https://ria.ru/20201208/otravlenie-1588312178.html
В Волгограде остановят работу поставщика питания из-за отравления в школе
В Волгограде остановят работу поставщика питания из-за отравления в школе
Управление Роспотребнадзора по Волгоградской области выписало протокол о приостановлении деятельности поставщика питания в волгоградский лицей №11, где... РИА Новости, 08.12.2020
2020-12-08T23:07
2020-12-08T23:07
2020-12-08T23:07
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
волгоград
волгоградская область
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0b/1a/1586520295_0:257:3072:1985_1920x0_80_0_0_5149fbb8057abd4c9ccf2d56f8559606.jpg
ВОЛГОГРАД, 8 дек - РИА Новости. Управление Роспотребнадзора по Волгоградской области выписало протокол о приостановлении деятельности поставщика питания в волгоградский лицей №11, где отравились более 20 детей, сообщается на сайте ведомства.В пятницу сообщалось, что кишечной инфекцией заразились 22 ученика начальных классов лицея №11 Волгограда, трое из них были госпитализированы. Прокуратура региона начала проверку. По данным администрации Волгоградской области, школу закрыли на два дня - 7 и 8 декабря - для дезинфекции.По информации ведомства, у семи детей и одного повара школьной столовой была обнаружена норовирусная инфекция. Сотрудники Роспотребнадзора установили тех, кто контактировал с заболевшими, они взяты под медицинское наблюдение."В ходе расследования выявлены нарушения на пищеблоке, составлен протокол о временном запрете деятельности в отношении юридического лица ООО "Виво Маркет" (поставщик питания в школу - ред.), протокол направлен в суд", - говорится в сообщении ведомства.Как сообщили РИА Новости в "Виво Маркет", у Роспотребнадзора были замечания из-за отслоившейся на стене штукатурки и треснувшей кафельной плитки на полу. "Эти недочеты даже потенциально не относятся к заболеванию норовирусной инфекцией и не находятся с ними в причинно-следственной связи", - сообщили РИА Новости в компании. По словам собеседника агентства, версия о некачественной продукции, которая якобы поставляется в школу по программе обеспечения горячим питанием, во время проверки была исключена.
https://ria.ru/20201208/otravlenie-1588228092.html
https://ria.ru/20201207/otravlenie-1587989735.html
волгоград
волгоградская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/1a/1586520295_290:0:3021:2048_1920x0_80_0_0_18e0a8e388d393a6ff7db6b2317a57a2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), волгоград, волгоградская область, происшествия
ВОЛГОГРАД, 8 дек - РИА Новости.
Управление Роспотребнадзора
по Волгоградской области
выписало протокол о приостановлении деятельности поставщика питания в волгоградский лицей №11, где отравились более 20 детей, сообщается на сайте ведомства.
В пятницу сообщалось, что кишечной инфекцией заразились 22 ученика начальных классов лицея №11 Волгограда
, трое из них были госпитализированы. Прокуратура региона начала проверку. По данным администрации Волгоградской области, школу закрыли на два дня - 7 и 8 декабря - для дезинфекции.
По информации ведомства, у семи детей и одного повара школьной столовой была обнаружена норовирусная инфекция. Сотрудники Роспотребнадзора установили тех, кто контактировал с заболевшими, они взяты под медицинское наблюдение.
"В ходе расследования выявлены нарушения на пищеблоке, составлен протокол о временном запрете деятельности в отношении юридического лица ООО "Виво Маркет" (поставщик питания в школу - ред.), протокол направлен в суд", - говорится в сообщении ведомства.
Как сообщили РИА Новости в "Виво Маркет", у Роспотребнадзора были замечания из-за отслоившейся на стене штукатурки и треснувшей кафельной плитки на полу. "Эти недочеты даже потенциально не относятся к заболеванию норовирусной инфекцией и не находятся с ними в причинно-следственной связи", - сообщили РИА Новости в компании. По словам собеседника агентства, версия о некачественной продукции, которая якобы поставляется в школу по программе обеспечения горячим питанием, во время проверки была исключена.