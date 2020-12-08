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В США умер впервые преодолевший скорость звука пилот
В США умер впервые преодолевший скорость звука пилот
Американский летчик-истребитель Чак Йегер, впервые превысивший скорость звука, скончался в возрасте 97 лет, сообщила его супруга. РИА Новости, 08.12.2020
2020-12-08T09:13
2020-12-08T09:13
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Американский летчик-истребитель Чак Йегер, впервые превысивший скорость звука, скончался в возрасте 97 лет, сообщила его супруга."Говорю с глубокой печалью, что любовь моей жизни, генерал Чак Йегер скончался незадолго до 21.00 (5.00 вторника мск – ред.). Он прожил невероятно хорошую жизнь, был величайшим пилотом Америки, его наследие - сила, жажда приключений и патриотизм останутся в памяти навсегда", - говорится в сообщении в аккаунте пилота в Twitter от лица его жены Виктории.О причине смерти летчика не сообщается.Чак Йегер родился в американском штате Западная Виргиния в 1923 году, в молодом возрасте стал автомехаником и в 1941 году вступил в ряды американских ВВС. Он принимал участие во Второй мировой войне, сбил более десятка самолетов противника. В 1947 году 24-летний капитан на экспериментальном самолете Bell X-1 впервые преодолел звуковой барьер, совершив полет в пустыне Мохаве в Калифорнии.
https://ria.ru/20201207/letchik-1588064961.html
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калифорния, сша, twitter, в мире

В США умер впервые преодолевший скорость звука пилот

09:13 08.12.2020
 
CC0 / U.S. Air Force / Американский летчик-истребитель Чак Йегер
Американский летчик-истребитель Чак Йегер - РИА Новости, 1920, 08.12.2020
CC0 / U.S. Air Force /
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Американский летчик-истребитель Чак Йегер, впервые превысивший скорость звука, скончался в возрасте 97 лет, сообщила его супруга.
"Говорю с глубокой печалью, что любовь моей жизни, генерал Чак Йегер скончался незадолго до 21.00 (5.00 вторника мск – ред.). Он прожил невероятно хорошую жизнь, был величайшим пилотом Америки, его наследие - сила, жажда приключений и патриотизм останутся в памяти навсегда", - говорится в сообщении в аккаунте пилота в Twitter от лица его жены Виктории.
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О причине смерти летчика не сообщается.
Чак Йегер родился в американском штате Западная Виргиния в 1923 году, в молодом возрасте стал автомехаником и в 1941 году вступил в ряды американских ВВС. Он принимал участие во Второй мировой войне, сбил более десятка самолетов противника. В 1947 году 24-летний капитан на экспериментальном самолете Bell X-1 впервые преодолел звуковой барьер, совершив полет в пустыне Мохаве в Калифорнии.
 
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