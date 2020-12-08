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Жириновский предложил выдавать депутатам скафандры для защиты от COVID-19
Жириновский предложил выдавать депутатам скафандры для защиты от COVID-19
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский на пленарном заседании Госдумы во вторник предложил выдавать депутатам спецкостюмы-скафандры для защиты от COVID-19. РИА Новости, 08.12.2020
2020-12-08T12:58
2020-12-08T15:25
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МОСКВА, 8 дек – РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский на пленарном заседании Госдумы во вторник предложил выдавать депутатам спецкостюмы-скафандры для защиты от COVID-19.Он выразил недовольство по поводу числа депутатов, которые находятся в зале заседаний Госдумы одновременно. "Показывают парламенты стран мира: везде сидит 20-30 человек. Ну неужели они все глупее нас? А мы самый умный парламент – сидит почти 400 человек", - сказал он.К тому же, по мнению Жириновского, в зале заседаний наблюдается "постоянный саботаж принятия санитарных мер"."В мире идет война с пандемией. В Индии еще новая болезнь объявилась… А вы хотите здесь досидеть до упора, чтобы у нас под Новый год еще какое-то количество заболело?" - обратился Жириновский к депутатам ГД.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, лдпр, госдума рф, владимир жириновский, индия, политика

Жириновский предложил выдавать депутатам скафандры для защиты от COVID-19

12:58 08.12.2020 (обновлено: 15:25 08.12.2020)
 
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкРуководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Руководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский на пленарном заседании Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 08.12.2020
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 8 дек – РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский на пленарном заседании Госдумы во вторник предложил выдавать депутатам спецкостюмы-скафандры для защиты от COVID-19.
"Считаю, что зал – это красная зона… Я предлагаю специальные костюмы, скафандры давать депутатам", - сказал Жириновский.
Он выразил недовольство по поводу числа депутатов, которые находятся в зале заседаний Госдумы одновременно. "Показывают парламенты стран мира: везде сидит 20-30 человек. Ну неужели они все глупее нас? А мы самый умный парламент – сидит почти 400 человек", - сказал он.
К тому же, по мнению Жириновского, в зале заседаний наблюдается "постоянный саботаж принятия санитарных мер".
"В мире идет война с пандемией. В Индии еще новая болезнь объявилась… А вы хотите здесь досидеть до упора, чтобы у нас под Новый год еще какое-то количество заболело?" - обратился Жириновский к депутатам ГД.
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