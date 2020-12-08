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https://ria.ru/20201208/korruptsiya-1588146708.html
СК расследовал почти 16 тысяч дел о коррупции в 2020 году
СК расследовал почти 16 тысяч дел о коррупции в 2020 году
Более 15,8 тысячи коррупционных преступлений в отношении более 7,4 тысячи обвиняемых расследовано в 2020 году Следственным комитетом, рассказал глава СК РФ... РИА Новости, 08.12.2020
2020-12-08T09:37
2020-12-08T09:37
следственный комитет россии (ск рф)
александр бастрыкин
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Более 15,8 тысячи коррупционных преступлений в отношении более 7,4 тысячи обвиняемых расследовано в 2020 году Следственным комитетом, рассказал глава СК РФ Александр Бастрыкин в интервью РИА Новости в преддверии Международного дня борьбы с коррупцией.Девятого декабря во всем мире отмечается Международный день борьбы с коррупцией, в ходе которого государства-члены ООН информируют общественность о принятых мерах в этой области.Ранее Бастрыкин рассказал, что в 2020 году в России возбудили 15 тысяч 217 уголовных дел, что на 4% больше, чем в 2019 году.
https://ria.ru/20201202/korruptsiya-1587416870.html
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следственный комитет россии (ск рф), александр бастрыкин, оон, безопасность

СК расследовал почти 16 тысяч дел о коррупции в 2020 году

09:37 08.12.2020
 
© Фото : предоставлено СК РФПредседатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 08.12.2020
© Фото : предоставлено СК РФ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Более 15,8 тысячи коррупционных преступлений в отношении более 7,4 тысячи обвиняемых расследовано в 2020 году Следственным комитетом, рассказал глава СК РФ Александр Бастрыкин в интервью РИА Новости в преддверии Международного дня борьбы с коррупцией.
Девятого декабря во всем мире отмечается Международный день борьбы с коррупцией, в ходе которого государства-члены ООН информируют общественность о принятых мерах в этой области.
"Расследовано 15 861 коррупционное преступление в отношении 7420 обвиняемых", - сказал он.
Ранее Бастрыкин рассказал, что в 2020 году в России возбудили 15 тысяч 217 уголовных дел, что на 4% больше, чем в 2019 году.
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