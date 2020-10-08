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Сандра, которая не любит кошек: как овчарка заменила львятам мать
В приморском парке "Белый лев" немецкая овчарка Сандра воспитывает двух приемных львят. Исключительное семейство — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 08.10.2020
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львы
животные
фото
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В приморском парке "Белый лев" немецкая овчарка Сандра воспитывает двух приемных львят. Исключительное семейство — в фотоленте Ria.ru.
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РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
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львы, животные, фото, фото

Сандра, которая не любит кошек: как овчарка заменила львятам мать

13:57 08.10.2020
 
Читать ria.ru в
В приморском парке "Белый лев" немецкая овчарка Сандра воспитывает двух приемных львят. Исключительное семейство — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

Белая львица родила двух детенышей, но отказалась от них.

Директор парка Белый лев в Приморском крае Виктор Агафонов кормит львенка из бутылочки
1 из 10

Белая львица родила двух детенышей, но отказалась от них.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

Осиротевших львят приняла немецкая овчарка по кличке Сандра.

Немецкая овчарка по кличке Сандра и африканские львята в парке Белый лев в Приморском крае
2 из 10

Осиротевших львят приняла немецкая овчарка по кличке Сандра.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

Сандра не любит кошек, но маленьких львов приютила как родных.

Немецкая овчарка по кличке Сандра и африканский львенок в парке Белый лев в Приморском крае
3 из 10

Сандра не любит кошек, но маленьких львов приютила как родных.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

Это уникальный случай, когда представитель одного вида животных принимает детенышей другого вида, тем более диких.

Немецкая овчарка по кличке Сандра и африканский львенок в парке Белый лев в Приморском крае
4 из 10

Это уникальный случай, когда представитель одного вида животных принимает детенышей другого вида, тем более диких.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

Восьмилетняя Сандра, у которой есть еще и собственный щенок, теперь многодетная мать.

Немецкая овчарка по кличке Сандра со своим щенком и африканские львята в парке Белый лев в Приморском крае
5 из 10

Восьмилетняя Сандра, у которой есть еще и собственный щенок, теперь многодетная мать.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

Молоко собаки максимально подходит львятам, в нем есть все необходимое.

Африканский львенок в парке Белый лев в Приморском крае
6 из 10

Молоко собаки максимально подходит львятам, в нем есть все необходимое.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

Обычно собака выкармливает по восемь щенков, так что молока хватит на всех, успокаивает директор парка "Белый лев" Виктор Агафонов.

Директор парка Белый лев в Приморском крае Виктор Агафонов кормит львенка из бутылочки
7 из 10

Обычно собака выкармливает по восемь щенков, так что молока хватит на всех, успокаивает директор парка "Белый лев" Виктор Агафонов.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

Немецкую овчарку парку на время передала семья из города Артема.

Немецкая овчарка по кличке Сандра и африканский львенок в парке Белый лев в Приморском крае
8 из 10

Немецкую овчарку парку на время передала семья из города Артема.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

Директор парка "Белый лев" кормит львенка из бутылочки.

Директор парка Белый лев в Приморском крае Виктор Агафонов кормит львенка из бутылочки
9 из 10

Директор парка "Белый лев" кормит львенка из бутылочки.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

Немецкая овчарка Сандра и африканские львята.

Немецкая овчарка по кличке Сандра и африканские львята в парке Белый лев в Приморском крае
10 из 10

Немецкая овчарка Сандра и африканские львята.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
 
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