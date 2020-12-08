https://ria.ru/20201208/poezda-1588195076.html

РЖД увеличили число поездов на новогодние праздники

РЖД увеличили число поездов на новогодние праздники

Холдинг РЖД на фоне спроса увеличил количество дополнительных пассажирских поездов на новогодние праздники до более 400 со 190, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 08.12.2020

2020-12-08T13:10

2020-12-08T13:10

2020-12-08T13:25

федеральная пассажирская компания

ржд

общество

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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Холдинг РЖД на фоне спроса увеличил количество дополнительных пассажирских поездов на новогодние праздники до более 400 со 190, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.В начале ноября в пресс-службе Федеральной пассажирской компании (ФПК, "дочка" РЖД) РИА Новости сообщали, что холдинг видит спрос на билеты в новогодние каникулы и назначит более 190 дополнительных поездов. В конце ноября РЖД сообщили, что вслед за спросом могут увеличить количество дополнительных поездов на новогодние праздники до 700."Вслед за спросом холдинг РЖД увеличивает количество дополнительных поездов на новогодние и рождественские праздники. Так, на сегодня уже назначены свыше 400 дополнительных поездов дальнего следования", - сообщили в пресс-службе РЖД.Там пояснили, что железнодорожники ежедневно отслеживают наличие свободных мест в поездах. Для удовлетворения повышенного спроса на поездки назначаются дополнительные поезда либо включаются дополнительные вагоны в уже назначенные составы. Они будут курсировать по самым популярным маршрутам с 25 декабря по 10 января. Ожидается, что пиковыми датами выезда пассажиров станут 29 и 30 декабря, наиболее высокий пассажиропоток в обратном направлении придется на 8 и 9 января.Доппоезда запланированы из Москвы в Санкт-Петербург, Мурманск, Новозыбков, Брянск, Белгород, Старый Оскол, Курск, Пензу, Казань, Чебоксары, Тольятти, Смоленск, Ижевск, Архангельск, Новороссийск, Адлер, Тамбов, Саратов, Самару, Уфу и другие города. Из Санкт-Петербурга дополнительные рейсы отправятся в Москву, Анапу, Мурманск и Курск.Также предусмотрены дополнительные рейсы из Екатеринбурга в Приобье и Сургут, из Ростова-на-Дону – в Имеретинский Курорт и Кисловодск.

https://realty.ria.ru/20201127/oteli-1586577972.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

федеральная пассажирская компания, ржд, общество