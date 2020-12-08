https://ria.ru/20201208/koronavirus-1588164792.html

В России за сутки 562 человека умерли от COVID-19

В России за сутки 562 человека умерли от COVID-19

В России за сутки подтверждены 562 смерти пациентов с COVID-19, за все время - 44 159, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 08.12.2020

2020-12-08T11:14

2020-12-08T11:14

2020-12-08T11:14

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

москва

московская область (подмосковье)

санкт-петербург

общество

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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. В России за сутки подтверждены 562 смерти пациентов с COVID-19, за все время - 44 159, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.В частности, 86 смертей подтверждены в Санкт-Петербурге, 71 - в Москве, 33 - в Подмосковье.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

москва

московская область (подмосковье)

санкт-петербург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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