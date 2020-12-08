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В России за сутки 24 938 человек вылечились от коронавируса
В России за сутки 24 938 человек вылечились от коронавируса
За сутки в РФ выписаны 24 938 человек после COVID-19, за все время - 1 981 526, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 08.12.2020
2020-12-08T11:11
2020-12-08T11:11
2020-12-08T11:11
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
москва
московская область (подмосковье)
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общество
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. За сутки в РФ выписаны 24 938 человек после COVID-19, за все время - 1 981 526, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.В частности, в Москве выписаны - 5532 человека, в Санкт-Петербурге - 1811, в Подмосковье - 820.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, москва, московская область (подмосковье), санкт-петербург, общество