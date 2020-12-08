https://ria.ru/20201208/kriptovalyuta-1588242025.html

Бастрыкин призвал признать криптовалюту имуществом

Бастрыкин призвал признать криптовалюту имуществом

Цифровая валюта должна считаться имуществом, заявил глава СК Александр Бастрыкин в интервью РИА Новости. РИА Новости, 08.12.2020

2020-12-08T16:15

2020-12-08T16:15

2020-12-08T16:52

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)

криптовалюта

россия

александр бастрыкин

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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Цифровая валюта должна считаться имуществом, заявил глава СК Александр Бастрыкин в интервью РИА Новости.Он пояснил, что, несмотря на принятие федерального закона о цифровых финансовых активах и цифровой валюте, который вступит в силу с начала следующего года, некоторые аспекты требуют регламентации.Кроме того, с участием Росфинмониторинга нужно разработать механизм по выявлению преступлений, в которых может быть использована цифровая валюта, добавил Бастрыкин.В конце ноября премьер Михаил Мишустин заявил, что правительство планирует признать цифровые активы имуществом, что позволит их владельцам рассчитывать на юридическую защиту и даст возможность отстаивать свои права в суде.Почему криптовалюты нельзя считать средством расчета, в октябре пояснил Центробанк. В докладе регулятора указывалось, что эти механизмы нельзя полноценно использовать для повсеместной оплаты товаров и услуг, в качестве меры стоимости и средства сбережения из-за их нестабильности.

https://ria.ru/20201128/proekt-1586736659.html

россия

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федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), криптовалюта, россия, александр бастрыкин