https://ria.ru/20201208/reyting-1588270562.html

Набиуллина вошла в рейтинг ста самых влиятельных женщин мира

Набиуллина вошла в рейтинг ста самых влиятельных женщин мира

Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в третий раз стала одной из 100 самых влиятельных женщин мира по версии Forbes USA, заняв в этом году 53 строчку рейтинга,... РИА Новости, 08.12.2020

2020-12-08T18:00

2020-12-08T18:00

2020-12-08T18:00

россия

эльвира набиуллина

forbes

центральный банк рф (цб рф)

в мире

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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в третий раз стала одной из 100 самых влиятельных женщин мира по версии Forbes USA, заняв в этом году 53 строчку рейтинга, сообщается на российском сайте издания.По данным издания, в семнадцатый ежегодный рейтинг 100 самых влиятельных женщин планеты вошли женщины из 30 стран. Среди них есть 10 глав государств, 38 генеральных директоров компаний и пять представительниц сферы развлечений.Сообщается, что первое место в списке уже десятый год занимает канцлер Германии Ангела Меркель. На второй строчке второй год подряд - глава Европейского центрального банка Кристин Лагард. На третьем месте - кандидат в вице-президенты США Камала Харрис.Некоторые участницы рейтинга особенно отличились эффективными мерами борьбы с коронавирусом, подчеркивает Forbes. Премьер Новой Зеландии Джасинда Ардерн (23 место) "победила первую и вторую волну вируса с помощью жесткого локдауна и карантинных мер". Глава администрации Тайваня Цай Инвэнь (37 место) организовала "тщательное отслеживание контактов", благодаря которому на острове было зафиксировано только семь летальных исходов.В рейтинг также вошли жена миллиардера Билла Гейтса Мелинда (5 место), глава YouTube Сьюзен Войжитски (13 место), королева Великобритании Елизавета Вторая (46 место), бывшая жена богатейшего человека планеты Джеффа Безоса Маккензи Скотт (67 место) и певица Рианна (69 место).

https://ria.ru/20201204/putin-1587756988.html

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россия, эльвира набиуллина, forbes, центральный банк рф (цб рф), в мире