https://ria.ru/20201208/kompensatsii-1588146568.html

Аграриям девяти регионов выделили компенсации за ущерб от природных ЧС

Аграриям девяти регионов выделили компенсации за ущерб от природных ЧС

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 926,72 миллиона рублей для компенсаций аграриям, которые понесли ущерб из-за чрезвычайных... РИА Новости, 08.12.2020

2020-12-08T09:34

2020-12-08T09:34

2020-12-08T09:34

россия

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

правительство рф

экономика

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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 926,72 миллиона рублей для компенсаций аграриям, которые понесли ущерб из-за чрезвычайных ситуаций природного характера в 2020 году, сообщает пресс-служба кабмина.Уточняется, что на компенсации смогут рассчитывать сельхозпроизводители, которые заключили договор агрострахования на случай гибели урожая.В октябре глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев говорил, что российские регионы оценивают ущерб аграриев из-за чрезвычайных ситуаций природного характера в 2020 году в 8 миллиардов рублей. За прошедший период 2020 года режим ЧС природного характера был объявлен в 12 регионах.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), правительство рф, экономика