https://ria.ru/20201208/pasler-1588203670.html

Денис Паслер: все дела региона будем решать сообща

Денис Паслер: все дела региона будем решать сообща

О том, как в Оренбуржье обстоят дела с COVID-19, о новых проектах новых проектах в бизнесе и социальной сфере, сохранении Урала, качестве дорог и комфортной... РИА Новости, 08.12.2020

2020-12-08T14:38

2020-12-08T14:38

2020-12-08T14:38

оренбургская область

денис паслер

пушкин

гай

орск

интервью

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О том, как в Оренбуржье обстоят дела с COVID-19, о новых проектах новых проектах в бизнесе и социальной сфере, сохранении Урала, качестве дорог и комфортной среде в интервью РИА Новости рассказал губернатор Оренбургской области Денис Паслер.— Денис Владимирович, сложно в период пандемии избежать вопроса о COVID-19. Расскажите о работе правительства, как в регионе организована медицинская помощь?— Действительно, сегодня не осталось ни одного сегмента в жизни региона, на котором бы не отразилась пандемия коронавируса. Это и экономика, и социальная сфера, и политика, и духовная жизнь оренбуржцев. Все действия правительства области направлены на сохранение здоровья и жизней людей.Для лечения пациентов с Covid-19 развернули почти пять тысяч коек, создали 37 ковидных центра. Для понимания – это 504% от норматива Минздрава - такой запас прочности был заложен. На бесплатные лекарства для амбулаторных больных выделены почти 74 миллиона рублей, на 37 миллионов рублей препараты уже закуплены. Более 700 амбулаторных пациентов получили лекарства бесплатно. Аптечные сети области обеспечиваются лекарственными препаратами ежедневно – этот вопрос держу на контроле.Несмотря на мобилизацию ресурсов, акцент сделан на доступности специализированной медицинской помощи. Мы не задействовали в перепрофилировании коек сосудистые центры, многопрофильные больницы, онкологический диспансер. Так что пациенты с острой сосудистой патологией и паллиативные пациенты получают медпомощь в прежнем объеме. Для тех, кто находится на передовой борьбы с Covid-19 мы постарались обеспечить особые условия труда - на стимулирующие выплаты для медработников выделены более 2 миллиардов рублей.— Какие в регионе введены ограничения для борьбы с COVID-19?— Сегодня ситуация с Covid-19 в Оренбуржье существенно улучшилась. Количество вызовов скорой уменьшилось в два раза, на треть меньше случаев госпитализации. Приняли решение закрыть несколько ковидных госпиталей.С 7 декабря школьники 5-10 классов вернулись за парты, к очным занятиям допущены учащиеся средних профессиональных учебных заведений области. Такое решение принято по результатам масштабного исследования, показавшего, что уровень коллективного иммунитета у оренбуржцев уже достаточно высок.На наличие вируса методом ПЦР несколько недель тестировали учеников 1-4 классов, которые чаще переносят заболевание бессимптомно и являются носителями вируса. На наличие антител выборочно проверили учеников 11 классов, посещающих школы, педагогов и работников ряда предприятий области. В среднем по области уровень коллективного иммунитета составил 41 процент, от 30 до 52 процентов в разных территориях. То есть у каждого второго жителя есть длительные антитела. Нам удалось не допустить неуправляемого всплеска заболеваемости, как в ряде регионов. Сейчас самое главное – быть ответственными и дисциплинированными. Масочный режим, запрет на работу развлекательных и досуговых заведений, ограничение проведения семейных мероприятий – конечно, эти противоэпидемические меры сложно переносят многие. Но они необходимы и такова общемировая практика, мировой опыт. — Какие меры принимает правительство области для нормализации экономической ситуации? — Для нас важным было не допустить закрытия предприятий, не останавливать работу сельскохозяйственного сектора, помочь организациям сферы услуг, малому и среднему предпринимательству.Наиболее востребованными оказались меры финансовой поддержки. Например, субсидирование расходов на заработную плату, здесь сумма выплат составила более миллиарда рублей (1 071,3 миллионов рублей).Мы ввели региональную меру поддержки - субсидию работодателям на каждого работника, которого направила служба занятости. Это позволило трудоустроить почти две тысячи человек, у более чем трехсот работодателей. Из бюджета на эти цели выделено более 200 миллионов рублей.Бизнес получил почти 2,5 миллиарда рублей беспроцентных кредитов. Была разработана специальная линейка антикризисных микрофинансовых продуктов - это более 280 миллионов рублей. — В Оренбуржье ударными темпами ведется строительство детской областной больницы? Для региона это значимый и крупный социальный объект…— Действительно важный и нужный. Все работы ведутся в соответствии с намеченными графиками. Пока нет сомнений, что проект реализуем вовремя. Вообще в этом году, несмотря на трудности пандемии, для системы здравоохранения в этом году сделали очень много. На востоке в Орске запустили современнейший онкоцентр. Отремонтировали корпуса в областной клинической больнице, открыли несколько ФАПов в сельских территориях. В клиники по всей области закупили самое современное оборудование. Смогли оперативно и качественно перестроить систему регионального здравоохранения для борьбы с COVID. Ведь такой практики еще не было ни у кого!— В этом году вы инспектировали ход дорожного строительства. Каковы итоги этой работы?— Нацпроект "Безопасные и качественные автомобильные дороги" в этом году дал региону 350 километров дорожного покрытия. Представьте, это больше, чем расстояние от Оренбурга до Орска, а по всем программам в этом году отремонтировали более 850 километров.Размер регионального дорожного фонда достиг почти 15 миллиардов рублей. К строительству дорог мы подходим комплексно. И если недавно оренбуржцы с иронией говорили, например, об обилии бордюров на улицах города, то сегодня все видят – улицы преобразились, стали удобными для водителей и безопасными для пешеходов.Отдельный вопрос – ремонт дорог в Оренбурге. Это очень ответственный и дорогостоящий проект, который должен изменить исторический центр города. Это связано с заменой всех инженерных сетей. Мы применяем современные подходы к ремонту дорог, делаем их на перспективу. Отсюда – особые требования к благоустройству и качеству. Мы требуем, чтобы подрядчики работали не только по новым технологиям, но и по новым правилам. Дорожное полотно сделано качественно. Там, где работы завершили, люди уже почувствовали позитивные изменения. — Несмотря на сложный год, в Оренбуржье открылось несколько новых бизнес-проектов: содовый завод в Новотроицке, разработка каолинового месторождения ведется в Светлом. Какие проекты в перспективе на следующий год? — Во многом, этот год был прорывным в плане важных для региона инвестиционных проектов. С помощью территорий опережающего социально-экономического развития мы создали уникальные условия и льготы для развития бизнеса в Оренбуржье.Для привлечения инвестиций в регион мы постоянно совершенствуем нормативно-правовую базу по предоставлению государственной поддержки, работаем над созданием новых источников привлечения финансовых потоков в регион. Свою работу выполняет "Корпорация развития Оренбургской области".Чтобы таких проектов стало больше, продолжаем создавать привлекательные для инвесторов условия. Это касается и развития территорий опережающего социально-экономического развития, создания техно- и индустриальных парков, особой экономической зоны.Еще одним направлением, способствующим развитию промышленного сектора, остаётся использование федеральных мер поддержки. В разработке много новых идей и проектов. К примеру, планируется на территории региона создать крупный тепличный комплекс, который займет площадь около 40 гектаров земли, также планируем на одном из предприятий региона возобновить производство точного чугунного литья, есть в планах и "реанимационный проект" - возобновление выпуска техники "Орск".— Какие меры заложены в международной программе по сохранению Урала?— Программа по сохранению Урала разрабатывается совместно с Минприроды РФ. Основная ее цель - улучшение экологического состояния бассейна реки, качества воды и повышение ее водности. Эти вопросы обсуждались в ходе двусторонней встречи министра природных ресурсов и экологии РФ Александра Козлова с министром экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан Магзумом Мирзагалиевым, на которой я присутствовал и где была подписана программа российско-казахстанского сотрудничества по сохранению и восстановлению экосистемы бассейна реки Урал на 2021-2024 годы. Подписание данного документа важный шаг, без поддержки федерального правительства и развития дальнейшего сотрудничества с нашими соседями из Республики Казахстан экосистему Урала не сохранить. А для региона это принципиальный вопрос, от которого напрямую зависит дальнейшее развитие территорий.Первое, что предстоит сделать – строить современные очистные сооружения жилищно-коммунального комплекса и реконструировать существующие. Кстати, этому направлению оказался созвучен федеральный проект по обновлению коммунальной инфраструктуры "60+", в рамках которого в Орске реконструирован илопровод на городских очистных. И это тоже шаг в улучшении экологии бассейна Урала. В целом же из 22 крупных населенных пунктов, расположенных в бассейне реки Урал реконструкция очистных сооружений требуется в 11. В их числе города Оренбург, Гай, Новотроицк и другие. Второе, ликвидация накопленного вреда. Основным негативным воздействием для реки являются отвалы Блявинского месторождения - после окончания добычи на руднике мероприятия по рекультивации и ликвидации не осуществлялись. Общая стоимость выполнения рекультивационных работ на отработке карьера "Яман-Касы" составит 2,5 миллиарда рублей.Необходима модернизация существующей системы мониторинга. Значительная часть загрязненных вод поступает в бассейн Урала с территории Республик Казахстан и Башкортостан, а также Челябинской области. Нельзя забывать про воспроизводство водных биологических ресурсов, необходима стабилизация береговых линий, на границе с которыми, по предварительным оценкам, проживает порядка 40 тысяч человек.Благодаря берегоукреплениям, протяженностью 22 километра и строительству переливной плотины на реке Урал у города Оренбурга, создадутся запасы воды, поднимется уровень вод у набережной областного центра как минимум на 1,5 - 2 метра.— Оренбуржцы активны в реализации федерального проекта "Формирование комфортной городской среды", как части нацпроекта "Жилье и городская среда". Что сделано в уходящем году? — Этот проект коснулся многих объектов – дворов, городских парков, набережных и центральной площади. Общий объем бюджетных ассигнований на территории Оренбургской области" составил более 723 миллионов рублей, средства направлены в 26 муниципальных образований.К примеру, в Оренбурге завершается самый ожидаемый жителями четвертый этап благоустройства набережной реки Урал. В Бузулуке близятся к концу работы в парке Пушкина, есть объекты в Светлом и Новоорске. Все проекты интересные, и что особенно важно – жители сами выбирали места, которые будут преображаться в первую очередь. Это что касается уже реализованных проектов.Есть масштабные планы на перспективу. Это – продолжение набережной с выходом на улицу Степана Разина, благоустройство большого городского леса на улице Березка. К этому мы уже приступили.С набережной пора переходить на другой берег Урала, который сегодня запущен. Начнем его сначала вычищать, вывозить мусор, валежник, омолаживать посадки. А уже потом совместно с жителями определим, какой вид обретет любимая горожанами Зауральная роща, ведь все проблемы и дела региона надо решать сообща.

https://ria.ru/20201026/medikamenty-1581566503.html

https://ria.ru/20201204/antitela-1587654217.html

https://ria.ru/20201126/byudzhet-1586494513.html

https://ria.ru/20201005/onkotsentr-1578280029.html

https://ria.ru/20200730/1575174079.html

https://ria.ru/20201120/modernizatsiya-1585583263.html

https://ria.ru/20201123/komfort-1585899424.html

https://ria.ru/20201207/sotsobyazatelstva-1588063573.html

пушкин

гай

орск

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денис паслер, пушкин, гай, орск, интервью