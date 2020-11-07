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В МВД выступили против снижения нештрафуемого порога превышения скорости
В МВД выступили против снижения нештрафуемого порога превышения скорости
Министр внутренних дел Владимир Колокольцев в эфире телеканала "Россия 1" заявил, что в ведомстве не поддерживают идею снижения нештрафуемого порога при... РИА Новости, 07.11.2020
2020-11-07T14:52
2020-11-07T16:49
авто
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
владимир колокольцев
общество
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МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Министр внутренних дел Владимир Колокольцев в эфире телеканала "Россия 1" заявил, что в ведомстве не поддерживают идею снижения нештрафуемого порога при превышении скорости с 20 до десяти километров в час.По его словам, это предложение не войдет в новую редакцию Кодекса об административных правонарушениях."И даже величина штрафа не меняется", — заявил министр.Колокольцев подчеркнул, что гораздо большую роль в обеспечении безопасности на дорогах играет их обустройство: наличие разделительных барьеров, освещение, ровное покрытие. Об аналогичной позиции по этому вопросу глава МВД уже заявлял в марте этого года. Тогда министр добавил, что на отдельных участках российских дорог нужно переходить на повышение скоростного режима.Сейчас в России водителей штрафуют за превышение допустимой скорости на 20 километров в час и больше. В МВД регулярно поступают предложения о снижении этого порога.
https://ria.ru/20200704/1573889424.html
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авто, министерство внутренних дел рф (мвд россии), владимир колокольцев, общество

В МВД выступили против снижения нештрафуемого порога превышения скорости

14:52 07.11.2020 (обновлено: 16:49 07.11.2020)
 
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкСотрудник дорожно-патрульной службы ГИБДД
Сотрудник дорожно-патрульной службы ГИБДД - РИА Новости, 1920, 07.11.2020
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Министр внутренних дел Владимир Колокольцев в эфире телеканала "Россия 1" заявил, что в ведомстве не поддерживают идею снижения нештрафуемого порога при превышении скорости с 20 до десяти километров в час.
По его словам, это предложение не войдет в новую редакцию Кодекса об административных правонарушениях.
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"И даже величина штрафа не меняется", — заявил министр.
Колокольцев подчеркнул, что гораздо большую роль в обеспечении безопасности на дорогах играет их обустройство: наличие разделительных барьеров, освещение, ровное покрытие.
Об аналогичной позиции по этому вопросу глава МВД уже заявлял в марте этого года. Тогда министр добавил, что на отдельных участках российских дорог нужно переходить на повышение скоростного режима.
Сейчас в России водителей штрафуют за превышение допустимой скорости на 20 километров в час и больше. В МВД регулярно поступают предложения о снижении этого порога.
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