https://ria.ru/20201107/porog-1583520326.html

В МВД выступили против снижения нештрафуемого порога превышения скорости

В МВД выступили против снижения нештрафуемого порога превышения скорости

Министр внутренних дел Владимир Колокольцев в эфире телеканала "Россия 1" заявил, что в ведомстве не поддерживают идею снижения нештрафуемого порога при... РИА Новости, 07.11.2020

2020-11-07T14:52

2020-11-07T14:52

2020-11-07T16:49

авто

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

владимир колокольцев

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0a/07/1578713719_0:0:2979:1677_1400x0_80_0_0_a4aa96bb5ee6297306d16292edaf3d33.jpg

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Министр внутренних дел Владимир Колокольцев в эфире телеканала "Россия 1" заявил, что в ведомстве не поддерживают идею снижения нештрафуемого порога при превышении скорости с 20 до десяти километров в час.По его словам, это предложение не войдет в новую редакцию Кодекса об административных правонарушениях."И даже величина штрафа не меняется", — заявил министр.Колокольцев подчеркнул, что гораздо большую роль в обеспечении безопасности на дорогах играет их обустройство: наличие разделительных барьеров, освещение, ровное покрытие. Об аналогичной позиции по этому вопросу глава МВД уже заявлял в марте этого года. Тогда министр добавил, что на отдельных участках российских дорог нужно переходить на повышение скоростного режима.Сейчас в России водителей штрафуют за превышение допустимой скорости на 20 километров в час и больше. В МВД регулярно поступают предложения о снижении этого порога.

https://ria.ru/20200704/1573889424.html

https://ria.ru/20200709/1574110769.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

авто, министерство внутренних дел рф (мвд россии), владимир колокольцев, общество