Здунов распорядился построить в Рузаевке новую детскую поликлинику
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 8 дек - РИА Новости. Врио главы Мордовии Артем Здунов распорядился построить новую детскую поликлинику в городе Рузаевке взамен признанной аварийной, сообщает пресс-служба главы республики.
До марта прошлого года детская поликлиника, обслуживающая свыше 10 тысяч детей Рузаевского района, располагалась в здании 1962 года постройки, предназначенном под детский сад. В 2014 году оно было признано аварийным, а в начале 2019-го Рузаевским районным судом вынесено решение о запрете эксплуатации детской поликлиники.
"Медперсонал пришлось размещать по другим больницам. В результате педиатров и неврологов перевели в здание бывшего детского сада на улице Петрова в Рузаевке, а детских врачей других специальностей разместили в помещении стоматологической поликлиники, расположенной на первом этаже жилого дома на улице Юрасова. И медиков, и жителей Рузаевки такая ситуация не устраивает. Для поликлиники нужно новое здание", - говорится в сообщении.
Посещение здания, где сейчас временно располагается одно из подразделений поликлиники, стало одним из пунктов рабочей поездки в Рузаевский район врио главы Мордовии, поскольку строительство новой детской поликлиники для жителей - вопрос наболевший и требующий незамедлительного решения. Этот вопрос Здунов обсудил с представителями муниципалитета и минздрава республики.
"Сейчас под строительство новой поликлиники уже определен земельный участок - на территории Рузаевской центральной районной больницы. Проект типовой поликлиники предусматривает 350 посещений в сутки. Здунов поручил срочно заняться подготовкой проектно-сметной документации на объект", - отмечается в сообщении.