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В Белоруссии умерла телеграфистка, сообщившая весть о Победе в 1945 году
В Белоруссии умерла телеграфистка, сообщившая весть о Победе в 1945 году
Ветеран Великой Отечественной войны телеграфистка Любовь Нетупская, которая объявила в 1945 году весть о Победе, умерла в белорусском Гомеле на 101-м году... РИА Новости, 08.12.2020
2020-12-08T21:24
2020-12-08T21:34
великая отечественная война (1941-1945)
германия
белоруссия
берлин (город)
гомель
в мире
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МИНСК, 8 дек – РИА Новости. Ветеран Великой Отечественной войны телеграфистка Любовь Нетупская, которая объявила в 1945 году весть о Победе, умерла в белорусском Гомеле на 101-м году жизни, сообщила во вторник ее дочь Лариса Зуникова."Мама ушла тихо, во сне. Похоронили ее в Добруше (Гомельская область – ред.), на родине моего мужа", - приводит слова Зуниковой агентство Sputnik Беларусь. Уточняется, что скончалась Нетупская в Гомеле.Нетупская родом из Ступинского района Московской области. Когда началась война, ей было 20 лет, она успела окончить три курса Московского государственного библиотечного института. Мечтала попасть на фронт. Долго уговаривала работников военкомата, и в мае 1942-го ее приняли в отдельный запасной телеграфный батальон. За два месяца освоила профессию телеграфистки, но в действующую армию ее отправили только через два года.Телеграфистка попала в штаб 1-го Белорусского фронта, участвовала в освобождении Белоруссии, Польши и Германии. В Берлин вошла в день его взятия 2 мая. А в ночь с 8 на 9 мая передала в Москву сведения о подписании Акта о безоговорочной капитуляции гитлеровской Германии. Ветеран войны награждена за боевые заслуги орденами Красной Звезды и Отечественной войны, медалями "За освобождение Варшавы", "За взятие Берлина", "За победу над Германией".В Белоруссию Нетупская переехала в семьей в 80-е годы прошлого века.
https://ria.ru/20200508/1571020278.html
германия
белоруссия
берлин (город)
гомель
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великая отечественная война (1941-1945), германия, белоруссия, берлин (город), гомель, в мире

В Белоруссии умерла телеграфистка, сообщившая весть о Победе в 1945 году

21:24 08.12.2020 (обновлено: 21:34 08.12.2020)
 
© SputnikЛюбовь Нетупская
Любовь Нетупская - РИА Новости, 1920, 08.12.2020
© Sputnik
Читать ria.ru в
МИНСК, 8 дек – РИА Новости. Ветеран Великой Отечественной войны телеграфистка Любовь Нетупская, которая объявила в 1945 году весть о Победе, умерла в белорусском Гомеле на 101-м году жизни, сообщила во вторник ее дочь Лариса Зуникова.
"Мама ушла тихо, во сне. Похоронили ее в Добруше (Гомельская область – ред.), на родине моего мужа", - приводит слова Зуниковой агентство Sputnik Беларусь. Уточняется, что скончалась Нетупская в Гомеле.
Нетупская родом из Ступинского района Московской области. Когда началась война, ей было 20 лет, она успела окончить три курса Московского государственного библиотечного института. Мечтала попасть на фронт. Долго уговаривала работников военкомата, и в мае 1942-го ее приняли в отдельный запасной телеграфный батальон. За два месяца освоила профессию телеграфистки, но в действующую армию ее отправили только через два года.
Телеграфистка попала в штаб 1-го Белорусского фронта, участвовала в освобождении Белоруссии, Польши и Германии. В Берлин вошла в день его взятия 2 мая. А в ночь с 8 на 9 мая передала в Москву сведения о подписании Акта о безоговорочной капитуляции гитлеровской Германии. Ветеран войны награждена за боевые заслуги орденами Красной Звезды и Отечественной войны, медалями "За освобождение Варшавы", "За взятие Берлина", "За победу над Германией".
В Белоруссию Нетупская переехала в семьей в 80-е годы прошлого века.
Маршал Советского Союза Георгий Константинович Жуков (в центре) подписывает Акт о безоговорочной капитуляции фашистской Германии в Карлсхорсте в Берлине - РИА Новости, 1920, 08.05.2020
8 мая, 05:54
Акт о безоговорочной капитуляции фашистской Германии
 
Великая Отечественная война (1941-1945)ГерманияБелоруссияБерлин (город)ГомельВ мире
 
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