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Республика Мордовия
Республика Мордовия
https://ria.ru/20201208/poliklinika-1588272503.html
Здунов распорядился построить в Рузаевке новую детскую поликлинику
Здунов распорядился построить в Рузаевке новую детскую поликлинику
Врио главы Мордовии Артем Здунов распорядился построить новую детскую поликлинику в городе Рузаевке взамен признанной аварийной, сообщает пресс-служба главы... РИА Новости, 08.12.2020
2020-12-08T18:08
2020-12-08T18:08
республика мордовия
россия
артем здунов
республика мордовия
рузаевский район
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 8 дек - РИА Новости. Врио главы Мордовии Артем Здунов распорядился построить новую детскую поликлинику в городе Рузаевке взамен признанной аварийной, сообщает пресс-служба главы республики.До марта прошлого года детская поликлиника, обслуживающая свыше 10 тысяч детей Рузаевского района, располагалась в здании 1962 года постройки, предназначенном под детский сад. В 2014 году оно было признано аварийным, а в начале 2019-го Рузаевским районным судом вынесено решение о запрете эксплуатации детской поликлиники.Посещение здания, где сейчас временно располагается одно из подразделений поликлиники, стало одним из пунктов рабочей поездки в Рузаевский район врио главы Мордовии, поскольку строительство новой детской поликлиники для жителей - вопрос наболевший и требующий незамедлительного решения. Этот вопрос Здунов обсудил с представителями муниципалитета и минздрава республики.
https://ria.ru/20201208/mordoviya-1588192651.html
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россия, артем здунов, республика мордовия, рузаевский район

Здунов распорядился построить в Рузаевке новую детскую поликлинику

18:08 08.12.2020
 
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкАртем Здунов
Артем Здунов - РИА Новости, 1920, 08.12.2020
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 8 дек - РИА Новости. Врио главы Мордовии Артем Здунов распорядился построить новую детскую поликлинику в городе Рузаевке взамен признанной аварийной, сообщает пресс-служба главы республики.
До марта прошлого года детская поликлиника, обслуживающая свыше 10 тысяч детей Рузаевского района, располагалась в здании 1962 года постройки, предназначенном под детский сад. В 2014 году оно было признано аварийным, а в начале 2019-го Рузаевским районным судом вынесено решение о запрете эксплуатации детской поликлиники.
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"Медперсонал пришлось размещать по другим больницам. В результате педиатров и неврологов перевели в здание бывшего детского сада на улице Петрова в Рузаевке, а детских врачей других специальностей разместили в помещении стоматологической поликлиники, расположенной на первом этаже жилого дома на улице Юрасова. И медиков, и жителей Рузаевки такая ситуация не устраивает. Для поликлиники нужно новое здание", - говорится в сообщении.

Посещение здания, где сейчас временно располагается одно из подразделений поликлиники, стало одним из пунктов рабочей поездки в Рузаевский район врио главы Мордовии, поскольку строительство новой детской поликлиники для жителей - вопрос наболевший и требующий незамедлительного решения. Этот вопрос Здунов обсудил с представителями муниципалитета и минздрава республики.

"Сейчас под строительство новой поликлиники уже определен земельный участок - на территории Рузаевской центральной районной больницы. Проект типовой поликлиники предусматривает 350 посещений в сутки. Здунов поручил срочно заняться подготовкой проектно-сметной документации на объект", - отмечается в сообщении.

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Республика МордовияРоссияАртем ЗдуновРеспублика МордовияРузаевский район
 
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