампанскому на Новый год
07:10В Оренбургской области загорелась нефтяная скважина
Лента новостейМолния