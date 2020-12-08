https://ria.ru/20201208/korruptsiya-1588130508.html
В России стали возбуждать больше дел о коррупции, рассказал глава СК
В России стали возбуждать больше дел о коррупции, рассказал глава СК
Следственный комитет с начала 2020 года возбудил 15 217 уголовных дел о коррупции — на четыре процента больше, чем в 2019-м, рассказал глава СК Александр... РИА Новости, 08.12.2020
2020-12-08T03:08
2020-12-08T03:08
2020-12-08T12:13
россия
обсе
следственный комитет россии (ск рф)
александр бастрыкин
москва
оон
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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Следственный комитет с начала 2020 года возбудил 15 217 уголовных дел о коррупции — на четыре процента больше, чем в 2019-м, рассказал глава СК Александр Бастрыкин в интервью РИА Новости.Девятого декабря в мире празднуется Международный день борьбы с коррупцией: государства-члены ООН информируют общественность о принятых мерах в этой области.По словам Бастрыкина, всего с 2011 года в суд передали свыше 90 тысяч уголовных дел о коррупции.Он назвал эти преступления транснациональной проблемой, которая снижает доверие к власти и инвестиционную привлекательность государства, то есть замедляет социально-экономическое развитие в целом.Глава СК добавил, что представители ведомства постоянно участвуют в международных конференциях по борьбе с коррупцией. С начала этого года их делегировали на профильные мероприятия ОБСЕ, ФАТФ, МАНИВЭЛ и ЕАГ.Участие в таких конференциях, отметил Бастрыкин, позволяет обмениваться опытом с зарубежными коллегами и расширять арсенал мер для борьбы с коррупцией и отмыванием денег.
https://ria.ru/20201124/zarplata-1586150871.html
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россия, обсе, следственный комитет россии (ск рф), александр бастрыкин, москва, оон