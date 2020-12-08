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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201208/shnurov-1588188821.html
Шнуров поддержал выступившие против ограничений бары и кафе в Петербурге
Шнуров поддержал выступившие против ограничений бары и кафе в Петербурге
Музыкант Сергей Шнуров поддержал в Instagram отказ некоторых баров, кафе и ресторанов в Санкт-Петербурге соблюдать меры, введенные властями города, чтобы... РИА Новости, 08.12.2020
2020-12-08T13:11
2020-12-08T13:11
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
санкт-петербург
общество
шнур (сергей шнуров)
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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Музыкант Сергей Шнуров поддержал в Instagram отказ некоторых баров, кафе и ресторанов в Санкт-Петербурге соблюдать меры, введенные властями города, чтобы снизить распространение коронавирусной инфекции.На прошлой неделе власти Петербурга ввели новые ограничения, чтобы снизить распространение COVID-19. С 30 декабря по 3 января заведения общепита не будут обслуживать посетителей. Работать продолжат лишь заведения, которые готовят еду на вынос и для доставки, а также производственные столовые. Также будут открыты заведения на заправках, вокзалах и в аэропорту.С 25 по 29 декабря и с 4 по 10 января рестораны, кафе и бары не будут принимать гостей с семи вечера до шести утра.Кроме того, в городе с 30 декабря по 10 января не будут работать театры, музеи и концертные площадки.Вчера губернатор Санкт-Петербурга предупредил, что городу грозит полный локдаун, если горожане не будут соблюдать установленные ограничения.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201208/restorany-1588167933.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, санкт-петербург, общество, шнур (сергей шнуров)

Шнуров поддержал выступившие против ограничений бары и кафе в Петербурге

13:11 08.12.2020
 
© Фото : Всероссийская политическая партия "Партия Роста"Сергей Шнуров во время встречи Бориса Титова с председателями региональных отделений Партии Роста в Северо-Западном федеральном округе
Сергей Шнуров во время встречи Бориса Титова с председателями региональных отделений Партии Роста в Северо-Западном федеральном округе - РИА Новости, 1920, 08.12.2020
© Фото : Всероссийская политическая партия "Партия Роста"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Музыкант Сергей Шнуров поддержал в Instagram отказ некоторых баров, кафе и ресторанов в Санкт-Петербурге соблюдать меры, введенные властями города, чтобы снизить распространение коронавирусной инфекции.
"Хочу выразить абсолютную солидарность с барным сопротивлением. Тридцать лет ушло на то, чтобы научиться если не жить по-человечески, то хотя бы пить. Назад дороги нет", — написал он.
На прошлой неделе власти Петербурга ввели новые ограничения, чтобы снизить распространение COVID-19. С 30 декабря по 3 января заведения общепита не будут обслуживать посетителей. Работать продолжат лишь заведения, которые готовят еду на вынос и для доставки, а также производственные столовые. Также будут открыты заведения на заправках, вокзалах и в аэропорту.
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С 25 по 29 декабря и с 4 по 10 января рестораны, кафе и бары не будут принимать гостей с семи вечера до шести утра.
Кроме того, в городе с 30 декабря по 10 января не будут работать театры, музеи и концертные площадки.
Вчера губернатор Санкт-Петербурга предупредил, что городу грозит полный локдаун, если горожане не будут соблюдать установленные ограничения.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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