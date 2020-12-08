https://ria.ru/20201208/religii-1588192803.html

Список нарушителей религиозных свобод от США лишен логики, уверен эксперт

Список нарушителей религиозных свобод от США лишен логики, уверен эксперт

Новый ежегодный список США стран-нарушителей религиозных свобод, в который в очередной раз включили и Россию, "безграмотный" и "лишенный логики", считает... РИА Новости, 08.12.2020

2020-12-08T13:00

2020-12-08T13:00

2020-12-08T13:00

религия и мировоззрение

майк помпео

врнс

новости - религия и мировоззрение

роман силантьев

сша

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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Новый ежегодный список США стран-нарушителей религиозных свобод, в который в очередной раз включили и Россию, "безграмотный" и "лишенный логики", считает директор Правозащитного центра Всемирного русского народного собора (ВРНС) религиовед Роман Силантьев.Ранее стало известно, что США внесли 10 стран, включая Бирму (старое название Мьянмы - ред.), Китай, Эритрею, Иран, Нигерию, КНДР, Пакистан, Саудовскую Аравию, Таджикистан и Туркменистан, в список "нарушителей религиозных свобод". В письменном заявлении госсекретаря США Майка Помпео говорится о том, что "США также вносят Коморские острова, Кубу, Никарагуа и Россию в специальный список наблюдения как правительства, которые участвовали или терпимо относились к серьезным нарушениям религиозных свобод".Он отметил, что раньше в мире активно реагировали на эти американские отчеты, которые делаются ежегодно, в том числе и российская сторона."Но потом поняли, что группа товарищей довольно непрофессионально отрабатывает свое содержание и реагировать на это не надо. Тем более, что это исходит от лица уходящей администрации (Дональда) Трампа. Конечно, и при (избранном президенте США Джозефе) Байдене это продолжится, но уровень, думаю, еще понизится – не исключаю, в что в следующем документе будет уже СССР фигурировать", - не без иронии отметил эксперт.Говоря о том, кого именно, по мнению США, притесняют в России, он заметил, что речь не только о таких организациях, как "Свидетели Иеговы" (организация признана экстремистской и запрещена в РФ), но "России раньше в вину ставили даже преследование террористов-ваххабитов"."С точки зрения американцев, бомбить ваххабитов можно только им. Остальным это делать нежелательно... Много таких отчетов уже было и разных перлов, над ними только ленивый не издевался", - сказал Силантьев.Комментируя тот факт, что в этом году Россию не поставили в список "нарушителей религиозных свобод", а включили в "список наблюдения", собеседник агентства заметил, что "там отсутствует логика, и не надо искать ее там, где ее нет".Всемирный русский народный собор - международная общественная организация, основанная в 1993 году. Главой ВРНС является патриарх Московский и всея Руси. С 2005 года собору был предоставлен специальный консультативный статус при ООН.

https://ria.ru/20200428/1570713770.html

https://ria.ru/20201207/religiya-1588123281.html

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майк помпео, врнс, новости - религия и мировоззрение, роман силантьев, сша