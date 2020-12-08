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Аграриям девяти регионов выделили компенсации за ущерб от природных ЧС
Аграриям девяти регионов выделили компенсации за ущерб от природных ЧС
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 926,72 миллиона рублей для компенсаций аграриям, которые понесли ущерб из-за чрезвычайных... РИА Новости, 08.12.2020
2020-12-08T09:34
2020-12-08T09:34
россия
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
правительство рф
экономика
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 926,72 миллиона рублей для компенсаций аграриям, которые понесли ущерб из-за чрезвычайных ситуаций природного характера в 2020 году, сообщает пресс-служба кабмина.Уточняется, что на компенсации смогут рассчитывать сельхозпроизводители, которые заключили договор агрострахования на случай гибели урожая.В октябре глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев говорил, что российские регионы оценивают ущерб аграриев из-за чрезвычайных ситуаций природного характера в 2020 году в 8 миллиардов рублей. За прошедший период 2020 года режим ЧС природного характера был объявлен в 12 регионах.
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россия, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), правительство рф, экономика

Аграриям девяти регионов выделили компенсации за ущерб от природных ЧС

09:34 08.12.2020
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСотрудники МЧС РФ на месте природного пожара в Воронежской области
Сотрудники МЧС РФ на месте природного пожара в Воронежской области - РИА Новости, 1920, 08.12.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 926,72 миллиона рублей для компенсаций аграриям, которые понесли ущерб из-за чрезвычайных ситуаций природного характера в 2020 году, сообщает пресс-служба кабмина.
"На выплаты будет выделено 926,72 миллиона рублей. Средства поступят в Республику Ингушетия, Волгоградскую, Новосибирскую, Омскую и Саратовскую области, а также в Алтайский, Забайкальский, Ставропольский и Хабаровский края", - говорится в сообщении.
Уточняется, что на компенсации смогут рассчитывать сельхозпроизводители, которые заключили договор агрострахования на случай гибели урожая.
В октябре глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев говорил, что российские регионы оценивают ущерб аграриев из-за чрезвычайных ситуаций природного характера в 2020 году в 8 миллиардов рублей. За прошедший период 2020 года режим ЧС природного характера был объявлен в 12 регионах.
 
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