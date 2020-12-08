https://ria.ru/20201208/prizery-1588264232.html

Сыры Подмосковья стали призерами конкурса "Вкусы России"

Сыры Подмосковья стали призерами конкурса "Вкусы России"

Сыры Подмосковья стали победителями народного голосования на первом национальном конкурсе региональных брендов продуктов питания "Вкусы России", сообщает... РИА Новости, 08.12.2020

2020-12-08T17:35

2020-12-08T17:35

2020-12-08T17:35

новости подмосковья

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Сыры Подмосковья стали победителями народного голосования на первом национальном конкурсе региональных брендов продуктов питания "Вкусы России", сообщает пресс-служба правительства области.Церемония подведения итогов конкурса, в ходе которой были объявлены 24 победителя в 8 номинациях, прошла во вторник в Минсельхозе России. На конкурсе было предоставлено 508 брендов из 79 субъектов РФ. Наибольшее количество заявок подали Башкирия, Московская область и Татарстан. В народном голосовании приняли участие свыше миллиона интернет-пользователей.Как отметили в пресс-службе, сегодня по объему производства сыра Московская область занимает второе место в стране. В Дмитровском городском округе создается сырный кластер. Всего в Подмосковье выпускают более 200 сортов и видов сыра, на конкурсе область была представлена 25 брендами.

https://ria.ru/20201208/shtrafy-1588241920.html

московская область (подмосковье)

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министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), московская область (подмосковье)