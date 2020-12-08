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Бастрыкин призвал признать криптовалюту имуществом
Бастрыкин призвал признать криптовалюту имуществом
Цифровая валюта должна считаться имуществом, заявил глава СК Александр Бастрыкин в интервью РИА Новости. РИА Новости, 08.12.2020
2020-12-08T16:15
2020-12-08T16:52
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
криптовалюта
россия
александр бастрыкин
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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Цифровая валюта должна считаться имуществом, заявил глава СК Александр Бастрыкин в интервью РИА Новости.Он пояснил, что, несмотря на принятие федерального закона о цифровых финансовых активах и цифровой валюте, который вступит в силу с начала следующего года, некоторые аспекты требуют регламентации.Кроме того, с участием Росфинмониторинга нужно разработать механизм по выявлению преступлений, в которых может быть использована цифровая валюта, добавил Бастрыкин.В конце ноября премьер Михаил Мишустин заявил, что правительство планирует признать цифровые активы имуществом, что позволит их владельцам рассчитывать на юридическую защиту и даст возможность отстаивать свои права в суде.Почему криптовалюты нельзя считать средством расчета, в октябре пояснил Центробанк. В докладе регулятора указывалось, что эти механизмы нельзя полноценно использовать для повсеместной оплаты товаров и услуг, в качестве меры стоимости и средства сбережения из-за их нестабильности.
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федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), криптовалюта, россия, александр бастрыкин

Бастрыкин призвал признать криптовалюту имуществом

16:15 08.12.2020 (обновлено: 16:52 08.12.2020)
 
© Фото : СК РФПредседатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 08.12.2020
© Фото : СК РФ
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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Цифровая валюта должна считаться имуществом, заявил глава СК Александр Бастрыкин в интервью РИА Новости.
Он пояснил, что, несмотря на принятие федерального закона о цифровых финансовых активах и цифровой валюте, который вступит в силу с начала следующего года, некоторые аспекты требуют регламентации.

"Признание цифровой валюты имуществом для целей уголовного и уголовно-процессуального законодательства является необходимым условием расследования уголовных дел, по которым цифровая валюта выступает, например, предметом взятки или хищения".

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин
Александр Бастрыкин
Кроме того, с участием Росфинмониторинга нужно разработать механизм по выявлению преступлений, в которых может быть использована цифровая валюта, добавил Бастрыкин.
В конце ноября премьер Михаил Мишустин заявил, что правительство планирует признать цифровые активы имуществом, что позволит их владельцам рассчитывать на юридическую защиту и даст возможность отстаивать свои права в суде.
Почему криптовалюты нельзя считать средством расчета, в октябре пояснил Центробанк. В докладе регулятора указывалось, что эти механизмы нельзя полноценно использовать для повсеместной оплаты товаров и услуг, в качестве меры стоимости и средства сбережения из-за их нестабильности.
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Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)криптовалютаРоссияАлександр Бастрыкин
 
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