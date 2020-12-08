https://ria.ru/20201208/shos-1588241580.html

Генсек ШОС рассказал о взаимоподдержке стран во время пандемии

Генсек ШОС рассказал о взаимоподдержке стран во время пандемии

Страны-участницы Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в период пандемии коронавируса проявили высокий уровень солидарности и взаимную поддержку, заявил... РИА Новости, 08.12.2020

2020-12-08T16:15

2020-12-08T16:15

2020-12-08T16:15

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

владимир норов

коронавирусы

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шос

в мире

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УФА, 8 дек – РИА Новости. Страны-участницы Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в период пандемии коронавируса проявили высокий уровень солидарности и взаимную поддержку, заявил генеральный секретарь организации Владимир Норов."Самыми пострадавшими в период пандемии оказался малый и средний бизнес. В то же время в этом году мировая торговля сократится на 30%. Показательно, что государства-члены ШОС в соответствии с принципами шанхайской организации продолжают проявлять высокий уровень солидарности, взаимной поддержи, и в нынешних условиях председательство России ШОС выдалось сложным, но и одновременно успешным", - заявил Норов на пленарном заседании международной недели бизнеса в Уфе.По его словам, организации удалось переформатировать работу основных отраслевых механизмов сотрудничества, подготовить взаимный пакет документов, регламентирующих ряд важных политических и экономических решений.Он отметил, что председательство в ШОС перешло к Таджикистану, который намерен активизировать деятельность организации и приложить усилия для реализации решений, утверждённых планов действий, соответствующих программ и концепций, принятых на прошедшем саммите ШОС и заседании глав правительств."Также таджикская сторона предлагает план совместных действий в рамках председательства, в рамках саммита ШОС, в рамках заседаний глав правительств. Был выдвинут ряд важных инициатив главами наших государств, направленных на преодоление негативных последствий пандемии и активизации многостороннего сотрудничества. Это и вопрос использования национальных валют, наша организация активно работает по разработке дорожной карты по использованию национальных валют", - сказал Норов, отметив, что по мнению экспертов, использование национальных валют в совместной торгово-экономической деятельности стран ШОС создаст условия для реализации совместных многосторонних проектов.В Уфе с 8 по 11 декабря проходит международная неделя бизнеса. Деловая программа включает в себя тематические сессии, посвящённые малому и среднему бизнесу регионов стран-участниц ШОС и БРИКС, предпринимательству в России, туризму, экономике и экспорту.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201130/mishustin-1587004342.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, владимир норов, коронавирусы, брикс, шос, в мире