https://ria.ru/20201208/ovcharka-1588295556.html

Верный друг и защитник: все, что нужно знать о немецкой овчарке

Верный друг и защитник: все, что нужно знать о немецкой овчарке

Немецкая овчарка — это одна из самых известных и популярных пород в мире. Об уходе, содержании и дрессировке — в материале РИА Новости. РИА Новости, 08.12.2020

2020-12-08T20:28

2020-12-08T20:28

2020-12-08T20:28

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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Немецкая овчарка — это одна из самых известных и популярных пород в мире. Об уходе, содержании и дрессировке — в материале РИА Новости. Описание породы и внешний вид овчаркиЭта собака имеет средний размер, широкую грудную клетку и развитую мускулатуру конечностей. Немецкие овчарки обладают узнаваемой стойкой из-за особенностей строения скелета — их таз немного опущен, и линия спины идет по ниспадающей к крупу. Голова у них мощная и клинообразная с острыми прямыми ушами. Шерсть густая, с развитым подшерстком, но короткая. Окрасы различаются: бывает черная немецкая овчарка, серая, хотя самым популярным считается чепрачный — черно-рыжий.Масса тела взрослого самца варьируется от 30 до 40 кг, а у самки — от 22 до 32 кг. Максимальная высота представителей породы — 65 сантиметров. Виды овчарок включают в себя гладкошерстную и длинношерстную. В России есть много заводчиков, поэтому купить немецкую овчарку можно в специализированном питомнике. Цена чистокровной особи может доходить до 100 тысяч рублей. История происхожденияНемецкая овчарка — довольно молодая порода, она выведена в конце XIX века. Своим возникновением она обязана Максу Эмилю Фредерику фон Штефаницу, который стал президентом Ассоциации любителей этих собак.Впервые пес, приблизительно напоминавший современную породу, был представлен на выставке в 1882 году. Его звали Грейф, и он стал первой особью, зарегистрированной как немецкая овчарка. Интересно, что окрас его был грязно-белый. Немного позже фон Штефаниц на одной из выставок увидел “идеальную” собаку, которую выкупил у ее владельца Гектора фон Лиркенхайна. Животное отличалось благородным внешним видом, красивой осанкой и интеллектом. Именно оно стало родоначальником породы, а с его сыном, самцом по имени Гектор фон Швабен, так или иначе связаны многие современные чистокровные линии немецких овчарок. В Россию порода попала впервые в 1904 году, тогда нескольких собак пытались использовать для помощи полицейским. Лишь в 1924 году в страну была доставлена большая партия овчарок, с которых собаководы начали их разведение. Фотографии немецкой овчаркиХарактерСобаки этой породы отличаются высоким интеллектом, верностью и преданностью своему хозяину. Также они спокойные и послушные. Особенностью немецких овчарок считаются развитые охранные инстинкты, поэтому к незнакомцам они могут относиться настороженно, хотя безосновательно агрессии не проявляют. Хозяина ставят превыше всего и могут даже пожертвовать собой ради него. "Немцы" не очень любят одиночество, хотя переносят его спокойно, и нуждаются во внимании, активных играх и долгих прогулках. Хорошо обучаемы, поэтому быстро осваивают новые команды. Это не только прекрасные охранники, но и компаньоны, и верные защитники. Немецкие овчарки хорошо ладят с детьми и спокойной переносят их шалости, воспринимая ребенка как часть стаи. Из-за уравновешенного характера, стабильного темперамента, легкой обучаемости и ума их активно используют в качестве сыскной, служебной, караульной и пастушьей собаки. Согласно стандарту породы, в характере немецкой овчарки должны присутствовать мужество, боевой инстинкт и выносливость. Уход и содержаниеПорода может жить как в доме, так и во дворе. Во втором случае немецкой овчарке понадобится утепленная будка с просторным вольером. Питомца необходимо регулярно вычесывать из-за линьки, и время от времени стричь ему когти. Также следует запастись игрушками, чтобы щенок овчарки не грыз мебель. Для здоровья собаки следует регулярно следить за состоянием глаз, ушей, зубов и носовых проходов. Время от времени немецкую овчарку нужно купать с использованием специального шампуня. Животному необходима активность, поэтому выгулы должны быть продолжительными.Обучение и дрессировкаИз-за высокого интеллекта овчарка немецкая способна изучать команды всего за несколько повторений, но ее воспитание должно начинаться в раннем возрасте. В это время хозяину следует показывать свой авторитет и обучать собаку в форме игры, поощряя ее лакомством за успешно выполненное задание. При этом применение силы категорически запрещено. По мере взросления щенок немецкой овчарки должен усвоить хотя бы основные команды: "Ко мне!", "Место!", "Нельзя!", "Рядом!", "Сидеть!", "Лежать!", "Гулять!", "Апорт!". Если во время воспитания возникают трудности или заметны отклонения в поведении собаки, то ее обучение следует поручить специалистам-кинологам. Также необходимо приучить овчарку к прогулке на поводке и в наморднике, и отучить ее подбирать что-либо с земли. Здоровье и болезниПри правильном уходе и питании средняя продолжительность жизни этой породы составляет от 9 до 13 лет. Щенки немецкой овчарки могут страдать от ряда опасных недугов. Например, от диабета, лейкемии, эозинофильного паностита (перемежающаяся хромота), инвагинации кишечника и пиодермии. Позже питомец может столкнуться и с аллергией, а также дисплазией тазобедренного сустава, артритом, проблемами с межпозвоночными дисками. Также представители породы могут болеть глазными, ушными инфекциями и различными дерматитами. Чтобы вовремя обнаружить проблемы, необходимо показывать овчарку ветеринару 2-3 раза в год.Образ жизни и питаниеСобаки породы немецкая овчарка нуждаются в физических нагрузках и активном образе жизни, из-за чего некоторые специалисты рекомендуют заводить пса для жизни на дачном участке. Основой правильного ухода и содержания является питание. Оно должно быть сбалансированным для обеспечения здоровья собаки. Проще всего воспользоваться кормом премиум-класса и давать его 3-4 раза в сутки. При “натуральном” типе питания необходимо соблюдать баланс витаминов и минералов. Такой рацион должен состоять на 50% из белков, сюда входят мясо, субпродукты, молочная продукция, яйца. 30% включают злаки, овощи и фрукты, а 20% — жиры животного и растительного происхождения. Немецкую овчарку нельзя кормить солеными, сладкими и жирными продуктами, делать подачки со стола."Зимой рацион собак, живущих на улице, должен быть более калорийным, — рассказал РИА Новости президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев. — Для собак, которые живут в квартирах, а на улицу выходят только на прогулку, можно ничего не менять. Кормить как обычно". РазмножениеСобака овчарка созревает к двум годам, поэтому период после второй течки подходит для вязки и беременности. В помете, как правило, рождается от 6 до 10 щенков, хотя у молодой самки сначала рождается не более 3 малышей. Беременность длится примерно 65 дней, если срок перевалил за 70 дней, то следует обратиться к ветеринару.

https://ria.ru/20201129/sobaka-1586799732.html

https://ria.ru/20201206/sobaki-1587863196.html

https://ria.ru/20201106/alabay-1583421454.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

домашние животные, собаки, животные