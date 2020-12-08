https://ria.ru/20201208/kovid-1588276346.html

Ученые назвали симптомы "длительного COVID"

Ученые назвали симптомы "длительного COVID"

Швейцарские медики описали длительные симптомы COVID-19, которые сохраняются у части пациентов до полутора месяцев и более. К ним относятся усталость, потеря... РИА Новости, 08.12.2020

2020-12-08T18:27

2020-12-08T18:27

2020-12-08T18:27

риа наука

коронавирус covid-19

биология

женева (кантон)

здоровье

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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Швейцарские медики описали длительные симптомы COVID-19, которые сохраняются у части пациентов до полутора месяцев и более. К ним относятся усталость, потеря запаха и вкуса, одышка и кашель. Результаты исследования опубликованы в журнале Annals of Internal Medicine.У некоторых пациентов симптомы коронавирусной инфекции сохраняются необычно долго. Чаще всего это наблюдается у тех, кто переносит болезнь в легкой форме и лечится амбулаторно. Медики даже ввели для описания этого состояния термин "длительный COVID".Чтобы лучше понять этот феномен, группа врачей и эпидемиологов из Женевского университета, Университетских больниц Женевы (HUG) и Главного управления здравоохранения кантона Женева в марте 2020 года создали систему COVICARE мониторинга и консультирования пациентов с COVID-19, не нуждающихся в госпитализации.Исследователи регулярно обзванивали людей, которые лечились дома, и спрашивали об их самочувствии. Всего под наблюдением ученых-медиков находились 669 человек, без особых факторов риска, которые могли потенциально вызвать осложнения от COVID-19. Средний возраст участников составил 43 года.Авторы исследования предполагали, что пациенты из этой группы должны быстро справиться с заболеванием. Однако, к их удивлению, через шесть недель после постановки диагноза почти у трети участников все еще сохранялись один или несколько симптомов, связанных с COVID-19: усталость — у 14 процентов, потеря вкуса или вкуса и запаха — у 12 процентов, одышка — у 9 процентов, постоянный кашель — у 6 процентов, и головные боли — у 3 процентов."Как только пандемия достигла нашей страны, мы столкнулись с множеством вопросов, — приводятся в пресс-релизе Женевского университета слова руководителя исследования профессора Идри Гессу (Idris Guessous), главного врача службы первичной медицины HUG и врача-эпидемиолога Департамента здравоохранения кантона Женева. — Даже если за несколько месяцев медицинские и научные знания о COVID-19 были значительно усилены, некоторые аспекты этого заболевания остаются загадочными, в частности, что касается эволюции и долгосрочных последствий этого нового вируса". Доктор Майссам Нехме (Mayssam Nehme), руководитель одной из клиник и первый автор статьи так описывает душевное состояние пациентов: "Помимо физической боли, многие очень беспокоились о том, насколько долго продлятся симптомы. Эти вопросы пока остаются без четкого медицинского ответа. При нынешнем уровне знаний важно слушать людей и поддерживать их".Задача медиков в такой ситуации, по мнению авторов, — признать возможность длительного сохранения симптомов, чтобы, с одной стороны, успокоить пациентов, а с другой — оптимизировать лечение."Это включает в себя информационную кампанию, нацеленную на население и медперсонал, а в более широком плане — на работодателей, страховые компании и общество в целом. Важно, чтобы каждый понимал, что даже внешне здоровые люди могут страдать от вируса даже через несколько недель или месяцев после заражения", — пишут авторы статьи.В настоящее время исследование продолжается. Ученые планируют в следующий раз подготовить обзор состояния пациентов через 3, 7 и 12 месяцев после заражения.

https://ria.ru/20201208/vaktsina-1588184087.html

https://ria.ru/20201130/kovid-1586974123.html

женева (кантон)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, биология, женева (кантон), здоровье