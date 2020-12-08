https://ria.ru/20201208/otravlenie-1588312178.html

В Волгограде остановят работу поставщика питания из-за отравления в школе

В Волгограде остановят работу поставщика питания из-за отравления в школе

Управление Роспотребнадзора по Волгоградской области выписало протокол о приостановлении деятельности поставщика питания в волгоградский лицей №11, где... РИА Новости, 08.12.2020

2020-12-08T23:07

2020-12-08T23:07

2020-12-08T23:07

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

волгоград

волгоградская область

происшествия

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ВОЛГОГРАД, 8 дек - РИА Новости. Управление Роспотребнадзора по Волгоградской области выписало протокол о приостановлении деятельности поставщика питания в волгоградский лицей №11, где отравились более 20 детей, сообщается на сайте ведомства.В пятницу сообщалось, что кишечной инфекцией заразились 22 ученика начальных классов лицея №11 Волгограда, трое из них были госпитализированы. Прокуратура региона начала проверку. По данным администрации Волгоградской области, школу закрыли на два дня - 7 и 8 декабря - для дезинфекции.По информации ведомства, у семи детей и одного повара школьной столовой была обнаружена норовирусная инфекция. Сотрудники Роспотребнадзора установили тех, кто контактировал с заболевшими, они взяты под медицинское наблюдение."В ходе расследования выявлены нарушения на пищеблоке, составлен протокол о временном запрете деятельности в отношении юридического лица ООО "Виво Маркет" (поставщик питания в школу - ред.), протокол направлен в суд", - говорится в сообщении ведомства.Как сообщили РИА Новости в "Виво Маркет", у Роспотребнадзора были замечания из-за отслоившейся на стене штукатурки и треснувшей кафельной плитки на полу. "Эти недочеты даже потенциально не относятся к заболеванию норовирусной инфекцией и не находятся с ними в причинно-следственной связи", - сообщили РИА Новости в компании. По словам собеседника агентства, версия о некачественной продукции, которая якобы поставляется в школу по программе обеспечения горячим питанием, во время проверки была исключена.

https://ria.ru/20201208/otravlenie-1588228092.html

https://ria.ru/20201207/otravlenie-1587989735.html

волгоград

волгоградская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), волгоград, волгоградская область, происшествия