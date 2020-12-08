https://ria.ru/20201208/novodevichiy-1588183858.html

Археолог оценил идею экскурсий по стенам Новодевичьего монастыря

Археолог оценил идею экскурсий по стенам Новодевичьего монастыря

Создать туристический маршрут по стенам Новодевичьего монастыря в Москве вполне реально, его можно будет организовать так, чтобы сохранить в целостности... РИА Новости, 08.12.2020

2020-12-08T12:30

2020-12-08T12:30

2020-12-08T17:08

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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Создать туристический маршрут по стенам Новодевичьего монастыря в Москве вполне реально, его можно будет организовать так, чтобы сохранить в целостности каменную кладку, считает заведующий отделом археологии Московской Руси Института археологии Российской академии наук, член-корреспондент РАН Леонид Беляев.В понедельник министр культуры РФ Ольга Любимова в ходе рабочей встречи с президентом России Владимиром Путиным рассказала об идее создания нового туристического маршрута по стенам в Новодевичьем монастыре. Министр уточнила, что соответствующая работа проводится с Русской православной церковью."Сейчас ведется большая работа по музеификации всего Новодевичьего монастыря, там будут задействованы и экскурсионные маршруты. Идея ходить, подниматься на монастырские стены была раньше, а сейчас, я думаю, она будет прорабатываться активнее", - сказал Беляев РИА Новости.По его словам, такой туристический маршрут появится только после его тщательной проработки, при условии обеспечения сохранности кладки."Делаются специальные настилы, специальные подъемы. Конечно, будет необязательно ходить по всему периметру. Если есть какие-то "тревожные" места, их можно исключить из маршрута", - сказал ученый. "В целом, тут нет ничего неисполнимого", - резюмировал Беляев.Новодевичий монастырь был основан 13 (26) мая 1524 года великим князем Московским Василием III в память присоединения Смоленска в 1514 году. С первых лет существования монастыря в нем принимали постриг представительницы самых знатных фамилий, включая царских родственниц и царевен: здесь приняла постриг Ирина, сестра Бориса Годунова, и тут же, в Смоленском соборе, он был наречен царем.Во вторник на площадках Института археологии и Института российской истории РАН откроется международная научная онлайн-конференция "Московский Новодевичий монастырь: 500 лет в русской истории и культуре". Конференция станет первым научным мероприятием в ряду научных и культурных событий, посвященных празднованию 500-летия основания Новодевичьего монастыря, которое будет отмечаться в 2024 году. На форуме планируется обсудить вопросы археологии, монастырской книжности, экономики и социальной жизни, истории архитектуры и всех видов искусств (иконописи, декоративного искусства, церковной музыки, почитания чудотворных образов).

https://ria.ru/20201207/novodevichiy-1588043539.html

https://ria.ru/20201130/sayednaya-1586931285.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

религия, новости - религия и мировоззрение, российская академия наук