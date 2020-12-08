Спецпредставитель Трампа объяснил, почему США не продляют ДСНВ
© AP Photo / Ronald ZakМаршалл Биллингсли на переговорах с Сергеем Рябковым в Вене, 23 июня 2020 года
© AP Photo / Ronald Zak
ВАШИНГТОН, 8 дек - РИА Новости. Спецпредставитель президента США Дональда Трампа по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли написал статью, в которой изложил позицию Вашингтона, почему не продляют договор об СНВ.
В статье для Института публичной политики, опубликованной во вторник, Биллингсли утверждает, что договор СНВ-3 не покрывает более 60% стратегических вооружений России. По его словам, это было известно еще администрации Барака Обамы в 2010 году, когда был заключен договор.
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"Когда администрация Обамы вела переговоры по СНВ-3, они знали, что 60% российского арсенала избежали бы каких-либо ограничений, и их справедливо критиковали за это в сенате. Кстати, за последнее десятилетие это соотношение все время ухудшалось, и размеры, и набор ядерных вооружений, развернутых на тактических системах и системах меньшей дальности постоянно росло, как и гигантские инвестиции русских в их инфраструктуру производства ядерного оружия", - заявил Биллингсли.
"Сейчас у России намного больше ядерных боеголовок для систем нестратегического радиуса, чем боеголовок для систем вооружений, подпадающих под СНВ-3, и они каждый год добавляют все больше", - добавил Биллингсли.
Он повторил позицию администрации Трампа о том, что соглашение с Россией должно покрывать все возможные боеголовки.
"Мы ясно говорили: мы хотим продлить договор СНВ-3, но только если он будет сопровождаться рамочным соглашением, которое покрывает все боеголовки, а также развернутым режимом верификации", - добавил Биллингсли. По его словам, это "минимальное возможное" условие для любых будущих сделок с Россией, любые сделки, которые не будут включать это условие, должны считаться полной неудачей.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва в диалоге с США по ДСНВ-3 готова обсуждать новые виды вооружений. В российском внешнеполитическом ведомстве также заявляли, что США, предъявляя России претензии по Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений , сами не выполняют его.
Договор СНВ-3 между Россией и США вступил в силу 5 февраля 2011 года. Он предусматривает, что каждая из сторон сокращает свои ядерные арсеналы таким образом, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиков, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок. Сегодня СНВ-3 - единственный действующий договор между Россией и США об ограничении вооружений, но истекает он 5 февраля 2021 года. Если его не продлят, в мире не останется соглашений, ограничивающих арсеналы крупнейших ядерных держав.