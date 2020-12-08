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Участник шоу "Давай поженимся" получил 13 лет колонии за педофилию

Участник шоу "Давай поженимся" получил 13 лет колонии за педофилию

Житель Санкт-Петербурга, принявший два года назад участие в шоу "Давай поженимся", получил 13 лет колонии по делу о педофилии. РИА Новости, 08.12.2020

2020-12-08T15:56

2020-12-08T15:56

2020-12-08T16:39

санкт-петербург

происшествия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 дек - РИА Новости. Житель Санкт-Петербурга, принявший два года назад участие в шоу "Давай поженимся", получил 13 лет колонии по делу о педофилии.По версии следствия, 43-летний мужчина с июля по август 2019 года в квартире дома на проспекте Маршака неоднократно совершил насильственные действия сексуального характера в отношении 7-летней и 11-летней девочек, которые проживали в этом же доме и гуляли на детской площадке одни."Приговор: 13 лет строгого режима", - сообщили РИА Новости в объединённой пресс-службе судов города.Источник, знакомый с ходом следствия, сообщил, что приговор вынесен Руслану Казанцеву, который в 2018 году был героем ток-шоу "Давай поженимся". Как следовало из анонса передачи, Руслан был одним из трех претендентов на сердце девушки. Позиционировавший себя как владелец отеля, мужчина рассказывал, что на досуге посещает святые места и тренинги по развитию бизнеса, мечтает о высоком социальном статусе.

санкт-петербург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Насильники и убийцы детей: реестр, пожизненное или браслет За последние пять лет в России выросло количество сексуальных преступлений в отношении детей. Часто они совершаются людьми, ранее уже судимыми за подобные деяния. Проблему педофилии в России поднимают всевозможные некоммерческие и волонтерские организации и фонды, оказывается юридическая, психологическая помощь. Но учета, реестра или системы, ограждающей детей от потенциальных насильников пока нет. 2020-12-08T15:56 true PT3M57S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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