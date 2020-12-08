https://ria.ru/20201208/lekarstvo-1588127920.html

Врач назвал два препарата, которыми нужно запастись при пандемии

Врач назвал два препарата, которыми нужно запастись при пандемии

Заведующий кафедрой общей и клинической фармакологии РУДН, профессор Сергей Зырянов в беседе с "АиФ" назвал препараты, которыми стоит запастись во время... РИА Новости, 08.12.2020

2020-12-08T01:30

2020-12-08T01:30

2020-12-08T11:01

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

сергей зырянов

здоровье

рудн

общество

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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Заведующий кафедрой общей и клинической фармакологии РУДН, профессор Сергей Зырянов в беседе с "АиФ" назвал препараты, которыми стоит запастись во время пандемии коронавирусной инфекции.Медик предостерег от покупки антибиотиков, отметив, что для лечения ими необходимо назначение врача. Также не стоит самостоятельно принимать противовирусные препараты, подчеркнул он. Такие лекарства "обладают массой нежелательных реакций", поэтому применять их можно только под контролем врачей.Кроме того, Зырянов призвал россиян не злоупотреблять витамином D, так как в избытке он может привести к поражению сосудов, почечной недостаточности и другим проблемам со здоровьем.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201207/koronavirus-1587943995.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, сергей зырянов, здоровье, рудн, общество