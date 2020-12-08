https://ria.ru/20201208/korruptsiya-1588138983.html
С российских коррупционеров за год взыскали свыше двух миллиардов рублей
С российских коррупционеров за год взыскали свыше двух миллиардов рублей
Более 2 миллиардов рублей удалось возместить по коррупционным преступлениям в 2020 году, рассказал глава СК РФ Александр Бастрыкин в интервью РИА Новости в... РИА Новости, 08.12.2020
2020-12-08T08:11
2020-12-08T08:11
2020-12-08T08:11
россия
следственный комитет россии (ск рф)
александр бастрыкин
коррупция
происшествия
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Более 2 миллиардов рублей удалось возместить по коррупционным преступлениям в 2020 году, рассказал глава СК РФ Александр Бастрыкин в интервью РИА Новости в преддверии Международного дня борьбы с коррупцией.Девятого декабря во всем мире отмечается Международный день борьбы с коррупцией, в ходе которого государства-члены ООН информируют общественность о принятых мерах в этой области.По словам Бастрыкина, с 2011 года по настоящее время государству и потерпевшим от коррупционных преступлений гражданам было возмещено почти 34 миллиарда рублей.
https://ria.ru/20201208/korruptsiya-1588130508.html
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россия, следственный комитет россии (ск рф), александр бастрыкин, коррупция, происшествия