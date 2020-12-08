https://ria.ru/20201208/skafandry-1588191867.html

Жириновский предложил выдавать депутатам скафандры для защиты от COVID-19

Жириновский предложил выдавать депутатам скафандры для защиты от COVID-19

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский на пленарном заседании Госдумы во вторник предложил выдавать депутатам спецкостюмы-скафандры для защиты от COVID-19. РИА Новости, 08.12.2020

2020-12-08T12:58

2020-12-08T12:58

2020-12-08T15:25

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коронавирус в россии

коронавирус covid-19

лдпр

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владимир жириновский

индия

политика

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МОСКВА, 8 дек – РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский на пленарном заседании Госдумы во вторник предложил выдавать депутатам спецкостюмы-скафандры для защиты от COVID-19.Он выразил недовольство по поводу числа депутатов, которые находятся в зале заседаний Госдумы одновременно. "Показывают парламенты стран мира: везде сидит 20-30 человек. Ну неужели они все глупее нас? А мы самый умный парламент – сидит почти 400 человек", - сказал он.К тому же, по мнению Жириновского, в зале заседаний наблюдается "постоянный саботаж принятия санитарных мер"."В мире идет война с пандемией. В Индии еще новая болезнь объявилась… А вы хотите здесь досидеть до упора, чтобы у нас под Новый год еще какое-то количество заболело?" - обратился Жириновский к депутатам ГД.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

https://radiosputnik.ria.ru/20201207/kovid-1588014572.html

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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, лдпр, госдума рф, владимир жириновский, индия, политика