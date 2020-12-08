https://ria.ru/20201208/sanktsii-1588132248.html

Страны ЕС утвердили новый режим санкций за нарушение прав человека

Страны ЕС утвердили новый режим санкций за нарушение прав человека

Государства Евросоюза с 8 декабря могут предлагать кандидатуры для внесения иностранных фигурантов в санкционные списки в соответствии с новым глобальным... РИА Новости, 08.12.2020

2020-12-08T04:07

2020-12-08T04:07

2020-12-08T04:07

жозеп боррель

санкции

алексей навальный

брюссель

евросоюз

венесуэла

белоруссия

сша

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БРЮССЕЛЬ, 8 дек - РИА Новости. Государства Евросоюза с 8 декабря могут предлагать кандидатуры для внесения иностранных фигурантов в санкционные списки в соответствии с новым глобальным режимом санкций ЕС за нарушение прав человека. Как пояснил журналистам на условиях анонимности европейский чиновник, права человека нарушаются в разных точках мира, поэтому у Евросоюза "большой выбор" потенциальных кандидатов, но их для утверждения потребуется единогласное решение государств-членов.В понедельник новый режим санкций ЕС утвердили главы МИД Евросоюза на своем очном заседании в Брюсселе, затем решение о введении санкций было опубликовано в официальном журнале, оно вступает в силу со вторника.По его словам, пока сложно представить по какому принципу буду отбираться первые потенциальный фигуранты, но, вероятнее всего, список будет носить широкий географический охват. "Возможно, первый список будет отражать целый набор нарушений прав человека в разных точках мира", - сказал собеседник журналистов. Однако заранее никто объявлять личности будущих фигурантов санкционных списков не будет, чтобы не предоставлять им возможность вывести свои средства из Евросоюза.Страны ЕС могут исходить "из нынешней повестки или обратить внимание на уже открытые режимы санкций". "С предложениями может выступить любое государство, но делу будет дан ход только в случае, если есть консенсус", - уточнил европейский чиновник.Он наполнил, что уже существуют "географические" режимы санкций за нарушения прав человека, в частности, в Венесуэле, Иране и Мьянме. Всего такие санкции уже введены против 200 физических лиц и организаций.Но для введения ограничительных мер неоднократно приходилось принимать отдельный санкционный режим по географическому принципу, теперь такая необходимость отпадает.Представитель ЕС признал, что идея европейского режима глобальных санкций основана на опыте "акта Магнитского", принятого в США в декабре 2012 года в отношении россиян, причастных, по мнению американских властей к нарушениям прав человека. Позднее акту был придан статус глобального закона, санкции по нему не должны ограничиваться гражданами РФ.Но принятый в Европе санкционный режим полным аналогом американского "акта Магнитского" не является."Механизмы санкций в США и в ЕС отличаются достаточно серьезно, и наша инициатива не является продолжением повестки США… Акт Магнитского, даже судя по названию, был изначально сфокусирован на конкретном деле, но у режима глобальных санкций ЕС подоплёка другая. Мы не будем выбирать какое-то специальное имя", - сказал европейский представитель.Не будет и принципа экстерриториальности санкций, присущего для ограничительных мер, вводимых США. "Мы исходим из того, что наши полномочия ограничиваются территорией государств Европейского союза и выступаем категорически против экстерриториальных санкций США", - сказал чиновник ЕС.Принятие нового режима санкций год назад инициировал верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель. В одном из своих выступлений он даже предложил назвать его именем российского оппозиционера Алексея Навального, но эта идея поддержки не нашла.Также не была одобрена идея сделать исключение для санкций по правам человека и принимать их простым большинством, а не единогласно. Необходимость единогласного одобрения часто затрудняет принятие решений в ЕС. В частности, из-за позиции Кипра европейские страны долгое время не могли утвердить персональные санкции против Белоруссии.Новый санкционный режим ЕС будет действовать три года с возможностью продления в отлучение от других режимов, которые действуют полгода-год.Однако фигурантов будут вносить в санкционные списки всего на год. "Каждый год мы будем проверять фигурантов санкционных списков на предмет того, должны ли они оставаться, или причины, по которым они туда были внесены, уже исчерпаны", - сказал европейский представитель. По его словам, фигуранты списков могут опротестовать решение в европейских судебных инстанциях.Новый санкционный режим предусматривает замораживание активов и экономических ресурсов на территории ЕС, принадлежащих лицам и организациям ответственным за серьезное нарушение прав человека. Государства-члены ЕС должны принимать необходимые меры для недопущения въезда или транзита через свою территорию физических лиц, внесенных в санкционный список.ЕС планирует вводить санкции за нарушение основных свобод и прав человека, в том числе свободы совести, права на мирные собрания, а также за геноцид, пытки, торговлю людьми, сексуальное насилие.

https://ria.ru/20201207/sanktsii-1588096503.html

https://ria.ru/20201207/sanktsii-1588088456.html

https://ria.ru/20201015/sanktsii-1579948051.html

https://ria.ru/20201207/sanktsii-1588059116.html

брюссель

венесуэла

белоруссия

сша

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жозеп боррель, санкции, алексей навальный, брюссель, евросоюз, венесуэла, белоруссия, сша