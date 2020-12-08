https://ria.ru/20201208/sad-1588173127.html

Девять детских садов построили в Волгоградской области в 2020 году

Девять детских садов построили в Волгоградской области в 2020 году

Девять детских садов построено в Волгоградской области в 2020 году, в следующем году в планах возвести еще семь, сообщает во вторник пресс-служба администрации... РИА Новости, 08.12.2020

2020-12-08T11:48

2020-12-08T11:48

2020-12-08T11:48

волгоградская область

андрей бочаров

волгоград

волгоградская область

палласовский район

общество

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ВОЛГОГРАД, 8 дек – РИА Новости. Девять детских садов построено в Волгоградской области в 2020 году, в следующем году в планах возвести еще семь, сообщает во вторник пресс-служба администрации региона.По информации администрации, губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров провел рабочее совещание в детском саду поселка ГЭС в Волгограде, строительство которого недавно завершилось."В этом году мы завершаем строительство девяти объектов дошкольного образования, приступили к их лицензированию, и в следующем году они примут первых ребятишек. Работаем по плану, в следующем году сконцентрируемся на семи дошкольных учреждениях — все конкурсные процедуры уже отыграли", — цитирует ведомство слова Бочарова в сообщении.По информации администрации, за последние шесть лет в регионе построено и реконструировано 60 детских садов, а за последние три года открыты четыре новые школы - в Волгограде, Городищенском, Камышинском и Палласовском районах.По словам губернатора, в регионе снята проблема нехватки мест в детсадах, и теперь стоит задача модернизации существующих не только садов, но и общеобразовательных школ. По информации ведомства, в области уже начали обновлять школьные дворы и системы освещения. По данным администрации, к началу этого учебного года в более чем 200 школах провели ремонт кровли, в 570 учебных заведениях заменили окна, в 25 сельских школах отремонтировали спортзалы, еще в 104 обновили уличное освещение.

https://ria.ru/20201124/volgograd-1586112150.html

https://ria.ru/20200915/obschestvo-1577250266.html

волгоград

волгоградская область

палласовский район

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андрей бочаров, волгоград, волгоградская область, палласовский район, общество