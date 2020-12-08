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Участник шоу "Давай поженимся" получил 13 лет колонии за педофилию
Участник шоу "Давай поженимся" получил 13 лет колонии за педофилию
Житель Санкт-Петербурга, принявший два года назад участие в шоу "Давай поженимся", получил 13 лет колонии по делу о педофилии. РИА Новости, 08.12.2020
2020-12-08T15:56
2020-12-08T16:39
санкт-петербург
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 дек - РИА Новости. Житель Санкт-Петербурга, принявший два года назад участие в шоу "Давай поженимся", получил 13 лет колонии по делу о педофилии.По версии следствия, 43-летний мужчина с июля по август 2019 года в квартире дома на проспекте Маршака неоднократно совершил насильственные действия сексуального характера в отношении 7-летней и 11-летней девочек, которые проживали в этом же доме и гуляли на детской площадке одни."Приговор: 13 лет строгого режима", - сообщили РИА Новости в объединённой пресс-службе судов города.Источник, знакомый с ходом следствия, сообщил, что приговор вынесен Руслану Казанцеву, который в 2018 году был героем ток-шоу "Давай поженимся". Как следовало из анонса передачи, Руслан был одним из трех претендентов на сердце девушки. Позиционировавший себя как владелец отеля, мужчина рассказывал, что на досуге посещает святые места и тренинги по развитию бизнеса, мечтает о высоком социальном статусе.
санкт-петербург
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Новости
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РИА Новости
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4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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60
Насильники и убийцы детей: реестр, пожизненное или браслет
За последние пять лет в России выросло количество сексуальных преступлений в отношении детей. Часто они совершаются людьми, ранее уже судимыми за подобные деяния. Проблему педофилии в России поднимают всевозможные некоммерческие и волонтерские организации и фонды, оказывается юридическая, психологическая помощь. Но учета, реестра или системы, ограждающей детей от потенциальных насильников пока нет.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
видео, санкт-петербург, происшествия
Участник шоу "Давай поженимся" получил 13 лет колонии за педофилию
С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 дек - РИА Новости. Житель Санкт-Петербурга, принявший два года назад участие в шоу "Давай поженимся", получил 13 лет колонии по делу о педофилии.
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Участник шоу "Давай поженимся" получил 13 лет колонии за педофилию

15:56 08.12.2020 (обновлено: 16:39 08.12.2020)
 
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкНаручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда
Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда - РИА Новости, 1920, 08.12.2020
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 дек - РИА Новости. Житель Санкт-Петербурга, принявший два года назад участие в шоу "Давай поженимся", получил 13 лет колонии по делу о педофилии.
По версии следствия, 43-летний мужчина с июля по август 2019 года в квартире дома на проспекте Маршака неоднократно совершил насильственные действия сексуального характера в отношении 7-летней и 11-летней девочек, которые проживали в этом же доме и гуляли на детской площадке одни.
"Приговор: 13 лет строгого режима", - сообщили РИА Новости в объединённой пресс-службе судов города.
Источник, знакомый с ходом следствия, сообщил, что приговор вынесен Руслану Казанцеву, который в 2018 году был героем ток-шоу "Давай поженимся". Как следовало из анонса передачи, Руслан был одним из трех претендентов на сердце девушки. Позиционировавший себя как владелец отеля, мужчина рассказывал, что на досуге посещает святые места и тренинги по развитию бизнеса, мечтает о высоком социальном статусе.
 
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