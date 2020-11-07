https://ria.ru/20201107/porog-1583520326.html
В МВД выступили против снижения нештрафуемого порога превышения скорости
В МВД выступили против снижения нештрафуемого порога превышения скорости
Министр внутренних дел Владимир Колокольцев в эфире телеканала "Россия 1" заявил, что в ведомстве не поддерживают идею снижения нештрафуемого порога при... РИА Новости, 07.11.2020
2020-11-07T14:52
2020-11-07T14:52
2020-11-07T16:49
авто
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
владимир колокольцев
общество
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МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Министр внутренних дел Владимир Колокольцев в эфире телеканала "Россия 1" заявил, что в ведомстве не поддерживают идею снижения нештрафуемого порога при превышении скорости с 20 до десяти километров в час.По его словам, это предложение не войдет в новую редакцию Кодекса об административных правонарушениях."И даже величина штрафа не меняется", — заявил министр.Колокольцев подчеркнул, что гораздо большую роль в обеспечении безопасности на дорогах играет их обустройство: наличие разделительных барьеров, освещение, ровное покрытие. Об аналогичной позиции по этому вопросу глава МВД уже заявлял в марте этого года. Тогда министр добавил, что на отдельных участках российских дорог нужно переходить на повышение скоростного режима.Сейчас в России водителей штрафуют за превышение допустимой скорости на 20 километров в час и больше. В МВД регулярно поступают предложения о снижении этого порога.
https://ria.ru/20200704/1573889424.html
https://ria.ru/20200709/1574110769.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
авто, министерство внутренних дел рф (мвд россии), владимир колокольцев, общество