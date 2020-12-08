Представитель армянской оппозиции призвал прекратить акции протеста
© Sputnik / Andranik GhazaryanИшхан Сагателян на митинге оппозиции с требованием отставки премьер-министра Армении
© Sputnik / Andranik Ghazaryan
ЕРЕВАН, 8 дек – РИА Новости. Представитель армянской оппозиционной партии "Дашкцутюн" Ишхан Сагателян призвал сограждан с 16.00 мск прекратить акции протеста в Ереване с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна.
Во вторник в Ереване проходят акции протеста с требованием отставки Пашиняна из-за подписанного им заявления о прекращении военных действий в Карабахе. С призывом к премьеру уйти выступили все три бывших президента - Левон Тер-Петросян, Роберт Кочарян и Серж Сагсян, а также католикос всех армян Гарегин II, католикос Великого дома Киликийского Арам I. О необходимости отставки Пашиняна, формирования временного правительства и досрочных парламентских выборов заявлял и действующий президент Армен Саркисян.
"Вы в очередной раз доказали, что Николу Пашиняну не удалось украсть наше достоинство, нашу честь. Не удалось окончательно убить армянский народ. Призываю всех соотечественников с 17.00 (16.00 мск) прекратить акции протеста", - написал Сагателян в Facebook.
По его словам, вечером оппозиционное "Движение спасения родины", которое выдвинуло на минувшей неделе единого кандидата в премьеры, сообщит о своих дальнейших планах.
В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
В Азербайджане назвали соглашение капитуляцией Армении. Президент Азербайджана Ильхам Алиев подчеркивал, что документ максимально выгоден его стране. Премьер Армении Никол Пашинян признался, что решение о мире далось ему тяжело, однако позволило сохранить то, что Карабах бы потерял. После этого в Ереване начались протесты с требованием отставки главы правительства.