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Эксперт призвал активнее лишать коррупционеров имущества
Эксперт призвал активнее лишать коррупционеров имущества
Имущественная ответственность заставит лишний раз задуматься потенциального коррупционера, она является отличным дополнительным сдерживающим фактором, считает... РИА Новости, 08.12.2020
2020-12-08T13:38
2020-12-08T13:38
россия
антон цветков ("сильная россия")
коррупция
происшествия
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Имущественная ответственность заставит лишний раз задуматься потенциального коррупционера, она является отличным дополнительным сдерживающим фактором, считает председатель общероссийского движения "Сильная Россия" Антон Цветков.Ранее председатель СК РФ Александр Бастрыкин рассказал РИА Новости, что ущерб от коррупционных преступлений в 2020 году удалось компенсировать на 80% - было взыскано более 2 миллиардов рублей. Кроме того, СК на 4% увеличил число возбужденных уголовных дело о коррупции по сравнению с аналогичным периодом прошлого года."Уголовное наказание и само по себе, безусловно, пугает, а опасность лишиться ещё и имущества и денег является отличным дополнительным сдерживающим фактором. В этом ключе обязательства по возмещению ущерба несут еще и хороший профилактический смысл. Коррупционеры будут понимать, что за свои действия они будут нести не только уголовную, но и имущественную ответственность, и лишний раз подумают, стоит ли совершать эти преступления", - сказал Цветков в беседе с РИА Новости.Следственный комитет "вносит значительный вклад в системную борьбу с коррупцией", заметил эксперт."В деле борьбы с коррупцией крайне важна не только неотвратимость уголовного наказания, но и возмещение нанесённого ущерба. Нужно сделать так, чтобы коррупционер не просто понес уголовную ответственность, но и возместил ущерб, который он нанес государству и обществу", - добавил Цветков.
https://ria.ru/20201208/korruptsiya-1588180312.html
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россия, антон цветков ("сильная россия"), коррупция, происшествия

Эксперт призвал активнее лишать коррупционеров имущества

13:38 08.12.2020
 
© Fotolia / antiksuКоррупция
Коррупция - РИА Новости, 1920, 08.12.2020
© Fotolia / antiksu
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Имущественная ответственность заставит лишний раз задуматься потенциального коррупционера, она является отличным дополнительным сдерживающим фактором, считает председатель общероссийского движения "Сильная Россия" Антон Цветков.
Ранее председатель СК РФ Александр Бастрыкин рассказал РИА Новости, что ущерб от коррупционных преступлений в 2020 году удалось компенсировать на 80% - было взыскано более 2 миллиардов рублей. Кроме того, СК на 4% увеличил число возбужденных уголовных дело о коррупции по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 08.12.2020
12:17
В Кремле объяснили рост числа уголовных дел о коррупции
"Уголовное наказание и само по себе, безусловно, пугает, а опасность лишиться ещё и имущества и денег является отличным дополнительным сдерживающим фактором. В этом ключе обязательства по возмещению ущерба несут еще и хороший профилактический смысл. Коррупционеры будут понимать, что за свои действия они будут нести не только уголовную, но и имущественную ответственность, и лишний раз подумают, стоит ли совершать эти преступления", - сказал Цветков в беседе с РИА Новости.
Следственный комитет "вносит значительный вклад в системную борьбу с коррупцией", заметил эксперт.
"В деле борьбы с коррупцией крайне важна не только неотвратимость уголовного наказания, но и возмещение нанесённого ущерба. Нужно сделать так, чтобы коррупционер не просто понес уголовную ответственность, но и возместил ущерб, который он нанес государству и обществу", - добавил Цветков.
Наручники - РИА Новости, 1920, 08.12.2020
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РоссияАнтон Цветков ("Сильная Россия")КоррупцияПроисшествия
 
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