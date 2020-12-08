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Врач назвал два препарата, которыми нужно запастись при пандемии
Врач назвал два препарата, которыми нужно запастись при пандемии
Заведующий кафедрой общей и клинической фармакологии РУДН, профессор Сергей Зырянов в беседе с "АиФ" назвал препараты, которыми стоит запастись во время... РИА Новости, 08.12.2020
2020-12-08T01:30
2020-12-08T01:30
2020-12-08T11:01
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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Заведующий кафедрой общей и клинической фармакологии РУДН, профессор Сергей Зырянов в беседе с "АиФ" назвал препараты, которыми стоит запастись во время пандемии коронавирусной инфекции.Медик предостерег от покупки антибиотиков, отметив, что для лечения ими необходимо назначение врача. Также не стоит самостоятельно принимать противовирусные препараты, подчеркнул он. Такие лекарства "обладают массой нежелательных реакций", поэтому применять их можно только под контролем врачей.Кроме того, Зырянов призвал россиян не злоупотреблять витамином D, так как в избытке он может привести к поражению сосудов, почечной недостаточности и другим проблемам со здоровьем.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201207/koronavirus-1587943995.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, сергей зырянов, здоровье, рудн, общество