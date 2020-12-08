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Врач назвал необходимые лекарства при пандемии
Врач назвал необходимые лекарства при пандемии
Завкафедрой общей и клинической фармакологии РУДН, профессор Сергей Зырянов в беседе с "АиФ" назвал лекарства, которыми стоит запастись во время пандемии... РИА Новости, 08.12.2020
2020-12-08T06:34
2020-12-08T06:34
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
сергей зырянов
михаил мурашко
здоровье
рудн
российская академия наук
сергей авдеев
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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Завкафедрой общей и клинической фармакологии РУДН, профессор Сергей Зырянов в беседе с "АиФ" назвал лекарства, которыми стоит запастись во время пандемии COVID-19.Врач предостерег россиян от приобретения антибиотиков, объяснив, что для использования таких медикаментов необходимо назначение медиков. Также Зырянов добавил, что не стоит самостоятельно принимать противовирусные препараты, так как они, по словам специалиста, "обладают массой нежелательных реакций", и из-за этого их применение возможно только под контролем врачей.Кроме того, Зырянов рекомендовал не злоупотреблять витамином D, так как в избытке он может привести к поражению сосудов, почечной недостаточности и другим проблемам со здоровьем.Опасность антибиотиковРанее об опасности приема антибиотиков при лечении коронавируса с первых дней заболевания сообщал министр здравоохранения России Михаил Мурашко.По словам министра, необходимо следовать современным схемам лечения, предложенным академическим сообществом, а они не начинаются с приема антибиотиков.О недопустимости самостоятельного применения антимикробных препаратов, в том числе и антибиотиков, ранее говорил также и главный внештатный пульмонолог Минздрава России, член-корреспондент РАН Сергей Авдеев.Он также назвал категорически недопустимым применение антибиотиков в качестве профилактики коронавирусной инфекции.Ситуация с коронавирусом в странеЗа минувшие сутки в 85 российских регионах выявили 28 142 новых заболевших COVID-19, у 20,6 процента симптомы отсутствуют. Умерли 456 пациентов, 18 850 выздоровели.С начала весны в России коронавирусом заразились 2 488 912 человек, из них 43,5 тысячи погибли, почти два миллиона вылечились.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, сергей зырянов, михаил мурашко, здоровье, рудн, российская академия наук, сергей авдеев, общество

Врач назвал необходимые лекарства при пандемии

06:34 08.12.2020
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВрач бригады скорой медицинской помощи, которая доставила пациента в карантинный центр в Коммунарке
Врач бригады скорой медицинской помощи, которая доставила пациента в карантинный центр в Коммунарке - РИА Новости, 1920, 08.12.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Завкафедрой общей и клинической фармакологии РУДН, профессор Сергей Зырянов в беседе с "АиФ" назвал лекарства, которыми стоит запастись во время пандемии COVID-19.
"Прежде всего это жаропонижающие препараты. Лучше парацетамол. Поскольку ибупрофен так и не реабилитирован при COVID-19. Можно купить капли в нос", — сказал Зырянов.
Врач предостерег россиян от приобретения антибиотиков, объяснив, что для использования таких медикаментов необходимо назначение медиков. Также Зырянов добавил, что не стоит самостоятельно принимать противовирусные препараты, так как они, по словам специалиста, "обладают массой нежелательных реакций", и из-за этого их применение возможно только под контролем врачей.
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Кроме того, Зырянов рекомендовал не злоупотреблять витамином D, так как в избытке он может привести к поражению сосудов, почечной недостаточности и другим проблемам со здоровьем.

Опасность антибиотиков

Ранее об опасности приема антибиотиков при лечении коронавируса с первых дней заболевания сообщал министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
"Практика приема антибиотиков с первых дней заболевания, к сожалению, подчас дает формирование осложнений", — сказал Мурашко.
По словам министра, необходимо следовать современным схемам лечения, предложенным академическим сообществом, а они не начинаются с приема антибиотиков.
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О недопустимости самостоятельного применения антимикробных препаратов, в том числе и антибиотиков, ранее говорил также и главный внештатный пульмонолог Минздрава России, член-корреспондент РАН Сергей Авдеев.

"Антимикробные препараты в целом и антибиотики в частности, как и все лекарственные препараты, обладают целым рядом нежелательных побочных реакций, которые могут варьироваться — от сравнительно нетяжелых (аллергическая сыпь, нарушение стула и прочее) до угрожающих жизни (например, анафилактический шок)... Антимикробные препараты должны назначаться только врачом, который и учитывает эти и другие факторы, а также может вовремя скорректировать терапию в случае возникновения нежелательных реакций", — сказал Авдеев, которого цитирует пресс-служба Минздрава России.

Он также назвал категорически недопустимым применение антибиотиков в качестве профилактики коронавирусной инфекции.

Ситуация с коронавирусом в стране

За минувшие сутки в 85 российских регионах выявили 28 142 новых заболевших COVID-19, у 20,6 процента симптомы отсутствуют. Умерли 456 пациентов, 18 850 выздоровели.
С начала весны в России коронавирусом заразились 2 488 912 человек, из них 43,5 тысячи погибли, почти два миллиона вылечились.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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