На акциях протеста в Ереване задержали 90 человек
17:06 08.12.2020 (обновлено: 17:15 08.12.2020)
© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанкСотрудники правоохранительных органов во время акций протеста против действующего правительства в Ереване
© Sputnik / Асатур Есаянц
ЕРЕВАН, 8 дек - РИА Новости. Девяносто человек были доставлены в полицейские участки во вторник с акций протеста в Ереване, сообщили РИА Новости в пресс-службе полиции.
Протестующие требовали отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна из-за подписанного им заявления о прекращении военных действий в Карабахе. Они в том числе препятствовали работе метро. С призывом к премьеру уйти с поста выступили все три бывших президента - Левон Тер-Петросян, Роберт Кочарян и Серж Сагсян, а также католикос всех армян Гарегин II, католикос Великого дома Киликийского Арам I. О необходимости отставки Пашиняна, формирования временного правительства и досрочных парламентских выборов заявлял и действующий президент Армен Саркисян.
"В полицейские отделения Еревана 8 декабря были доставлены 90 человек", - сказал собеседник агентства.
В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
В Азербайджане назвали соглашение капитуляцией Армении. Президент Азербайджана Ильхам Алиев подчеркивал, что документ максимально выгоден его стране. Премьер Армении Никол Пашинян признался, что решение о мире далось ему тяжело, однако позволило сохранить то, что Карабах бы потерял. После этого в Ереване начались протесты с требованием отставки главы правительства.