Сыры Подмосковья стали призерами конкурса "Вкусы России"
© Фото : пресс-служба правительства Московской областиСыры Подмосковья стали призерами конкурса "Вкусы России"
© Фото : пресс-служба правительства Московской области
МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Сыры Подмосковья стали победителями народного голосования на первом национальном конкурсе региональных брендов продуктов питания "Вкусы России", сообщает пресс-служба правительства области.
Церемония подведения итогов конкурса, в ходе которой были объявлены 24 победителя в 8 номинациях, прошла во вторник в Минсельхозе России. На конкурсе было предоставлено 508 брендов из 79 субъектов РФ. Наибольшее количество заявок подали Башкирия, Московская область и Татарстан. В народном голосовании приняли участие свыше миллиона интернет-пользователей.
"Очень приятно, что подмосковные сыры в числе победителей. Это подтверждает правильность нашей стратегии, ведь ключевая задача – в 2022 году стать лидерами в России по производству сыра. У нас действует система поддержки сыроваров, возможно, поэтому удается делать очень конкурентоспособный и вкусный сыр. Для его производства нужно большое количество молока, мы поставили цель – выпускать 1 миллион тонн в год", - приводится в сообщении комментарий губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.
Как отметили в пресс-службе, сегодня по объему производства сыра Московская область занимает второе место в стране. В Дмитровском городском округе создается сырный кластер. Всего в Подмосковье выпускают более 200 сортов и видов сыра, на конкурсе область была представлена 25 брендами.