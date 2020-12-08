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В России за сутки 562 человека умерли от COVID-19
В России за сутки 562 человека умерли от COVID-19
В России за сутки подтверждены 562 смерти пациентов с COVID-19, за все время - 44 159, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 08.12.2020
2020-12-08T11:14
2020-12-08T11:14
2020-12-08T11:14
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. В России за сутки подтверждены 562 смерти пациентов с COVID-19, за все время - 44 159, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.В частности, 86 смертей подтверждены в Санкт-Петербурге, 71 - в Москве, 33 - в Подмосковье.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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