В Совфеде ответили на обвинения Норвегии в адрес России из-за кибератаки
© РИА Новости / Владимир ТрефиловЗаместитель председателя Комитета СФ по международным делам Андрей Климов во время пресс-конференции в ММПЦ МИА "Россия сегодня" в Москве. 12 марта 2019
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Обвинения норвежских спецслужб в адрес России в том, что якобы связанные с нею хакерские группы могут быть причастны к кибератаке на парламент Норвегии, не имеют ничего общего с реальностью, заявил РИА Новости глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Андрей Климов.
Норвежские спецслужбы полагают, что к кибератаке на норвежский парламент в августе 2020 года могут быть причастны хакерские группы, связанные с Россией, говорится в сообщении полицейской службы безопасности (PST), в котором отмечается также, что достаточных доказательств нет.
"Все эти пугалки, страшилки про то, что русские идут, что они повсюду, нуждаются в регулярной подпитке, вот они и решили "подбросить угольков". На деле же эти заявления не имеют с реальностью ничего общего", - заявил Климов.
Он выразил возмущение тем, что норвежская сторона допускает подобные обвинения, не имея никаких подтверждений.
"Что значит "связанные с Россией" с юридической точки зрения? Разве снимали биометрические данные у подозреваемых или получили другие неопровежимые доказательства? Это нелепо", - убежден сенатор.