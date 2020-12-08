https://ria.ru/20201208/prognoz-1588171109.html

Saxo Bank опубликовал "шокирующие прогнозы" на 2021 год

Saxo Bank опубликовал "шокирующие прогнозы" на 2021 год

Saxo Bank опубликовал "шокирующие предсказания" на следующий год. РИА Новости, 08.12.2020

2020-12-08T11:39

2020-12-08T11:39

2020-12-08T13:53

коронавирус covid-19

saxo bank

технологии

экономика

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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Saxo Bank опубликовал "шокирующие предсказания" на следующий год. Такие предсказания банк публикует каждый год. В основном они касаются маловероятных и недооцениваемых событий, которые, однако, грозят финансовым рынкам мощной "ударной волной". И хотя эти предсказания не представляют собой официальных рыночных прогнозов, они могут служить предупреждением для инвесторов.Так, по одному из прогнозов Saxo Bank, в следующем году достигнет критического уровня угроза распространения дезинформации.Технология распределенного реестра сделает любое изменение контента видимым для всех, а любую новость позволит проследить до первоисточника. Ложная информация, не подтверждаемая другими источниками, будет при этом подавляться."Такие компании, как Twitter и Facebook, обильно инвестируют в разработку этих методов, причем их заботит прежде всего самосохранение, поскольку угроза внешнего регулирования в последние годы дошла до опасного уровня", — считают авторы прогноза. По их мнению, все это приведет к тому, что альтернативные новостные сайты, дезинформация о пандемии COVID-19, ложные доказательства подтасовок на выборах в одночасье исчезнут с таких платформ.Еще один прогноз предсказывает создание фонда гражданских технологий: каждому человеку выделят долю владения капитальными активами в технологической сфере, а тем, кто потерял работу, и дополнительные доли. Это позволит получать выгоду от роста производительности в цифровую эпоху.По их мнению, внедрение спутниковых систем раздачи интернета обрушит цены на связь и на порядок повысит скорость обмена данными. Первой тут будет группировка Starlink от SpaceX, которая к концу следующего года будет насчитывать полторы тысячи спутников. В выигрыше от этого окажутся эффективное образование и производительный бизнес.Помимо этого, продолжится революция финтеха и электронных банковских систем, а развитие беспилотников произведет революцию в доставке. "Беспилотные технологии вместе с автоматизацией будут применяться и в сельском хозяйстве, повышая производительность труда в слаборазвитых сельских регионах по всему миру", — говорится в предсказаниях.В будущем году, по мнению Saxo Bank, экономисты обнаружат, что темпы экономического роста во многих странах с пограничной и развивающейся экономикой в последние годы катастрофически недооценивались. Внимательный анализ покажет, что некоторые технологии могут обеспечивать там гораздо большее повышение производительности в частном секторе, чем наблюдается в последние десятилетия в развитых странах, заключают авторы.В другом прогнозе говорится, что миру для сохранения рекордных темпов роста экономики необходим прорыв в энергетике, в 2021 году освоение термоядерной энергии решит проблему голода, удешевит транспорт, приведет к всеобщей роботизации и повышению уровня жизни.Авторы прогноза предполагают также, что в следующем году сложнейшие нелинейные задачи физики плазмы будут решать при помощи передовых систем искусственного интеллекта. Это откроет путь к коммерческому использованию ядерного синтеза, а также позволит резко усовершенствовать проект термоядерного реактора SPARC, который одобрили в Массачусетском технологическом институте. Так, считают эксперты, создатели реактора таким образом модифицируют его конструкцию, что получат коэффициент усиления мощности порядка 20 — это будет самый грандиозный скачок в энергетике с момента создания первых ядерных реакторов.Благодаря этому человечество сможет решить проблему с нехваткой воды и пищи за счет опреснения морской воды и вертикального сельского хозяйства."Мы увидим мир дешевого транспорта, всеобщей роботизации и автоматизации, а нынешняя молодежь станет последним поколением, которому приходится работать по необходимости. Самое главное: энергия ядерного синтеза сделает практически каждую страну независимой в продовольственном и энергетическом отношении, обеспечит самое большое и быстрое в истории повышение уровня жизни", — говорится в прогнозе.Что касается такого острого вопроса, как пандемия коронавируса, то, считают авторы прогноза, в будущем году она приведет к тому, что страны примут концепцию безусловного базового дохода — регулярных выплат каждому гражданину. В результате большие города окажутся в запустении.Эксперименты по выплачиванию базового дохода уже проводились в некоторых странах (например, в Финляндии и Индии), но широкого распространения не получили.Еще одним следствием пандемии будет то, что дохода одного человека окажется уже недостаточно для содержания семьи. А развитие технологий искусственного интеллекта и автоматизации снизит зарплаты и уничтожит множество рабочих мест. "Угроза полного разрушения общества заставляет осознать, что меры, принятые в ответ на пандемию, были не просто панической реакцией, а началом новой эпохи безусловного базового дохода", — считают экономисты.Введение базового дохода поменяет отношение к роли работы, делают они вывод. В результате многие молодые люди останутся жить там, где выросли, а спад предложения на рынке труда и качества жизни в больших городах приведет к тому, что начнут увольняться как профессионалы, так и низкоквалифицированные работники. Дистанционная работа, ставшая привычной из-за пандемии COVID-19, снизит загруженность городских офисов до нуля, следует из прогноза. Из-за этого стремительно упадут цены на коммерческую недвижимость, в том числе и на площади, занятые магазинами и ресторанами, обслуживавшими офисных работников.Еще один "шокирующий прогноз" касается "покупки" Кипра интернет-гигантом Amazon.Аналитики напоминают, что у технологических компаний давно есть целая армия лоббистов, некоторые из которых даже действуют "квазигосударственным образом". Так, Microsoft открыл представительство при ООН и нанял дипломата для работы с европейскими правительствами, а Facebook учредил некое подобие верховного суда для работы с жалобами пользователей и другими вопросами. При этом такие информационные гиганты, как Amazon, с опаской относятся к властям, считающим, что те стали слишком могущественными и платят слишком мало налогов.В результате, считают в Saxo Bank, консультанты от Amazon помогут Кипру переписать налоговый кодекс по образцу ирландского, только с еще более низкими ставками налогов, в том числе на прибыль. Стране это даст неожиданный приток денег."Но европейские регуляторы быстро разберутся в происходящем и примут меры против Amazon, заставив компанию сменить методы, а Кипр — привести налоговое законодательство в соответствие с другими странами ЕС. США и другие страны в 2021 году тоже пойдут в наступление на монополии, возомнившие о себе слишком много", — заключают экономисты.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201123/sotsseti-1585800183.html

https://ria.ru/20201028/spad-1581936081.html

https://ria.ru/20201118/neft--1584984910.html

https://ria.ru/20201028/ekonomika-1581878287.html

https://ria.ru/20201101/kipr-1582525083.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, saxo bank, технологии, экономика