https://ria.ru/20201208/shnurov-1588188821.html

Шнуров поддержал выступившие против ограничений бары и кафе в Петербурге

Шнуров поддержал выступившие против ограничений бары и кафе в Петербурге

Музыкант Сергей Шнуров поддержал в Instagram отказ некоторых баров, кафе и ресторанов в Санкт-Петербурге соблюдать меры, введенные властями города, чтобы... РИА Новости, 08.12.2020

2020-12-08T13:11

2020-12-08T13:11

2020-12-08T13:11

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

санкт-петербург

общество

шнур (сергей шнуров)

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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Музыкант Сергей Шнуров поддержал в Instagram отказ некоторых баров, кафе и ресторанов в Санкт-Петербурге соблюдать меры, введенные властями города, чтобы снизить распространение коронавирусной инфекции.На прошлой неделе власти Петербурга ввели новые ограничения, чтобы снизить распространение COVID-19. С 30 декабря по 3 января заведения общепита не будут обслуживать посетителей. Работать продолжат лишь заведения, которые готовят еду на вынос и для доставки, а также производственные столовые. Также будут открыты заведения на заправках, вокзалах и в аэропорту.С 25 по 29 декабря и с 4 по 10 января рестораны, кафе и бары не будут принимать гостей с семи вечера до шести утра.Кроме того, в городе с 30 декабря по 10 января не будут работать театры, музеи и концертные площадки.Вчера губернатор Санкт-Петербурга предупредил, что городу грозит полный локдаун, если горожане не будут соблюдать установленные ограничения.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201208/restorany-1588167933.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, санкт-петербург, общество, шнур (сергей шнуров)