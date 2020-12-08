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В Волгограде остановят работу поставщика питания из-за отравления в школе
В Волгограде остановят работу поставщика питания из-за отравления в школе
Управление Роспотребнадзора по Волгоградской области выписало протокол о приостановлении деятельности поставщика питания в волгоградский лицей №11, где... РИА Новости, 08.12.2020
2020-12-08T23:07
2020-12-08T23:07
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
волгоград
волгоградская область
происшествия
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ВОЛГОГРАД, 8 дек - РИА Новости. Управление Роспотребнадзора по Волгоградской области выписало протокол о приостановлении деятельности поставщика питания в волгоградский лицей №11, где отравились более 20 детей, сообщается на сайте ведомства.В пятницу сообщалось, что кишечной инфекцией заразились 22 ученика начальных классов лицея №11 Волгограда, трое из них были госпитализированы. Прокуратура региона начала проверку. По данным администрации Волгоградской области, школу закрыли на два дня - 7 и 8 декабря - для дезинфекции.По информации ведомства, у семи детей и одного повара школьной столовой была обнаружена норовирусная инфекция. Сотрудники Роспотребнадзора установили тех, кто контактировал с заболевшими, они взяты под медицинское наблюдение."В ходе расследования выявлены нарушения на пищеблоке, составлен протокол о временном запрете деятельности в отношении юридического лица ООО "Виво Маркет" (поставщик питания в школу - ред.), протокол направлен в суд", - говорится в сообщении ведомства.Как сообщили РИА Новости в "Виво Маркет", у Роспотребнадзора были замечания из-за отслоившейся на стене штукатурки и треснувшей кафельной плитки на полу. "Эти недочеты даже потенциально не относятся к заболеванию норовирусной инфекцией и не находятся с ними в причинно-следственной связи", - сообщили РИА Новости в компании. По словам собеседника агентства, версия о некачественной продукции, которая якобы поставляется в школу по программе обеспечения горячим питанием, во время проверки была исключена.
https://ria.ru/20201208/otravlenie-1588228092.html
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федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), волгоград, волгоградская область, происшествия

В Волгограде остановят работу поставщика питания из-за отравления в школе

23:07 08.12.2020
 
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкШеврон на фирменном кителе сотрудника Роспотребнадзора
Шеврон на фирменном кителе сотрудника Роспотребнадзора - РИА Новости, 1920, 08.12.2020
© РИА Новости / Павел Бедняков
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ВОЛГОГРАД, 8 дек - РИА Новости. Управление Роспотребнадзора по Волгоградской области выписало протокол о приостановлении деятельности поставщика питания в волгоградский лицей №11, где отравились более 20 детей, сообщается на сайте ведомства.
В пятницу сообщалось, что кишечной инфекцией заразились 22 ученика начальных классов лицея №11 Волгограда, трое из них были госпитализированы. Прокуратура региона начала проверку. По данным администрации Волгоградской области, школу закрыли на два дня - 7 и 8 декабря - для дезинфекции.
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По информации ведомства, у семи детей и одного повара школьной столовой была обнаружена норовирусная инфекция. Сотрудники Роспотребнадзора установили тех, кто контактировал с заболевшими, они взяты под медицинское наблюдение.
"В ходе расследования выявлены нарушения на пищеблоке, составлен протокол о временном запрете деятельности в отношении юридического лица ООО "Виво Маркет" (поставщик питания в школу - ред.), протокол направлен в суд", - говорится в сообщении ведомства.
Как сообщили РИА Новости в "Виво Маркет", у Роспотребнадзора были замечания из-за отслоившейся на стене штукатурки и треснувшей кафельной плитки на полу. "Эти недочеты даже потенциально не относятся к заболеванию норовирусной инфекцией и не находятся с ними в причинно-следственной связи", - сообщили РИА Новости в компании. По словам собеседника агентства, версия о некачественной продукции, которая якобы поставляется в школу по программе обеспечения горячим питанием, во время проверки была исключена.
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Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)ВолгоградВолгоградская областьПроисшествия
 
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