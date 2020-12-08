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https://ria.ru/20201208/kiberataka-1588243510.html
В Совфеде ответили на обвинения Норвегии в адрес России из-за кибератаки
В Совфеде ответили на обвинения Норвегии в адрес России из-за кибератаки
Обвинения норвежских спецслужб в адрес России в том, что якобы связанные с нею хакерские группы могут быть причастны к кибератаке на парламент Норвегии, не... РИА Новости, 08.12.2020
2020-12-08T16:23
2020-12-08T16:23
россия
совет федерации рф
андрей климов
норвегия
в мире
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Обвинения норвежских спецслужб в адрес России в том, что якобы связанные с нею хакерские группы могут быть причастны к кибератаке на парламент Норвегии, не имеют ничего общего с реальностью, заявил РИА Новости глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Андрей Климов.Норвежские спецслужбы полагают, что к кибератаке на норвежский парламент в августе 2020 года могут быть причастны хакерские группы, связанные с Россией, говорится в сообщении полицейской службы безопасности (PST), в котором отмечается также, что достаточных доказательств нет.Он выразил возмущение тем, что норвежская сторона допускает подобные обвинения, не имея никаких подтверждений.
https://ria.ru/20201130/kiberataki-1586891646.html
https://ria.ru/20201117/obvineniya-1584948813.html
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россия, совет федерации рф, андрей климов, норвегия, в мире

В Совфеде ответили на обвинения Норвегии в адрес России из-за кибератаки

16:23 08.12.2020
 
© РИА Новости / Владимир ТрефиловЗаместитель председателя Комитета СФ по международным делам Андрей Климов во время пресс-конференции в ММПЦ МИА "Россия сегодня" в Москве. 12 марта 2019
Заместитель председателя Комитета СФ по международным делам Андрей Климов во время пресс-конференции в ММПЦ МИА Россия сегодня в Москве. 12 марта 2019 - РИА Новости, 1920, 08.12.2020
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Обвинения норвежских спецслужб в адрес России в том, что якобы связанные с нею хакерские группы могут быть причастны к кибератаке на парламент Норвегии, не имеют ничего общего с реальностью, заявил РИА Новости глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Андрей Климов.
Норвежские спецслужбы полагают, что к кибератаке на норвежский парламент в августе 2020 года могут быть причастны хакерские группы, связанные с Россией, говорится в сообщении полицейской службы безопасности (PST), в котором отмечается также, что достаточных доказательств нет.
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"Все эти пугалки, страшилки про то, что русские идут, что они повсюду, нуждаются в регулярной подпитке, вот они и решили "подбросить угольков". На деле же эти заявления не имеют с реальностью ничего общего", - заявил Климов.

Он выразил возмущение тем, что норвежская сторона допускает подобные обвинения, не имея никаких подтверждений.

"Что значит "связанные с Россией" с юридической точки зрения? Разве снимали биометрические данные у подозреваемых или получили другие неопровежимые доказательства? Это нелепо", - убежден сенатор.

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