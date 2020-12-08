Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201208/pfizer-1588144978.html
WP: Pfizer заявила о нехватке вакцины от COVID-19 для США
WP: Pfizer заявила о нехватке вакцины от COVID-19 для США
Фармацевтическая компания Pfizer предупредила администрацию США, что до середины следующего года не сможет существенно нарастить поставки вакцины от... РИА Новости, 08.12.2020
2020-12-08T09:19
2020-12-08T10:30
распространение нового коронавируса
дональд трамп
pfizer, inc.
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0b/11/1584969853_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_23be7ab6f54332a428b83ab7df206e53.jpg
МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Фармацевтическая компания Pfizer предупредила администрацию США, что до середины следующего года не сможет существенно нарастить поставки вакцины от коронавируса, так как другие страны скупили большую часть запасов. Об этом пишет газета Washington Post со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.Это означает, отмечает издание, что американские власти не смогут получить вакцину так быстро, как ожидалось, так что возникают сомнения по поводу того, удастся ли им придерживаться графика и провести вакцинацию большей части населения страны к концу весны или началу лета.Администрация США еще летом заключила с Pfizer и немецкой биотехнологической компанией BioNTech соглашение о приобретении до 600 миллионов доз вакцины. В соответствии с ним после получения первых 100 миллионов доз американские власти заплатят компаниям 1,95 миллиарда долларов. Кроме того, они смогут закупить до 500 миллионов доз дополнительно.Представитель Pfizer Эми Роуз отказалась подтвердить изданию какую-либо информацию о переговорах с американским правительством и заявила, что США гарантировали себе 100 миллионов доз, а на остальные необходимо заключить отдельное соглашение.Представители администрации Дональда Трампа отрицали, что во втором квартале следующего года могут возникнуть проблемы с доступностью вакцины, пишет издание. При этом они ссылались на то, что разрабатываются и другие препараты. Однако несколько чиновников, знакомых с контрактами, заявили, что вакцин других компаний может не хватить на то, чтобы восполнить пробел.Как писала Wall Street Journal, из-за проблем с логистикой Pfizer к концу года поставит вдвое меньше доз вакцины, чем предполагалось: 50 миллионов вместо изначально запланированных 100 миллионов.В начале ноября Pfizer и BioNTech заявили об успешной третьей фазе клинических испытаний разработанной ими вакцины для профилактики коронавируса — препарат показал эффективность порядка 95 процентов. Первой страной, сертифицировавшей эту вакцину, стала Великобритания.
https://ria.ru/20201203/vaktsina-1587545357.html
https://ria.ru/20201201/vaktsina-1587075595.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0b/11/1584969853_273:0:1713:1080_1920x0_80_0_0_98a935c7400efde8e15ba74692ef8f8e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
дональд трамп, pfizer, inc., сша, в мире

WP: Pfizer заявила о нехватке вакцины от COVID-19 для США

09:19 08.12.2020 (обновлено: 10:30 08.12.2020)
 
© REUTERS / PfizerИспытания вакцины против коронавируса (COVID-19) BNT162b2, разработанной Pfizer и BioNTech, в Центре разработки вакцин и глобального здравоохранения Медицинской школы Университета Мэриленда в Балтиморе
Испытания вакцины против коронавируса (COVID-19) BNT162b2, разработанной Pfizer и BioNTech, в Центре разработки вакцин и глобального здравоохранения Медицинской школы Университета Мэриленда в Балтиморе - РИА Новости, 1920, 08.12.2020
© REUTERS / Pfizer
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Фармацевтическая компания Pfizer предупредила администрацию США, что до середины следующего года не сможет существенно нарастить поставки вакцины от коронавируса, так как другие страны скупили большую часть запасов. Об этом пишет газета Washington Post со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
Это означает, отмечает издание, что американские власти не смогут получить вакцину так быстро, как ожидалось, так что возникают сомнения по поводу того, удастся ли им придерживаться графика и провести вакцинацию большей части населения страны к концу весны или началу лета.
Администрация США еще летом заключила с Pfizer и немецкой биотехнологической компанией BioNTech соглашение о приобретении до 600 миллионов доз вакцины. В соответствии с ним после получения первых 100 миллионов доз американские власти заплатят компаниям 1,95 миллиарда долларов. Кроме того, они смогут закупить до 500 миллионов доз дополнительно.
Представитель Pfizer Эми Роуз отказалась подтвердить изданию какую-либо информацию о переговорах с американским правительством и заявила, что США гарантировали себе 100 миллионов доз, а на остальные необходимо заключить отдельное соглашение.
Сотрудница в лаборатории Pfizer во время разработки вакцины против коронавируса (COVID-19) в Перл-Ривер, Нью-Йорк - РИА Новости, 1920, 03.12.2020
3 декабря, 17:11Распространение нового коронавируса
Главный инфекционист США счел одобрение вакцины Pfizer поспешным
Представители администрации Дональда Трампа отрицали, что во втором квартале следующего года могут возникнуть проблемы с доступностью вакцины, пишет издание. При этом они ссылались на то, что разрабатываются и другие препараты. Однако несколько чиновников, знакомых с контрактами, заявили, что вакцин других компаний может не хватить на то, чтобы восполнить пробел.
Как писала Wall Street Journal, из-за проблем с логистикой Pfizer к концу года поставит вдвое меньше доз вакцины, чем предполагалось: 50 миллионов вместо изначально запланированных 100 миллионов.
В начале ноября Pfizer и BioNTech заявили об успешной третьей фазе клинических испытаний разработанной ими вакцины для профилактики коронавируса — препарат показал эффективность порядка 95 процентов. Первой страной, сертифицировавшей эту вакцину, стала Великобритания.
Девушка с чемоданом на Таймс-сквер в Нью-Йорке во время пандемии коронавируса - РИА Новости, 1920, 01.12.2020
1 декабря, 01:48Распространение нового коронавируса
Глава ФРС оценил влияние вакцины от COVID-19 на экономику США
 
Распространение нового коронавирусаДональд ТрампPfizer, Inc.СШАВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:21ВМФ России сможет пользоваться пунктом МТО в Судане 25 лет
17:20Объем ФНБ вырос на 158 миллиардов рублей за ноябрь
17:19Регулятор в США подтвердил эффективность вакцины Pfizer и BioNTech
17:19В ДНР оценили планы Киева продлить закон об особом статусе Донбасса
17:18Патрушев встретился в Москве с дипломатическим советником Макрона
17:17Ущерб от коррупции в России с начала года превысил 45 миллиардов рублей
17:16США поддержали идею Гуаидо провести референдум в Венесуэле
17:11Генпрокурор оценил уровень коррупции в России
17:11Генпрокурор назвал размер ущерба по делу чиновника Куракина
17:11Краснов призвал ужесточить наказание для "кошмарящих" бизнес силовиков
17:09В Карабах за сутки вернулись 1126 беженцев
17:09В Петербурге арестовали сломавшего руку подростку на детской площадке
17:06На акциях протеста в Ереване задержали 90 человек
17:05Житель КБР получил 5,5 лет колонии за предоставление жилья члену ИГ*
17:04Картину Дэвида Хокни продали за рекордную для пейзажей художника сумму
17:03В Госдуме предложили запретить снижать МРОТ
17:01Власти Венесуэлы отвергли заявление ЕС о непризнании выборов в стране
16:59Армянский депутат призвал установить дипотношения с Азербайджаном
16:58Синод РПЦ назначил глав нескольких митрополий
16:57В Госдуме объяснили, какие публикации об иноагентах не требуют маркировки
Лента новостейМолния