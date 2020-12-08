https://ria.ru/20201208/poliklinika-1588272503.html

Здунов распорядился построить в Рузаевке новую детскую поликлинику

Здунов распорядился построить в Рузаевке новую детскую поликлинику

Врио главы Мордовии Артем Здунов распорядился построить новую детскую поликлинику в городе Рузаевке взамен признанной аварийной, сообщает пресс-служба главы... РИА Новости, 08.12.2020

2020-12-08T18:08

2020-12-08T18:08

2020-12-08T18:08

республика мордовия

россия

артем здунов

республика мордовия

рузаевский район

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 8 дек - РИА Новости. Врио главы Мордовии Артем Здунов распорядился построить новую детскую поликлинику в городе Рузаевке взамен признанной аварийной, сообщает пресс-служба главы республики.До марта прошлого года детская поликлиника, обслуживающая свыше 10 тысяч детей Рузаевского района, располагалась в здании 1962 года постройки, предназначенном под детский сад. В 2014 году оно было признано аварийным, а в начале 2019-го Рузаевским районным судом вынесено решение о запрете эксплуатации детской поликлиники.Посещение здания, где сейчас временно располагается одно из подразделений поликлиники, стало одним из пунктов рабочей поездки в Рузаевский район врио главы Мордовии, поскольку строительство новой детской поликлиники для жителей - вопрос наболевший и требующий незамедлительного решения. Этот вопрос Здунов обсудил с представителями муниципалитета и минздрава республики.

https://ria.ru/20201208/mordoviya-1588192651.html

https://ria.ru/20201207/mordoviya-1588037146.html

россия

рузаевский район

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россия, артем здунов, республика мордовия, рузаевский район