Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201208/protesty-1588237880.html
Представитель армянской оппозиции призвал прекратить акции протеста
Представитель армянской оппозиции призвал прекратить акции протеста
Представитель армянской оппозиционной партии "Дашкцутюн" Ишхан Сагателян призвал сограждан с 16.00 мск прекратить акции протеста в Ереване с требованием... РИА Новости, 08.12.2020
2020-12-08T16:03
2020-12-08T16:03
никол пашинян
ереван
армения
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0c/05/1587833509_0:0:1000:564_1920x0_80_0_0_eb806932e72da6aa6be3cd2d91151b11.jpg
ЕРЕВАН, 8 дек – РИА Новости. Представитель армянской оппозиционной партии "Дашкцутюн" Ишхан Сагателян призвал сограждан с 16.00 мск прекратить акции протеста в Ереване с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна.Во вторник в Ереване проходят акции протеста с требованием отставки Пашиняна из-за подписанного им заявления о прекращении военных действий в Карабахе. С призывом к премьеру уйти выступили все три бывших президента - Левон Тер-Петросян, Роберт Кочарян и Серж Сагсян, а также католикос всех армян Гарегин II, католикос Великого дома Киликийского Арам I. О необходимости отставки Пашиняна, формирования временного правительства и досрочных парламентских выборов заявлял и действующий президент Армен Саркисян."Вы в очередной раз доказали, что Николу Пашиняну не удалось украсть наше достоинство, нашу честь. Не удалось окончательно убить армянский народ. Призываю всех соотечественников с 17.00 (16.00 мск) прекратить акции протеста", - написал Сагателян в Facebook.По его словам, вечером оппозиционное "Движение спасения родины", которое выдвинуло на минувшей неделе единого кандидата в премьеры, сообщит о своих дальнейших планах.В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.В Азербайджане назвали соглашение капитуляцией Армении. Президент Азербайджана Ильхам Алиев подчеркивал, что документ максимально выгоден его стране. Премьер Армении Никол Пашинян признался, что решение о мире далось ему тяжело, однако позволило сохранить то, что Карабах бы потерял. После этого в Ереване начались протесты с требованием отставки главы правительства.
https://ria.ru/20201208/armeniya-1588202601.html
https://radiosputnik.ria.ru/20201208/armeniya-1588232463.html
ереван
армения
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/05/1587833509_104:0:992:666_1920x0_80_0_0_9d73f2811e7912731521e552afb95874.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
никол пашинян, ереван, армения, в мире

Представитель армянской оппозиции призвал прекратить акции протеста

16:03 08.12.2020
 
© Sputnik / Andranik GhazaryanИшхан Сагателян на митинге оппозиции с требованием отставки премьер-министра Армении
Ишхан Сагателян на митинге оппозиции с требованием отставки премьер-министра Армении - РИА Новости, 1920, 08.12.2020
© Sputnik / Andranik Ghazaryan
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 8 дек – РИА Новости. Представитель армянской оппозиционной партии "Дашкцутюн" Ишхан Сагателян призвал сограждан с 16.00 мск прекратить акции протеста в Ереване с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна.
Во вторник в Ереване проходят акции протеста с требованием отставки Пашиняна из-за подписанного им заявления о прекращении военных действий в Карабахе. С призывом к премьеру уйти выступили все три бывших президента - Левон Тер-Петросян, Роберт Кочарян и Серж Сагсян, а также католикос всех армян Гарегин II, католикос Великого дома Киликийского Арам I. О необходимости отставки Пашиняна, формирования временного правительства и досрочных парламентских выборов заявлял и действующий президент Армен Саркисян.
Бывший депутат, член партии АРФ Дашнакцутюн Гегам Манукян выступает на митинге оппозиции на Площади Свободы в Ереване - РИА Новости, 1920, 08.12.2020
13:39
Кандидата в премьеры Армении от оппозиции Манукяна забрали в полицию
"Вы в очередной раз доказали, что Николу Пашиняну не удалось украсть наше достоинство, нашу честь. Не удалось окончательно убить армянский народ. Призываю всех соотечественников с 17.00 (16.00 мск) прекратить акции протеста", - написал Сагателян в Facebook.
По его словам, вечером оппозиционное "Движение спасения родины", которое выдвинуло на минувшей неделе единого кандидата в премьеры, сообщит о своих дальнейших планах.
В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
В Азербайджане назвали соглашение капитуляцией Армении. Президент Азербайджана Ильхам Алиев подчеркивал, что документ максимально выгоден его стране. Премьер Армении Никол Пашинян признался, что решение о мире далось ему тяжело, однако позволило сохранить то, что Карабах бы потерял. После этого в Ереване начались протесты с требованием отставки главы правительства.
Сотрудники правоохранительных органов и участники акции протеста против действующего правительства в Ереване - РИА Новости, 1920, 08.12.2020
15:34
В Армении протестующие собрались у здания генпрокуратуры
 
Никол ПашинянЕреванАрменияВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:25В ГД назвали обвинения в атаке России на парламент Норвегии страшилкой
17:24Минздрав рассказал, как контролирует массовую вакцинацию от COVID-19
17:24На Сахалине газовщик потушил пожар борщом
17:23Названа культурная столица Европы-2025
17:23Путина попросили помочь с демаркацией армяно-азербайджанской границы
17:21ВМФ России сможет пользоваться пунктом МТО в Судане 25 лет
17:20Объем ФНБ вырос на 158 миллиардов рублей за ноябрь
17:19Регулятор в США подтвердил эффективность вакцины Pfizer и BioNTech
17:19В ДНР оценили планы Киева продлить закон об особом статусе Донбасса
17:18Патрушев встретился в Москве с дипломатическим советником Макрона
17:17Ущерб от коррупции в России с начала года превысил 45 миллиардов рублей
17:16США поддержали идею Гуаидо провести референдум в Венесуэле
17:11Генпрокурор оценил уровень коррупции в России
17:11Генпрокурор назвал размер ущерба по делу чиновника Куракина
17:11Краснов призвал ужесточить наказание для "кошмарящих" бизнес силовиков
17:09В Карабах за сутки вернулись 1126 беженцев
17:09В Петербурге арестовали сломавшего руку подростку на детской площадке
17:06На акциях протеста в Ереване задержали 90 человек
17:05Житель КБР получил 5,5 лет колонии за предоставление жилья члену ИГ*
17:04Картину Дэвида Хокни продали за рекордную для пейзажей художника сумму
Лента новостейМолния