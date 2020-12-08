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Крымский сенатор оценил заявление шведского бизнесмена о полуострове
Крымский сенатор оценил заявление шведского бизнесмена о полуострове
Любой человек, хорошо знающий историю как Российской империи, так и Советского Союза, понимает, что Крым всегда был частью России и находится сейчас в ее... РИА Новости, 08.12.2020
2020-12-08T09:18
2020-12-08T09:18
российская империя
сергей цеков
республика крым
ссср
украина
общество
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Любой человек, хорошо знающий историю как Российской империи, так и Советского Союза, понимает, что Крым всегда был частью России и находится сейчас в ее составе по справедливости, заявил РИА Новости сенатор от Крыма Сергей Цеков, комментируя заявление крупного шведского бизнесмена Стена Ульссона.Глава шведского концерна Stena AB Дан Стен Ульссон заявил, что Крым всегда был территорией России, пишет Dagens Nyheter. По мнению бизнесмена, передача полуострова в состав УССР в 1954 году была административной мерой, на которую "пошли с перепоя"."Все, кто хорошо знает историю Российской империи и Советского Союза, кто разбирается в том, что происходило с административным устройством СССР и что из себя представляет национальный состав Крыма, делают совершенно правильные оценки и хорошо понимают нынешнюю ситуацию с Крымским полуостровом", - сказал Цеков.По его словам, это хорошо понимают и на Украине, только не хотят признавать. "Трудно отказываться от того, что подарили", - добавил сенатор.Он подчеркнул, что заявление шведского бизнесмена находится в одном ряду со словами тех, кто "руководствуется общепризнанными мировыми принципами свободы и демократии не на словах, а на деле"."И чем больше будет звучать таких заявлений не ангажированных людей, тем скорее изменится позиция Запада по Крыму", - сказал Цеков.
https://ria.ru/20201205/krym-1587819657.html
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российская империя, сергей цеков, республика крым, ссср, украина, общество

Крымский сенатор оценил заявление шведского бизнесмена о полуострове

09:18 08.12.2020
 
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкКрым
Крым - РИА Новости, 1920, 08.12.2020
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Любой человек, хорошо знающий историю как Российской империи, так и Советского Союза, понимает, что Крым всегда был частью России и находится сейчас в ее составе по справедливости, заявил РИА Новости сенатор от Крыма Сергей Цеков, комментируя заявление крупного шведского бизнесмена Стена Ульссона.
Глава шведского концерна Stena AB Дан Стен Ульссон заявил, что Крым всегда был территорией России, пишет Dagens Nyheter. По мнению бизнесмена, передача полуострова в состав УССР в 1954 году была административной мерой, на которую "пошли с перепоя".
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"Все, кто хорошо знает историю Российской империи и Советского Союза, кто разбирается в том, что происходило с административным устройством СССР и что из себя представляет национальный состав Крыма, делают совершенно правильные оценки и хорошо понимают нынешнюю ситуацию с Крымским полуостровом", - сказал Цеков.
По его словам, это хорошо понимают и на Украине, только не хотят признавать. "Трудно отказываться от того, что подарили", - добавил сенатор.
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Он подчеркнул, что заявление шведского бизнесмена находится в одном ряду со словами тех, кто "руководствуется общепризнанными мировыми принципами свободы и демократии не на словах, а на деле".
"И чем больше будет звучать таких заявлений не ангажированных людей, тем скорее изменится позиция Запада по Крыму", - сказал Цеков.
 
Российская империяСергей ЦековРеспублика КрымСССРУкраинаОбщество
 
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