Шнуров поддержал выступившие против ограничений бары и кафе в Петербурге
© Фото : Всероссийская политическая партия "Партия Роста"Сергей Шнуров во время встречи Бориса Титова с председателями региональных отделений Партии Роста в Северо-Западном федеральном округе
МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Музыкант Сергей Шнуров поддержал в Instagram отказ некоторых баров, кафе и ресторанов в Санкт-Петербурге соблюдать меры, введенные властями города, чтобы снизить распространение коронавирусной инфекции.
"Хочу выразить абсолютную солидарность с барным сопротивлением. Тридцать лет ушло на то, чтобы научиться если не жить по-человечески, то хотя бы пить. Назад дороги нет", — написал он.
На прошлой неделе власти Петербурга ввели новые ограничения, чтобы снизить распространение COVID-19. С 30 декабря по 3 января заведения общепита не будут обслуживать посетителей. Работать продолжат лишь заведения, которые готовят еду на вынос и для доставки, а также производственные столовые. Также будут открыты заведения на заправках, вокзалах и в аэропорту.
С 25 по 29 декабря и с 4 по 10 января рестораны, кафе и бары не будут принимать гостей с семи вечера до шести утра.
Кроме того, в городе с 30 декабря по 10 января не будут работать театры, музеи и концертные площадки.
Вчера губернатор Санкт-Петербурга предупредил, что городу грозит полный локдаун, если горожане не будут соблюдать установленные ограничения.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.