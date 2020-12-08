https://ria.ru/20201208/lekarstva-1588135514.html

Врач назвал необходимые лекарства при пандемии

Врач назвал необходимые лекарства при пандемии

Завкафедрой общей и клинической фармакологии РУДН, профессор Сергей Зырянов в беседе с "АиФ" назвал лекарства, которыми стоит запастись во время пандемии... РИА Новости, 08.12.2020

2020-12-08T06:34

2020-12-08T06:34

2020-12-08T06:34

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

сергей зырянов

михаил мурашко

здоровье

рудн

российская академия наук

сергей авдеев

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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Завкафедрой общей и клинической фармакологии РУДН, профессор Сергей Зырянов в беседе с "АиФ" назвал лекарства, которыми стоит запастись во время пандемии COVID-19.Врач предостерег россиян от приобретения антибиотиков, объяснив, что для использования таких медикаментов необходимо назначение медиков. Также Зырянов добавил, что не стоит самостоятельно принимать противовирусные препараты, так как они, по словам специалиста, "обладают массой нежелательных реакций", и из-за этого их применение возможно только под контролем врачей.Кроме того, Зырянов рекомендовал не злоупотреблять витамином D, так как в избытке он может привести к поражению сосудов, почечной недостаточности и другим проблемам со здоровьем.Опасность антибиотиковРанее об опасности приема антибиотиков при лечении коронавируса с первых дней заболевания сообщал министр здравоохранения России Михаил Мурашко.По словам министра, необходимо следовать современным схемам лечения, предложенным академическим сообществом, а они не начинаются с приема антибиотиков.О недопустимости самостоятельного применения антимикробных препаратов, в том числе и антибиотиков, ранее говорил также и главный внештатный пульмонолог Минздрава России, член-корреспондент РАН Сергей Авдеев.Он также назвал категорически недопустимым применение антибиотиков в качестве профилактики коронавирусной инфекции.Ситуация с коронавирусом в странеЗа минувшие сутки в 85 российских регионах выявили 28 142 новых заболевших COVID-19, у 20,6 процента симптомы отсутствуют. Умерли 456 пациентов, 18 850 выздоровели.С начала весны в России коронавирусом заразились 2 488 912 человек, из них 43,5 тысячи погибли, почти два миллиона вылечились.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://radiosputnik.ria.ru/20201207/komarovskiy-1588101450.html

https://ria.ru/20201207/volna-1588108359.html

https://ria.ru/20201208/onischenko-1588128742.html

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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, сергей зырянов, михаил мурашко, здоровье, рудн, российская академия наук, сергей авдеев, общество