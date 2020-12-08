https://ria.ru/20201208/pfizer-1588144978.html

WP: Pfizer заявила о нехватке вакцины от COVID-19 для США

WP: Pfizer заявила о нехватке вакцины от COVID-19 для США

Фармацевтическая компания Pfizer предупредила администрацию США, что до середины следующего года не сможет существенно нарастить поставки вакцины от... РИА Новости, 08.12.2020

2020-12-08T09:19

2020-12-08T09:19

2020-12-08T10:30

распространение нового коронавируса

дональд трамп

pfizer, inc.

сша

в мире

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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Фармацевтическая компания Pfizer предупредила администрацию США, что до середины следующего года не сможет существенно нарастить поставки вакцины от коронавируса, так как другие страны скупили большую часть запасов. Об этом пишет газета Washington Post со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.Это означает, отмечает издание, что американские власти не смогут получить вакцину так быстро, как ожидалось, так что возникают сомнения по поводу того, удастся ли им придерживаться графика и провести вакцинацию большей части населения страны к концу весны или началу лета.Администрация США еще летом заключила с Pfizer и немецкой биотехнологической компанией BioNTech соглашение о приобретении до 600 миллионов доз вакцины. В соответствии с ним после получения первых 100 миллионов доз американские власти заплатят компаниям 1,95 миллиарда долларов. Кроме того, они смогут закупить до 500 миллионов доз дополнительно.Представитель Pfizer Эми Роуз отказалась подтвердить изданию какую-либо информацию о переговорах с американским правительством и заявила, что США гарантировали себе 100 миллионов доз, а на остальные необходимо заключить отдельное соглашение.Представители администрации Дональда Трампа отрицали, что во втором квартале следующего года могут возникнуть проблемы с доступностью вакцины, пишет издание. При этом они ссылались на то, что разрабатываются и другие препараты. Однако несколько чиновников, знакомых с контрактами, заявили, что вакцин других компаний может не хватить на то, чтобы восполнить пробел.Как писала Wall Street Journal, из-за проблем с логистикой Pfizer к концу года поставит вдвое меньше доз вакцины, чем предполагалось: 50 миллионов вместо изначально запланированных 100 миллионов.В начале ноября Pfizer и BioNTech заявили об успешной третьей фазе клинических испытаний разработанной ими вакцины для профилактики коронавируса — препарат показал эффективность порядка 95 процентов. Первой страной, сертифицировавшей эту вакцину, стала Великобритания.

https://ria.ru/20201203/vaktsina-1587545357.html

https://ria.ru/20201201/vaktsina-1587075595.html

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, pfizer, inc., сша, в мире