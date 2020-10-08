Сандра, которая не любит кошек: как овчарка заменила львятам мать
Белая львица родила двух детенышей, но отказалась от них.
Белая львица родила двух детенышей, но отказалась от них.
Осиротевших львят приняла немецкая овчарка по кличке Сандра.
Осиротевших львят приняла немецкая овчарка по кличке Сандра.
Сандра не любит кошек, но маленьких львов приютила как родных.
Сандра не любит кошек, но маленьких львов приютила как родных.
Это уникальный случай, когда представитель одного вида животных принимает детенышей другого вида, тем более диких.
Это уникальный случай, когда представитель одного вида животных принимает детенышей другого вида, тем более диких.
Восьмилетняя Сандра, у которой есть еще и собственный щенок, теперь многодетная мать.
Восьмилетняя Сандра, у которой есть еще и собственный щенок, теперь многодетная мать.
Молоко собаки максимально подходит львятам, в нем есть все необходимое.
Молоко собаки максимально подходит львятам, в нем есть все необходимое.
Обычно собака выкармливает по восемь щенков, так что молока хватит на всех, успокаивает директор парка "Белый лев" Виктор Агафонов.
Обычно собака выкармливает по восемь щенков, так что молока хватит на всех, успокаивает директор парка "Белый лев" Виктор Агафонов.
Немецкую овчарку парку на время передала семья из города Артема.
Немецкую овчарку парку на время передала семья из города Артема.
Директор парка "Белый лев" кормит львенка из бутылочки.
Директор парка "Белый лев" кормит львенка из бутылочки.
Немецкая овчарка Сандра и африканские львята.