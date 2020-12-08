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РЖД увеличили число поездов на новогодние праздники
РЖД увеличили число поездов на новогодние праздники
Холдинг РЖД на фоне спроса увеличил количество дополнительных пассажирских поездов на новогодние праздники до более 400 со 190, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 08.12.2020
2020-12-08T13:10
2020-12-08T13:25
федеральная пассажирская компания
ржд
общество
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Холдинг РЖД на фоне спроса увеличил количество дополнительных пассажирских поездов на новогодние праздники до более 400 со 190, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.В начале ноября в пресс-службе Федеральной пассажирской компании (ФПК, "дочка" РЖД) РИА Новости сообщали, что холдинг видит спрос на билеты в новогодние каникулы и назначит более 190 дополнительных поездов. В конце ноября РЖД сообщили, что вслед за спросом могут увеличить количество дополнительных поездов на новогодние праздники до 700."Вслед за спросом холдинг РЖД увеличивает количество дополнительных поездов на новогодние и рождественские праздники. Так, на сегодня уже назначены свыше 400 дополнительных поездов дальнего следования", - сообщили в пресс-службе РЖД.Там пояснили, что железнодорожники ежедневно отслеживают наличие свободных мест в поездах. Для удовлетворения повышенного спроса на поездки назначаются дополнительные поезда либо включаются дополнительные вагоны в уже назначенные составы. Они будут курсировать по самым популярным маршрутам с 25 декабря по 10 января. Ожидается, что пиковыми датами выезда пассажиров станут 29 и 30 декабря, наиболее высокий пассажиропоток в обратном направлении придется на 8 и 9 января.Доппоезда запланированы из Москвы в Санкт-Петербург, Мурманск, Новозыбков, Брянск, Белгород, Старый Оскол, Курск, Пензу, Казань, Чебоксары, Тольятти, Смоленск, Ижевск, Архангельск, Новороссийск, Адлер, Тамбов, Саратов, Самару, Уфу и другие города. Из Санкт-Петербурга дополнительные рейсы отправятся в Москву, Анапу, Мурманск и Курск.Также предусмотрены дополнительные рейсы из Екатеринбурга в Приобье и Сургут, из Ростова-на-Дону – в Имеретинский Курорт и Кисловодск.
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РИА Новости
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5
4.7
96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
федеральная пассажирская компания, ржд, общество

РЖД увеличили число поездов на новогодние праздники

13:10 08.12.2020 (обновлено: 13:25 08.12.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкДевушка на платформе станции "Кунцевская" МЦД-1 "Белорусско-Савеловский" в Москве
Девушка на платформе станции Кунцевская МЦД-1 Белорусско-Савеловский в Москве - РИА Новости, 1920, 08.12.2020
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Холдинг РЖД на фоне спроса увеличил количество дополнительных пассажирских поездов на новогодние праздники до более 400 со 190, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
В начале ноября в пресс-службе Федеральной пассажирской компании (ФПК, "дочка" РЖД) РИА Новости сообщали, что холдинг видит спрос на билеты в новогодние каникулы и назначит более 190 дополнительных поездов. В конце ноября РЖД сообщили, что вслед за спросом могут увеличить количество дополнительных поездов на новогодние праздники до 700.
Длинные полки и шкафы для одежды: новый плацкартный вагон
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Вагон установили на площади Павелецкого вокзала в Москве.

Презентация концепта нового плацкартного вагона
1 из 9

Вагон установили на площади Павелецкого вокзала в Москве.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Новый плацкартный вагон стал на 28 сантиметров шире и на 73 сантиметра длиннее предшественника.

Презентация концепта нового плацкартного вагона
2 из 9

Новый плацкартный вагон стал на 28 сантиметров шире и на 73 сантиметра длиннее предшественника.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Макет вагона презентовали в 2019 году, а теперь показывают в натуральную величину.

Павильон с макетом нового плацкартного вагона для поездов дальнего следования
3 из 9

Макет вагона презентовали в 2019 году, а теперь показывают в натуральную величину.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Места расположены, как в обычном плацкартном вагоне: по четыре в "купе" и по две "боковушки".

Мужчина в павильоне с макетом нового плацкартного вагона для поездов дальнего следования
4 из 9

Места расположены, как в обычном плацкартном вагоне: по четыре в "купе" и по две "боковушки".

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Однако в "купе" полки разделили перегородкой в виде шкафа для багажа, одежды и обуви.

Интерьер концепта нового плацкартного вагона для поездов дальнего следования
5 из 9

Однако в "купе" полки разделили перегородкой в виде шкафа для багажа, одежды и обуви.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Для пассажиров предусмотрены розетки, USB и индивидуальные светильники.

Девушка в павильоне с макетом нового плацкартного вагона для поездов дальнего следования
6 из 9

Для пассажиров предусмотрены розетки, USB и индивидуальные светильники.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Длину полки увеличили на десять сантиметров: со 170 до 180.

Презентация концепта нового плацкартного вагона
7 из 9

Длину полки увеличили на десять сантиметров: со 170 до 180.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Первые новые вагоны планируют запустить в 2021 году на южном направлении.

Директор по пассажирским перевозкам ОАО РЖД Дмитрий Пегов в павильоне с макетом нового плацкартного вагона
8 из 9

Первые новые вагоны планируют запустить в 2021 году на южном направлении.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

В РЖД пообещали не поднимать цены на билеты в плацкартные вагоны с длинными полками.

Презентация концепта нового плацкартного вагона
9 из 9

В РЖД пообещали не поднимать цены на билеты в плацкартные вагоны с длинными полками.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
1 из 9

Вагон установили на площади Павелецкого вокзала в Москве.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
2 из 9

Новый плацкартный вагон стал на 28 сантиметров шире и на 73 сантиметра длиннее предшественника.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
3 из 9

Макет вагона презентовали в 2019 году, а теперь показывают в натуральную величину.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
4 из 9

Места расположены, как в обычном плацкартном вагоне: по четыре в "купе" и по две "боковушки".

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
5 из 9

Однако в "купе" полки разделили перегородкой в виде шкафа для багажа, одежды и обуви.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
6 из 9

Для пассажиров предусмотрены розетки, USB и индивидуальные светильники.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
7 из 9

Длину полки увеличили на десять сантиметров: со 170 до 180.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
8 из 9

Первые новые вагоны планируют запустить в 2021 году на южном направлении.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
9 из 9

В РЖД пообещали не поднимать цены на билеты в плацкартные вагоны с длинными полками.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
"Вслед за спросом холдинг РЖД увеличивает количество дополнительных поездов на новогодние и рождественские праздники. Так, на сегодня уже назначены свыше 400 дополнительных поездов дальнего следования", - сообщили в пресс-службе РЖД.
Там пояснили, что железнодорожники ежедневно отслеживают наличие свободных мест в поездах. Для удовлетворения повышенного спроса на поездки назначаются дополнительные поезда либо включаются дополнительные вагоны в уже назначенные составы. Они будут курсировать по самым популярным маршрутам с 25 декабря по 10 января. Ожидается, что пиковыми датами выезда пассажиров станут 29 и 30 декабря, наиболее высокий пассажиропоток в обратном направлении придется на 8 и 9 января.
Доппоезда запланированы из Москвы в Санкт-Петербург, Мурманск, Новозыбков, Брянск, Белгород, Старый Оскол, Курск, Пензу, Казань, Чебоксары, Тольятти, Смоленск, Ижевск, Архангельск, Новороссийск, Адлер, Тамбов, Саратов, Самару, Уфу и другие города. Из Санкт-Петербурга дополнительные рейсы отправятся в Москву, Анапу, Мурманск и Курск.
Также предусмотрены дополнительные рейсы из Екатеринбурга в Приобье и Сургут, из Ростова-на-Дону – в Имеретинский Курорт и Кисловодск.
Горничная застилает кровать в номере отеля Арт Москва Войковская в Москве - РИА Новости, 1920, 27.11.2020
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Федеральная пассажирская компанияРЖДОбщество
 
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