https://ria.ru/20201208/koronavirus-1588163535.html

В России за сутки 24 938 человек вылечились от коронавируса

В России за сутки 24 938 человек вылечились от коронавируса

За сутки в РФ выписаны 24 938 человек после COVID-19, за все время - 1 981 526, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 08.12.2020

2020-12-08T11:11

2020-12-08T11:11

2020-12-08T11:11

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

москва

московская область (подмосковье)

санкт-петербург

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/03/1587472835_0:0:2998:1686_1920x0_80_0_0_717706bcd82bc7edffe31a5748d534a7.jpg

МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. За сутки в РФ выписаны 24 938 человек после COVID-19, за все время - 1 981 526, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.В частности, в Москве выписаны - 5532 человека, в Санкт-Петербурге - 1811, в Подмосковье - 820.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

москва

московская область (подмосковье)

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, москва, московская область (подмосковье), санкт-петербург, общество