https://ria.ru/20201208/oruzhie-1588314540.html

Спецпредставитель Трампа объяснил, почему США не продляют ДСНВ

Спецпредставитель Трампа объяснил, почему США не продляют ДСНВ

Спецпредставитель президента США Дональда Трампа по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли написал статью, в которой изложил позицию Вашингтона, почему не РИА Новости, 08.12.2020

2020-12-08T23:47

2020-12-08T23:47

2020-12-08T23:47

россия

маршалл биллингсли

договор снв-3

дональд трамп

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 8 дек - РИА Новости. Спецпредставитель президента США Дональда Трампа по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли написал статью, в которой изложил позицию Вашингтона, почему не продляют договор об СНВ.В статье для Института публичной политики, опубликованной во вторник, Биллингсли утверждает, что договор СНВ-3 не покрывает более 60% стратегических вооружений России. По его словам, это было известно еще администрации Барака Обамы в 2010 году, когда был заключен договор."Когда администрация Обамы вела переговоры по СНВ-3, они знали, что 60% российского арсенала избежали бы каких-либо ограничений, и их справедливо критиковали за это в сенате. Кстати, за последнее десятилетие это соотношение все время ухудшалось, и размеры, и набор ядерных вооружений, развернутых на тактических системах и системах меньшей дальности постоянно росло, как и гигантские инвестиции русских в их инфраструктуру производства ядерного оружия", - заявил Биллингсли."Сейчас у России намного больше ядерных боеголовок для систем нестратегического радиуса, чем боеголовок для систем вооружений, подпадающих под СНВ-3, и они каждый год добавляют все больше", - добавил Биллингсли.Он повторил позицию администрации Трампа о том, что соглашение с Россией должно покрывать все возможные боеголовки."Мы ясно говорили: мы хотим продлить договор СНВ-3, но только если он будет сопровождаться рамочным соглашением, которое покрывает все боеголовки, а также развернутым режимом верификации", - добавил Биллингсли. По его словам, это "минимальное возможное" условие для любых будущих сделок с Россией, любые сделки, которые не будут включать это условие, должны считаться полной неудачей.Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва в диалоге с США по ДСНВ-3 готова обсуждать новые виды вооружений. В российском внешнеполитическом ведомстве также заявляли, что США, предъявляя России претензии по Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений , сами не выполняют его.Договор СНВ-3 между Россией и США вступил в силу 5 февраля 2011 года. Он предусматривает, что каждая из сторон сокращает свои ядерные арсеналы таким образом, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиков, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок. Сегодня СНВ-3 - единственный действующий договор между Россией и США об ограничении вооружений, но истекает он 5 февраля 2021 года. Если его не продлят, в мире не останется соглашений, ограничивающих арсеналы крупнейших ядерных держав.

https://ria.ru/20201201/dsnv-1587208958.html

https://ria.ru/20201022/vooruzheniya-1581106502.html

https://ria.ru/20201105/bayden-1583130479.html

россия

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россия, маршалл биллингсли, договор снв-3, дональд трамп, сша, в мире