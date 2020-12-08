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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201208/peterburg-1588159618.html
Около сотни баров в Петербурге выступили против запретов по COVID-19
Около сотни баров в Петербурге выступили против запретов по COVID-19
Около ста кафе и баров в Санкт-Петербурге выступили против решения местных властей прекратить работу заведений в первые дни нового года и намерены продолжать... РИА Новости, 08.12.2020
2020-12-08T10:52
2020-12-08T11:17
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
александр беглов
санкт-петербург
общество
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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Около ста кафе и баров в Санкт-Петербурге выступили против решения местных властей прекратить работу заведений в первые дни нового года и намерены продолжать обслуживать гостей. Список заведений представлен на сайте проекта под названием "Карта сопротивления".Некоторые заведения, как говорится на сайте, работают "с закрытой дверью" и держат связь с клиентами через соцсети или по телефону.Предприниматель Александр Коновалов рассказал РБК, что идея создать подобную карту принадлежит ему.Он отметил, что еще в сентябре люди оплатили проведение мероприятий в конце декабря и начале января. Сейчас, по его словам, заказчики требуют вернуть деньги."Как ресторанам вернуть деньги за десять банкетов, например? Нужно работать, к сожалению, заведомо вставая на темную сторону луны", — пояснил Коновалов.На прошлой неделе администрация Санкт-Петербурга ввела новые ограничения, связанные с распространением коронавирусной инфекции. С 30 декабря по 3 января бары, кафе и рестораны города не смогут принимать посетителей. Будут работать только заведения на вокзалах, заправках и аэропорту. Кроме того, работать будут заведения, готовящие еду на вынос и для доставки, а также производственные столовые. С 25 по 29 декабря и с 4 по 10 января заведения не смогут принимать клиентов с 19.00 до 6.00.С 30 декабря по 10 января в городе приостанавливается работа театров, музеев и концертных площадок.Накануне губернатор Санкт-Петербурга предупредил, что городу грозит полный локдаун, если его жители не будут соблюдать ограничения. Беглов также призвал горожан соблюдать правила и беречь себя и своих близких.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, александр беглов, санкт-петербург, общество

Около сотни баров в Петербурге выступили против запретов по COVID-19

10:52 08.12.2020 (обновлено: 11:17 08.12.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкНевский проспект в Санкт-Петербурге
Невский проспект в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 08.12.2020
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Около ста кафе и баров в Санкт-Петербурге выступили против решения местных властей прекратить работу заведений в первые дни нового года и намерены продолжать обслуживать гостей. Список заведений представлен на сайте проекта под названием "Карта сопротивления".
Некоторые заведения, как говорится на сайте, работают "с закрытой дверью" и держат связь с клиентами через соцсети или по телефону.
Предприниматель Александр Коновалов рассказал РБК, что идея создать подобную карту принадлежит ему.
Он отметил, что еще в сентябре люди оплатили проведение мероприятий в конце декабря и начале января. Сейчас, по его словам, заказчики требуют вернуть деньги.
"Как ресторанам вернуть деньги за десять банкетов, например? Нужно работать, к сожалению, заведомо вставая на темную сторону луны", — пояснил Коновалов.
Медицинские работники во время транспортировки пациентки в госпитале для больных COVID-19 в МКЦИБ Вороновское - РИА Новости, 1920, 07.12.2020
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На прошлой неделе администрация Санкт-Петербурга ввела новые ограничения, связанные с распространением коронавирусной инфекции. С 30 декабря по 3 января бары, кафе и рестораны города не смогут принимать посетителей. Будут работать только заведения на вокзалах, заправках и аэропорту. Кроме того, работать будут заведения, готовящие еду на вынос и для доставки, а также производственные столовые. С 25 по 29 декабря и с 4 по 10 января заведения не смогут принимать клиентов с 19.00 до 6.00.
С 30 декабря по 10 января в городе приостанавливается работа театров, музеев и концертных площадок.
Накануне губернатор Санкт-Петербурга предупредил, что городу грозит полный локдаун, если его жители не будут соблюдать ограничения. Беглов также призвал горожан соблюдать правила и беречь себя и своих близких.
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