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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20201208/prizery-1588264232.html
Сыры Подмосковья стали призерами конкурса "Вкусы России"
Сыры Подмосковья стали призерами конкурса "Вкусы России"
Сыры Подмосковья стали победителями народного голосования на первом национальном конкурсе региональных брендов продуктов питания "Вкусы России", сообщает... РИА Новости, 08.12.2020
2020-12-08T17:35
2020-12-08T17:35
новости подмосковья
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Сыры Подмосковья стали победителями народного голосования на первом национальном конкурсе региональных брендов продуктов питания "Вкусы России", сообщает пресс-служба правительства области.Церемония подведения итогов конкурса, в ходе которой были объявлены 24 победителя в 8 номинациях, прошла во вторник в Минсельхозе России. На конкурсе было предоставлено 508 брендов из 79 субъектов РФ. Наибольшее количество заявок подали Башкирия, Московская область и Татарстан. В народном голосовании приняли участие свыше миллиона интернет-пользователей.Как отметили в пресс-службе, сегодня по объему производства сыра Московская область занимает второе место в стране. В Дмитровском городском округе создается сырный кластер. Всего в Подмосковье выпускают более 200 сортов и видов сыра, на конкурсе область была представлена 25 брендами.
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московская область (подмосковье)
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министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), московская область (подмосковье)

Сыры Подмосковья стали призерами конкурса "Вкусы России"

17:35 08.12.2020
 
© Фото : пресс-служба правительства Московской областиСыры Подмосковья стали призерами конкурса "Вкусы России"
Сыры Подмосковья стали призерами конкурса Вкусы России - РИА Новости, 1920, 08.12.2020
© Фото : пресс-служба правительства Московской области
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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Сыры Подмосковья стали победителями народного голосования на первом национальном конкурсе региональных брендов продуктов питания "Вкусы России", сообщает пресс-служба правительства области.
Церемония подведения итогов конкурса, в ходе которой были объявлены 24 победителя в 8 номинациях, прошла во вторник в Минсельхозе России. На конкурсе было предоставлено 508 брендов из 79 субъектов РФ. Наибольшее количество заявок подали Башкирия, Московская область и Татарстан. В народном голосовании приняли участие свыше миллиона интернет-пользователей.
"Очень приятно, что подмосковные сыры в числе победителей. Это подтверждает правильность нашей стратегии, ведь ключевая задача – в 2022 году стать лидерами в России по производству сыра. У нас действует система поддержки сыроваров, возможно, поэтому удается делать очень конкурентоспособный и вкусный сыр. Для его производства нужно большое количество молока, мы поставили цель – выпускать 1 миллион тонн в год", - приводится в сообщении комментарий губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.
Как отметили в пресс-службе, сегодня по объему производства сыра Московская область занимает второе место в стране. В Дмитровском городском округе создается сырный кластер. Всего в Подмосковье выпускают более 200 сортов и видов сыра, на конкурсе область была представлена 25 брендами.
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Новости ПодмосковьяМинистерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)Московская область (Подмосковье)
 
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