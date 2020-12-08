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На акциях протеста в Ереване задержали 90 человек
На акциях протеста в Ереване задержали 90 человек
Девяносто человек были доставлены в полицейские участки во вторник с акций протеста в Ереване, сообщили РИА Новости в пресс-службе полиции. РИА Новости, 08.12.2020
2020-12-08T17:06
2020-12-08T17:15
никол пашинян
ереван
армения
в мире
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ЕРЕВАН, 8 дек - РИА Новости. Девяносто человек были доставлены в полицейские участки во вторник с акций протеста в Ереване, сообщили РИА Новости в пресс-службе полиции.Протестующие требовали отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна из-за подписанного им заявления о прекращении военных действий в Карабахе. Они в том числе препятствовали работе метро. С призывом к премьеру уйти с поста выступили все три бывших президента - Левон Тер-Петросян, Роберт Кочарян и Серж Сагсян, а также католикос всех армян Гарегин II, католикос Великого дома Киликийского Арам I. О необходимости отставки Пашиняна, формирования временного правительства и досрочных парламентских выборов заявлял и действующий президент Армен Саркисян."В полицейские отделения Еревана 8 декабря были доставлены 90 человек", - сказал собеседник агентства.В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.В Азербайджане назвали соглашение капитуляцией Армении. Президент Азербайджана Ильхам Алиев подчеркивал, что документ максимально выгоден его стране. Премьер Армении Никол Пашинян признался, что решение о мире далось ему тяжело, однако позволило сохранить то, что Карабах бы потерял. После этого в Ереване начались протесты с требованием отставки главы правительства.
https://ria.ru/20201204/pashinyan-1587679495.html
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96
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7 495 645-6601
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Протесты в Ереване: парализованы дороги и метро
Противники премьера Никола Пашиняна начали перекрывать улицы в центре Еревана. Движение в городе парализовано. Метро тоже остановилось. Протестующие не позволяют машинистам двинуться с места.
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никол пашинян, ереван, армения, в мире

На акциях протеста в Ереване задержали 90 человек

17:06 08.12.2020 (обновлено: 17:15 08.12.2020)
 
© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанкСотрудники правоохранительных органов во время акций протеста против действующего правительства в Ереване
Сотрудники правоохранительных органов во время акций протеста против действующего правительства в Ереване - РИА Новости, 1920, 08.12.2020
© Sputnik / Асатур Есаянц
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ЕРЕВАН, 8 дек - РИА Новости. Девяносто человек были доставлены в полицейские участки во вторник с акций протеста в Ереване, сообщили РИА Новости в пресс-службе полиции.
Протестующие требовали отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна из-за подписанного им заявления о прекращении военных действий в Карабахе. Они в том числе препятствовали работе метро. С призывом к премьеру уйти с поста выступили все три бывших президента - Левон Тер-Петросян, Роберт Кочарян и Серж Сагсян, а также католикос всех армян Гарегин II, католикос Великого дома Киликийского Арам I. О необходимости отставки Пашиняна, формирования временного правительства и досрочных парламентских выборов заявлял и действующий президент Армен Саркисян.
"В полицейские отделения Еревана 8 декабря были доставлены 90 человек", - сказал собеседник агентства.
В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
В Азербайджане назвали соглашение капитуляцией Армении. Президент Азербайджана Ильхам Алиев подчеркивал, что документ максимально выгоден его стране. Премьер Армении Никол Пашинян признался, что решение о мире далось ему тяжело, однако позволило сохранить то, что Карабах бы потерял. После этого в Ереване начались протесты с требованием отставки главы правительства.
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