https://ria.ru/20201208/restorany-1588167933.html
Онищенко предложил компромисс в ситуации с барами в Петербурге
Онищенко предложил компромисс в ситуации с барами в Петербурге
Рестораны и кафе в Санкт-Петербурге можно открыть в новогоднюю ночь, но только для переболевших коронавирусом, считает академик РАН, депутат Госдумы Геннадий... РИА Новости, 08.12.2020
2020-12-08T11:26
2020-12-08T11:26
2020-12-08T11:34
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
геннадий онищенко
санкт-петербург
общество
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МОСКВА, 8 дек – РИА Новости. Рестораны и кафе в Санкт-Петербурге можно открыть в новогоднюю ночь, но только для переболевших коронавирусом, считает академик РАН, депутат Госдумы Геннадий Онищенко.Интерактивная карта, где нанесено около 100 адресов отказавшихся закрываться в новогодние праздники баров и ресторанов Петербурга, опубликована на сайте "Карта сопротивления". Представители заведений общепита заявили, что намерены работать в штатном режиме несмотря на запрет городских властей. Согласно постановлению властей, в Петербурге с 30 декабря по 3 января полностью приостановлена работа общепита. В период с 25 декабря по 29 декабря, а также с 4 января по 10 января кафе и рестораны не смогут принимать посетителей с 19:00 до 06:00 мск."Но прежде всего я бы просил рестораторов не артачиться, потому что не надо лезть на рожон, а мы сделаем все для того, чтобы им помочь восстановиться, чтобы они работали нормально", - заметил парламентарий.Онищенко подчеркнул, что "идти на сопротивление неправильно". "Это не власти виноваты - власти выполняют то, что им предписано. Так что давайте успокоимся, сделаем все для нашего бизнеса, который действительно страдает как никто. А рестораны пусть открывают, только при одном условии – переболевших туда приглашают", - предложил Онищенко.Он также выразил надежду, что до Нового года ситуация в Санкт-Петербурге "еще может поправиться".Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, геннадий онищенко, санкт-петербург, общество
МОСКВА, 8 дек – РИА Новости.
Рестораны и кафе в Санкт-Петербурге можно открыть в новогоднюю ночь, но только для переболевших коронавирусом, считает академик РАН, депутат Госдумы Геннадий Онищенко
.
Интерактивная карта, где нанесено около 100 адресов отказавшихся закрываться в новогодние праздники баров и ресторанов Петербурга, опубликована на сайте "Карта сопротивления". Представители заведений общепита заявили, что намерены работать в штатном режиме несмотря на запрет городских властей. Согласно постановлению властей, в Петербурге с 30 декабря по 3 января полностью приостановлена работа общепита. В период с 25 декабря по 29 декабря, а также с 4 января по 10 января кафе и рестораны не смогут принимать посетителей с 19:00 до 06:00 мск.
"Не было бы счастья, да несчастье помогло: Петербург - второй по количеству заболевших город. Так что там наберется народу много встречать Новый год в ресторанах - им можно встречать", - сказал Онищенко РИА Новости. Он добавил, что также туда можно пускать тех, кто сделал прививку от коронавируса.
"Но прежде всего я бы просил рестораторов не артачиться, потому что не надо лезть на рожон, а мы сделаем все для того, чтобы им помочь восстановиться, чтобы они работали нормально", - заметил парламентарий.
Онищенко подчеркнул, что "идти на сопротивление неправильно". "Это не власти виноваты - власти выполняют то, что им предписано. Так что давайте успокоимся, сделаем все для нашего бизнеса, который действительно страдает как никто. А рестораны пусть открывают, только при одном условии – переболевших туда приглашают", - предложил Онищенко.
Он также выразил надежду, что до Нового года ситуация в Санкт-Петербурге
"еще может поправиться".
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф