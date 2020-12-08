https://ria.ru/20201208/korruptsiya-1588146708.html

СК расследовал почти 16 тысяч дел о коррупции в 2020 году

СК расследовал почти 16 тысяч дел о коррупции в 2020 году

Более 15,8 тысячи коррупционных преступлений в отношении более 7,4 тысячи обвиняемых расследовано в 2020 году Следственным комитетом, рассказал глава СК РФ... РИА Новости, 08.12.2020

2020-12-08T09:37

2020-12-08T09:37

2020-12-08T09:37

следственный комитет россии (ск рф)

александр бастрыкин

оон

безопасность

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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Более 15,8 тысячи коррупционных преступлений в отношении более 7,4 тысячи обвиняемых расследовано в 2020 году Следственным комитетом, рассказал глава СК РФ Александр Бастрыкин в интервью РИА Новости в преддверии Международного дня борьбы с коррупцией.Девятого декабря во всем мире отмечается Международный день борьбы с коррупцией, в ходе которого государства-члены ООН информируют общественность о принятых мерах в этой области.Ранее Бастрыкин рассказал, что в 2020 году в России возбудили 15 тысяч 217 уголовных дел, что на 4% больше, чем в 2019 году.

https://ria.ru/20201202/korruptsiya-1587416870.html

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

следственный комитет россии (ск рф), александр бастрыкин, оон, безопасность