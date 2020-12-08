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Московский планетарий устроит трансляцию солнечного затмения
Московский планетарий устроит трансляцию солнечного затмения
Солнечное затмение, которое состоится 14 декабря, но будет видно только с территории Чили и Аргентины, покажут в прямом эфире на сайте Московского планетария,... РИА Новости, 08.12.2020
2020-12-08T10:14
2020-12-08T10:14
космос - риа наука
институт космических исследований
российская академия наук
южная америка
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Солнечное затмение, которое состоится 14 декабря, но будет видно только с территории Чили и Аргентины, покажут в прямом эфире на сайте Московского планетария, говорится в сообщении пресс-службы планетария, поступившем в РИА Новости.Максимальная фаза затмения ожидается в 19.00-19.25 мск, в зависимости от места наблюдений в Южной Америке.Трансляция начнется в 17.25 мск и будет проводиться на YouTube-канале планетария. Ее также можно будет посмотреть на сайте и в социальных сетях VK и Facebook.Комментировать трансляцию будет астроном Олег Угольников – кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник Института космических исследований РАН, председатель Методической комиссии и председатель жюри Всероссийской олимпиады по астрономии.Во время эфира ученый расскажет, почему происходят солнечные затмения и какие есть разновидности этого явления. Он анонсирует затмения следующего года, расскажет, как правильно наблюдать эти редкие астрономические явления. Астроном поделится своим опытом наблюдений и покажет кадры затмений прошлых лет из своего личного архива.
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космос - риа наука, институт космических исследований, российская академия наук, южная америка

Московский планетарий устроит трансляцию солнечного затмения

10:14 08.12.2020
 
© РИА Новости / Евгений Самарин / Перейти в фотобанкМосковский планетарий
Московский планетарий - РИА Новости, 1920, 08.12.2020
© РИА Новости / Евгений Самарин
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Солнечное затмение, которое состоится 14 декабря, но будет видно только с территории Чили и Аргентины, покажут в прямом эфире на сайте Московского планетария, говорится в сообщении пресс-службы планетария, поступившем в РИА Новости.
"Московский планетарий 14 декабря проведет бесплатную онлайн-трансляцию полного солнечного затмения с комментарием ученого, специалиста по редким небесным явлениям – Олега Угольникова", - говорится в сообщении.
Максимальная фаза затмения ожидается в 19.00-19.25 мск, в зависимости от места наблюдений в Южной Америке.
Трансляция начнется в 17.25 мск и будет проводиться на YouTube-канале планетария. Ее также можно будет посмотреть на сайте и в социальных сетях VK и Facebook.
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Комментировать трансляцию будет астроном Олег Угольников – кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник Института космических исследований РАН, председатель Методической комиссии и председатель жюри Всероссийской олимпиады по астрономии.
Во время эфира ученый расскажет, почему происходят солнечные затмения и какие есть разновидности этого явления. Он анонсирует затмения следующего года, расскажет, как правильно наблюдать эти редкие астрономические явления. Астроном поделится своим опытом наблюдений и покажет кадры затмений прошлых лет из своего личного архива.
 
Космос - РИА НаукаИнститут космических исследованийРоссийская академия наукЮжная Америка
 
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