https://ria.ru/20201208/peterburg-1588300071.html
Власти Петербурга допустили компромисс по времени работы общепита
Власти Петербурга допустили компромисс по времени работы общепита
Власти Петербурга допускают компромисс при обсуждении возможности продления времени работы общепита в праздники в случае улучшения эпидемиологической... РИА Новости, 08.12.2020
2020-12-08T20:59
2020-12-08T20:59
2020-12-08T20:59
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 дек - РИА Новости. Власти Петербурга допускают компромисс при обсуждении возможности продления времени работы общепита в праздники в случае улучшения эпидемиологической обстановки, сообщил в эфире телеканала "Санкт-Петербург" замглавы комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Петербурга Александр Ситов."У нас есть запас по времени до новогодних праздников. Каждый день анализируется ситуация. Если заболеваемость коронавирусной инфекцией не будет расти, стабилизируется и будет снижаться… если эпидемиологическая ситуация и состояние системы здравоохранения будут позволять, то диалог превратится в какие-то решения, которые, как я надеюсь, позволят найти компромисс и по часам работы заведений", - сказал он.По словам Ситова, власти приветствуют участие заведений общепита в уличных мероприятиях. "Идет обсуждение о возможности использования уличной мебели для оказания услуг общественного питания на вынос", - сказал он.В Петербурге с 30 декабря по 3 января полностью приостановлена работа заведений общепита. В период с 25 декабря по 29 декабря, а также с 4 января по 10 января кафе и рестораны не смогут принимать посетителей в вечернее и ночное время (с 19.00 до 06.00 мск). Эти ограничения не коснутся производственных столовых, доставки и обслуживания на вынос, а также работы предприятий общепита на вокзалах, в аэропорту и на заправочных станциях.Петербургские власти, которые на фоне неблагоприятной эпидемической ситуации ограничили работу общепита в новогодние каникулы, сообщили, что будут приветствовать вовлечение ресторанного бизнеса в уличные мероприятия.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье, санкт-петербург, общество
С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 дек - РИА Новости.
Власти Петербурга
допускают компромисс при обсуждении возможности продления времени работы общепита в праздники в случае улучшения эпидемиологической обстановки, сообщил в эфире телеканала "Санкт-Петербург" замглавы комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Петербурга Александр Ситов.
"У нас есть запас по времени до новогодних праздников. Каждый день анализируется ситуация. Если заболеваемость коронавирусной инфекцией не будет расти, стабилизируется и будет снижаться… если эпидемиологическая ситуация и состояние системы здравоохранения будут позволять, то диалог превратится в какие-то решения, которые, как я надеюсь, позволят найти компромисс и по часам работы заведений", - сказал он.
По словам Ситова, власти приветствуют участие заведений общепита в уличных мероприятиях. "Идет обсуждение о возможности использования уличной мебели для оказания услуг общественного питания на вынос", - сказал он.
В Петербурге с 30 декабря по 3 января полностью приостановлена работа заведений общепита. В период с 25 декабря по 29 декабря, а также с 4 января по 10 января кафе и рестораны не смогут принимать посетителей в вечернее и ночное время (с 19.00 до 06.00 мск). Эти ограничения не коснутся производственных столовых, доставки и обслуживания на вынос, а также работы предприятий общепита на вокзалах, в аэропорту и на заправочных станциях.
Петербургские власти, которые на фоне неблагоприятной эпидемической ситуации ограничили работу общепита в новогодние каникулы, сообщили, что будут приветствовать вовлечение ресторанного бизнеса в уличные мероприятия.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
.