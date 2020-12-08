https://ria.ru/20201208/planetariy-1588151514.html

Московский планетарий устроит трансляцию солнечного затмения

Московский планетарий устроит трансляцию солнечного затмения

Солнечное затмение, которое состоится 14 декабря, но будет видно только с территории Чили и Аргентины, покажут в прямом эфире на сайте Московского планетария,... РИА Новости, 08.12.2020

2020-12-08T10:14

2020-12-08T10:14

2020-12-08T10:14

космос - риа наука

институт космических исследований

российская академия наук

южная америка

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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Солнечное затмение, которое состоится 14 декабря, но будет видно только с территории Чили и Аргентины, покажут в прямом эфире на сайте Московского планетария, говорится в сообщении пресс-службы планетария, поступившем в РИА Новости.Максимальная фаза затмения ожидается в 19.00-19.25 мск, в зависимости от места наблюдений в Южной Америке.Трансляция начнется в 17.25 мск и будет проводиться на YouTube-канале планетария. Ее также можно будет посмотреть на сайте и в социальных сетях VK и Facebook.Комментировать трансляцию будет астроном Олег Угольников – кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник Института космических исследований РАН, председатель Методической комиссии и председатель жюри Всероссийской олимпиады по астрономии.Во время эфира ученый расскажет, почему происходят солнечные затмения и какие есть разновидности этого явления. Он анонсирует затмения следующего года, расскажет, как правильно наблюдать эти редкие астрономические явления. Астроном поделится своим опытом наблюдений и покажет кадры затмений прошлых лет из своего личного архива.

https://radiosputnik.ria.ru/20201127/zatmenie-1586693181.html

южная америка

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космос - риа наука, институт космических исследований, российская академия наук, южная америка