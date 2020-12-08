Онищенко рассказал, когда эпидемия коронавируса в Москве пойдет на спад
02:11 08.12.2020 (обновлено: 08:07 08.12.2020)
МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Академик РАН, депутат Госдумы Геннадий Онищенко в интервью "Вечерней Москве" предположил, что при строгом соблюдении ограничительных мер заболеваемость COVID-19 в Москве может снизиться после Нового года.
Парламентарий призвал ограничить массовые скопления людей, а из праздничных мероприятиях оставить только новогодние салюты.
"Необходимо дать нашим согражданам четкую инструкцию того, как стоит провести эти десять праздничных дней: не сидеть перед телевизором, обжираясь и допивая остатки спиртного, а гулять на свежем воздухе в своем районе. Еще лучше отправиться на дачу, где можно проводить больше времени на улице, не изнывая от гиподинамии и надоевшего телевизора", — сказал Онищенко.
При этом он считает допустимым проводить кремлевские елки для детей при условии соблюдения жестких антикоронавирусных мер.
Беспокойство вызывают у Онищенко и перелеты в другие страны, которых, вероятно, будет много в новогодние праздники.
"Деловые поездки внутри страны я бы не останавливал, но при учете соблюдения определенных требований: человек должен либо пройти вакцинацию, либо предоставить справку о том, что он уже переболел коронавирусом. <…> Вместе с тем даже с антителами такие люди должны продолжать соблюдение масочно-перчаточного режима", — считает депутат.
Он обратил внимание на естественное снижение социальных контактов в праздники и допустил, что при соблюдении масочно-перчаточного режима это может положительно сказаться на заболеваемости.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.