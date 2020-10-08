https://ria.ru/20201008/zhivotnye-1578783733.html

Сандра, которая не любит кошек: как овчарка заменила львятам мать

В приморском парке "Белый лев" немецкая овчарка Сандра воспитывает двух приемных львят. Исключительное семейство — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 08.10.2020

2020-10-08T13:57

2020-10-08T13:57

2020-10-08T13:57

львы

животные

фото

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В приморском парке "Белый лев" немецкая овчарка Сандра воспитывает двух приемных львят. Исключительное семейство — в фотоленте Ria.ru.

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

львы, животные, фото, фото