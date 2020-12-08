https://ria.ru/20201208/protesty-1588167509.html

Армянская оппозиция объявила о начале акций протеста

Армянская оппозиция объявила о начале акций протеста

Представители оппозиционных сил Армении призвали граждан выйти на акции неповиновения из-за истечения срока ультиматума премьеру страны Николу Пашиняну. РИА Новости, 08.12.2020

2020-12-08T11:24

2020-12-08T11:24

2020-12-08T16:28

дашнакцутюн

никол пашинян

армения

в мире

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ЕРЕВАН, 8 дек — РИА Новости. Представители оппозиционных сил Армении призвали граждан выйти на акции неповиновения из-за истечения срока ультиматума премьеру страны Николу Пашиняну."Как мы видим, Пашинян в отставку не подал. Следовательно, начиная с этого момента до 17:00 (16:00 мск) граждане Армении имеют легитимное право на мирные акции гражданского неповиновения", — заявил член партии "Дашнакцутюн" Ишхан Сагателян во время телеобращения.Он попросил соотечественников действовать в рамках закона, не поддаваться на провокации, а правоохранительные органы — обеспечить право жителей Армении на мирные акции."Никол, все равно ты уйдешь. Уходи без потрясений, хотя бы сейчас побереги наш народ, государство и государственность, не подрывай внутреннюю жизнь нашей страны. Твой уход жизненно важен для нашего народа и государства", — сказал Сагателян.Как передает корреспондент РИА Новости, сторонники оппозиции проводят митинг в центре Еревана и блокируют улицы, скандируя "Армения без Никола" и "Никол — предатель". Начались задержания. По информации Sputnik, работа метро тоже парализована: на "Горцаранаин" протестующие мешают машинистам продолжить движение. Работу метро в штатном режиме восстановили к 16:00 (15:00 мск).Ранее Сагателян сообщил, что у Пашиняна есть время до 11:00 (мск) вторника, чтобы принять решение об отставке. В противном случае представитель верховного органа революционной федерации пообещал акции неповиновения по всей республике.Соглашение по Карабаху и протесты в АрменииВ конце сентября Армения и Азербайджан обвинили друг друга в эскалации конфликта, который продолжался с конца 1980-х. Все участники объявили полную или частичную мобилизацию, начались бои. За полтора месяца стороны предприняли три безуспешные попытки прекратить огонь.В ночь на 10 ноября Россия, Азербайджан и Армения подписали четвертый документ, cогласно которому азербайджанские и армянские военные прекращают боевые действия, останавливаются на занятых позициях и обмениваются пленными, а Москва направляет в Карабах миротворцев. Ереван при этом обязался вернуть Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы.В Баку соглашение назвали капитуляцией Еревана и максимально удобным для Азербайджана. Никол Пашинян, в свою очередь, заявлял, что решение о мире далось ему тяжело, однако позволило сохранить то, что Карабах бы потерял. После этого в Ереване начались акции протеста. Оппозиция обвинила главу правительства в подписании невыгодного армянской стороне соглашения. Инициировать процесс его отставки и беспрепятственно проводить акции протеста позволила бы отмена военного положения, однако в конце ноября парламент республики отказался его снимать.Бывший директор Службы национальной безопасности, лидер оппозиционной партии "Родина" Артур Ванецян сообщал, что 17 оппозиционных партий предложили на пост премьера кандидатуру экс-премьера Вазгена Манукяна. По его словам, Манукян в случае избрания проведет внеочередные парламентские выборы, в которых сам участвовать не будет.

https://ria.ru/20201202/armeniya-1587318600.html

https://ria.ru/20201204/pashinyan-1587679495.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дашнакцутюн, никол пашинян, армения, в мире