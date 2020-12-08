https://ria.ru/20201208/mediki-1588133870.html

Российские миротворцы помогают Карабаху справиться с дефицитом медиков

Российские миротворцы помогают Карабаху справиться с дефицитом медиков

Непризнанная Нагорно-Карабахская республика после недавнего вооруженного конфликта между Арменией и Азербайджаном сталкивается с дефицитом кадров в сфере... РИА Новости, 08.12.2020

2020-12-08T05:22

2020-12-08T05:22

2020-12-08T06:59

ситуация в нагорном карабахе

нагорный карабах

нагорно-карабахская республика

степанакерт

азербайджан

армения

в мире

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СТЕПАНАКЕРТ, 8 дек - РИА Новости. Непризнанная Нагорно-Карабахская республика после недавнего вооруженного конфликта между Арменией и Азербайджаном сталкивается с дефицитом кадров в сфере медицинского обслуживания, российские миротворцы оказывает помощь НКР в этих условиях, сообщил журналистам начальник Центра медицинского обеспечения Центра управления миротворческой деятельностью РФ подполковник Егор Демидович.По его словам, российские специалисты, находящиеся в НКР, собирают, обобщают и анализируют эти сведения, а также выдвигают свои предложения карабахской стороне по организации медицинской помощи."Мы имеем опыт в этом отношении. Они прислушиваются", - отметил Демидович.На вопрос о том, не возникают ли у российских военных медиков сложности в оказании помощи населению НКР, связанных с языковым барьером, он ответил, что в большинстве случаев миротворцам помогают местные медицинские работники."В каких-то случаев нам приходится разговаривать так, как можем. Но такого, чтобы у нас было непонимание, еще не встречали", - подчеркнул собеседник.

https://ria.ru/20201205/karabakh-1587841814.html

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нагорно-карабахская республика

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нагорный карабах, нагорно-карабахская республика, степанакерт, азербайджан, армения, в мире