https://ria.ru/20201208/onischenko-1588128742.html

Онищенко рассказал, когда эпидемия коронавируса в Москве пойдет на спад

Онищенко рассказал, когда эпидемия коронавируса в Москве пойдет на спад

Академик РАН, депутат Госдумы Геннадий Онищенко в интервью "Вечерней Москве" предположил, что при строгом соблюдении ограничительных мер заболеваемость COVID-19 РИА Новости, 08.12.2020

2020-12-08T02:11

2020-12-08T02:11

2020-12-08T08:07

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

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здоровье

новый год

российская академия наук

госдума рф

геннадий онищенко

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Онищенко предсказал спад пандемии коронавируса

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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Академик РАН, депутат Госдумы Геннадий Онищенко в интервью "Вечерней Москве" предположил, что при строгом соблюдении ограничительных мер заболеваемость COVID-19 в Москве может снизиться после Нового года.Парламентарий призвал ограничить массовые скопления людей, а из праздничных мероприятиях оставить только новогодние салюты.При этом он считает допустимым проводить кремлевские елки для детей при условии соблюдения жестких антикоронавирусных мер. Беспокойство вызывают у Онищенко и перелеты в другие страны, которых, вероятно, будет много в новогодние праздники.Он обратил внимание на естественное снижение социальных контактов в праздники и допустил, что при соблюдении масочно-перчаточного режима это может положительно сказаться на заболеваемости. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201207/pik-1587958382.html

https://ria.ru/20201207/koronavirus-1588027944.html

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