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Врач назвал два препарата, которыми нужно запастись при пандемии
Врач назвал два препарата, которыми нужно запастись при пандемии
Заведующий кафедрой общей и клинической фармакологии РУДН, профессор Сергей Зырянов в беседе с "АиФ" назвал препараты, которыми стоит запастись во время... РИА Новости, 08.12.2020
2020-12-08T01:30
2020-12-08T11:01
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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Заведующий кафедрой общей и клинической фармакологии РУДН, профессор Сергей Зырянов в беседе с "АиФ" назвал препараты, которыми стоит запастись во время пандемии коронавирусной инфекции.Медик предостерег от покупки антибиотиков, отметив, что для лечения ими необходимо назначение врача. Также не стоит самостоятельно принимать противовирусные препараты, подчеркнул он. Такие лекарства "обладают массой нежелательных реакций", поэтому применять их можно только под контролем врачей.Кроме того, Зырянов призвал россиян не злоупотреблять витамином D, так как в избытке он может привести к поражению сосудов, почечной недостаточности и другим проблемам со здоровьем.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, сергей зырянов, здоровье, рудн, общество

Врач назвал два препарата, которыми нужно запастись при пандемии

01:30 08.12.2020 (обновлено: 11:01 08.12.2020)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинский работник в карантинном центре в Коммунарке
Медицинский работник в карантинном центре в Коммунарке - РИА Новости, 1920, 08.12.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Заведующий кафедрой общей и клинической фармакологии РУДН, профессор Сергей Зырянов в беседе с "АиФ" назвал препараты, которыми стоит запастись во время пандемии коронавирусной инфекции.

"Прежде всего это жаропонижающие препараты. Лучше парацетамол. Поскольку ибупрофен так и не реабилитирован при COVID-19. Можно купить капли в нос", — сказал он.

Медик предостерег от покупки антибиотиков, отметив, что для лечения ими необходимо назначение врача. Также не стоит самостоятельно принимать противовирусные препараты, подчеркнул он. Такие лекарства "обладают массой нежелательных реакций", поэтому применять их можно только под контролем врачей.
Кроме того, Зырянов призвал россиян не злоупотреблять витамином D, так как в избытке он может привести к поражению сосудов, почечной недостаточности и другим проблемам со здоровьем.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Медицинский работник в карантинном центре в Коммунарке - РИА Новости, 1920, 07.12.2020
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Сергей ЗыряновЗдоровьеРУДНОбщество
 
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