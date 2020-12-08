https://ria.ru/20201208/peterburg-1588300071.html

Власти Петербурга допустили компромисс по времени работы общепита

Власти Петербурга допустили компромисс по времени работы общепита

Власти Петербурга допускают компромисс при обсуждении возможности продления времени работы общепита в праздники в случае улучшения эпидемиологической... РИА Новости, 08.12.2020

2020-12-08T20:59

2020-12-08T20:59

2020-12-08T20:59

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

здоровье

санкт-петербург

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/02/1587381834_0:254:3030:1958_1920x0_80_0_0_dda0b5bb9afcc2bb8ce163fb54770359.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 дек - РИА Новости. Власти Петербурга допускают компромисс при обсуждении возможности продления времени работы общепита в праздники в случае улучшения эпидемиологической обстановки, сообщил в эфире телеканала "Санкт-Петербург" замглавы комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Петербурга Александр Ситов."У нас есть запас по времени до новогодних праздников. Каждый день анализируется ситуация. Если заболеваемость коронавирусной инфекцией не будет расти, стабилизируется и будет снижаться… если эпидемиологическая ситуация и состояние системы здравоохранения будут позволять, то диалог превратится в какие-то решения, которые, как я надеюсь, позволят найти компромисс и по часам работы заведений", - сказал он.По словам Ситова, власти приветствуют участие заведений общепита в уличных мероприятиях. "Идет обсуждение о возможности использования уличной мебели для оказания услуг общественного питания на вынос", - сказал он.В Петербурге с 30 декабря по 3 января полностью приостановлена работа заведений общепита. В период с 25 декабря по 29 декабря, а также с 4 января по 10 января кафе и рестораны не смогут принимать посетителей в вечернее и ночное время (с 19.00 до 06.00 мск). Эти ограничения не коснутся производственных столовых, доставки и обслуживания на вынос, а также работы предприятий общепита на вокзалах, в аэропорту и на заправочных станциях.Петербургские власти, которые на фоне неблагоприятной эпидемической ситуации ограничили работу общепита в новогодние каникулы, сообщили, что будут приветствовать вовлечение ресторанного бизнеса в уличные мероприятия.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201208/bar-1588290056.html

https://ria.ru/20201208/kontserty-1588225416.html

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье, санкт-петербург, общество