https://ria.ru/20201208/kompensatsii-1588146568.html
Аграриям девяти регионов выделили компенсации за ущерб от природных ЧС
Аграриям девяти регионов выделили компенсации за ущерб от природных ЧС
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 926,72 миллиона рублей для компенсаций аграриям, которые понесли ущерб из-за чрезвычайных... РИА Новости, 08.12.2020
2020-12-08T09:34
2020-12-08T09:34
2020-12-08T09:34
россия
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
правительство рф
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/158101/30/1581013098_0:120:2890:1745_1920x0_80_0_0_55eb3c468df04392efb07d2361cafce4.jpg
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 926,72 миллиона рублей для компенсаций аграриям, которые понесли ущерб из-за чрезвычайных ситуаций природного характера в 2020 году, сообщает пресс-служба кабмина.Уточняется, что на компенсации смогут рассчитывать сельхозпроизводители, которые заключили договор агрострахования на случай гибели урожая.В октябре глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев говорил, что российские регионы оценивают ущерб аграриев из-за чрезвычайных ситуаций природного характера в 2020 году в 8 миллиардов рублей. За прошедший период 2020 года режим ЧС природного характера был объявлен в 12 регионах.
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/158101/30/1581013098_0:0:2550:1912_1920x0_80_0_0_839e30c06108d7a1ab361b7dc55ac203.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), правительство рф, экономика