Опрос: россияне выступили за сохранение нештрафуемого порога в 20 км/ч
ВЛАДИВОСТОК, 8 дек - РИА Новости. Значительная часть россиян поддерживает сохранение для водителей нештрафуемого порога в 20 километров в час, сообщила РИА Новости пресс-секретарь портала о продажах автомашин Drom.ru Елизавета Олофинская по итогам проведенного компанией исследования.
Во всероссийском опросе портала "Вы поддерживаете сохранение нештрафуемого порога в 20 км/ч?" приняло участие 24,5 тысячи автолюбителей из 45 регионов страны.
"По его результатам 86% респондентов ответили положительно. Вариант "однозначно да" выбрало 75% россиян, а "скорее, да" – 11%. За снижение порога выступило в общей сложности 14% опрошенных ("однозначно нет" – 8%, "скорее, нет" – 6%)", - сообщила Олофинская.
По ее словам, вразрез с мнением большинства проголосовавших выступила четверть опрошенных водителей из Москвы. В столице в три раза больше голосов – 24,2% - у варианта "однозначно нет". С ними солидарны и в Санкт-Петербурге, который делит с Ульяновской областью вторую строчку среди регионов России по популярности ответа "однозначно нет". Он набрал 17% голосов.
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Ранее член комитета Госдумы по транспорту и строительству Александр Васильев заявил агентству "Москва", что необходимо штрафовать водителей за превышение скорости на 1 километр в час. Первый зампред фракции "Единая Россия" Андрей Исаев заявил РИА Новости, что эта идея — личная инициатива депутата, такой законопроект, если он будет внесен в Госдуму, фракция не поддержит. Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявлял, что ранее правительство выступило с идеей снизить нештрафуемый порог превышения разрешенной скорости с 20 километров до 10 километров, депутаты данную инициативу не поддержали и не поддержат снижение порога превышения скорости до 1 километра.
Также ранее министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев выступал против снижения нештрафуемого порога за превышения скорости.
В России в настоящее время водителей штрафуют за превышение допустимой скорости на 20 километров в час. Предложения о снижении этого порога поступают в Министерство внутренних дел РФ регулярно.
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