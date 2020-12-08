Бастрыкин призвал признать криптовалюту имуществом
16:15 08.12.2020 (обновлено: 16:52 08.12.2020)
МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Цифровая валюта должна считаться имуществом, заявил глава СК Александр Бастрыкин в интервью РИА Новости.
Он пояснил, что, несмотря на принятие федерального закона о цифровых финансовых активах и цифровой валюте, который вступит в силу с начала следующего года, некоторые аспекты требуют регламентации.
"Признание цифровой валюты имуществом для целей уголовного и уголовно-процессуального законодательства является необходимым условием расследования уголовных дел, по которым цифровая валюта выступает, например, предметом взятки или хищения".
Кроме того, с участием Росфинмониторинга нужно разработать механизм по выявлению преступлений, в которых может быть использована цифровая валюта, добавил Бастрыкин.
В конце ноября премьер Михаил Мишустин заявил, что правительство планирует признать цифровые активы имуществом, что позволит их владельцам рассчитывать на юридическую защиту и даст возможность отстаивать свои права в суде.
Почему криптовалюты нельзя считать средством расчета, в октябре пояснил Центробанк. В докладе регулятора указывалось, что эти механизмы нельзя полноценно использовать для повсеместной оплаты товаров и услуг, в качестве меры стоимости и средства сбережения из-за их нестабильности.