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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201208/onischenko-1588128742.html
Онищенко рассказал, когда эпидемия коронавируса в Москве пойдет на спад
Онищенко рассказал, когда эпидемия коронавируса в Москве пойдет на спад
Академик РАН, депутат Госдумы Геннадий Онищенко в интервью "Вечерней Москве" предположил, что при строгом соблюдении ограничительных мер заболеваемость COVID-19 РИА Новости, 08.12.2020
2020-12-08T02:11
2020-12-08T08:07
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье
новый год
российская академия наук
госдума рф
геннадий онищенко
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Онищенко предсказал спад пандемии коронавируса
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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Академик РАН, депутат Госдумы Геннадий Онищенко в интервью "Вечерней Москве" предположил, что при строгом соблюдении ограничительных мер заболеваемость COVID-19 в Москве может снизиться после Нового года.Парламентарий призвал ограничить массовые скопления людей, а из праздничных мероприятиях оставить только новогодние салюты.При этом он считает допустимым проводить кремлевские елки для детей при условии соблюдения жестких антикоронавирусных мер. Беспокойство вызывают у Онищенко и перелеты в другие страны, которых, вероятно, будет много в новогодние праздники.Он обратил внимание на естественное снижение социальных контактов в праздники и допустил, что при соблюдении масочно-перчаточного режима это может положительно сказаться на заболеваемости. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201207/pik-1587958382.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье, новый год, российская академия наук, госдума рф, геннадий онищенко, москва, общество

Онищенко рассказал, когда эпидемия коронавируса в Москве пойдет на спад

02:11 08.12.2020 (обновлено: 08:07 08.12.2020)
 
© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкГеннадий Онищенко
Геннадий Онищенко - РИА Новости, 1920, 08.12.2020
© РИА Новости / Нина Зотина
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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Академик РАН, депутат Госдумы Геннадий Онищенко в интервью "Вечерней Москве" предположил, что при строгом соблюдении ограничительных мер заболеваемость COVID-19 в Москве может снизиться после Нового года.
Парламентарий призвал ограничить массовые скопления людей, а из праздничных мероприятиях оставить только новогодние салюты.

"Необходимо дать нашим согражданам четкую инструкцию того, как стоит провести эти десять праздничных дней: не сидеть перед телевизором, обжираясь и допивая остатки спиртного, а гулять на свежем воздухе в своем районе. Еще лучше отправиться на дачу, где можно проводить больше времени на улице, не изнывая от гиподинамии и надоевшего телевизора", — сказал Онищенко.

При этом он считает допустимым проводить кремлевские елки для детей при условии соблюдения жестких антикоронавирусных мер.
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Беспокойство вызывают у Онищенко и перелеты в другие страны, которых, вероятно, будет много в новогодние праздники.

"Деловые поездки внутри страны я бы не останавливал, но при учете соблюдения определенных требований: человек должен либо пройти вакцинацию, либо предоставить справку о том, что он уже переболел коронавирусом. <…> Вместе с тем даже с антителами такие люди должны продолжать соблюдение масочно-перчаточного режима", — считает депутат.

Он обратил внимание на естественное снижение социальных контактов в праздники и допустил, что при соблюдении масочно-перчаточного режима это может положительно сказаться на заболеваемости.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияЗдоровьеНовый годРоссийская академия наукГосдума РФГеннадий ОнищенкоМоскваОбщество
 
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