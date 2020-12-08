https://ria.ru/20201208/kiberataka-1588243510.html

В Совфеде ответили на обвинения Норвегии в адрес России из-за кибератаки

В Совфеде ответили на обвинения Норвегии в адрес России из-за кибератаки

Обвинения норвежских спецслужб в адрес России в том, что якобы связанные с нею хакерские группы могут быть причастны к кибератаке на парламент Норвегии, не... РИА Новости, 08.12.2020

2020-12-08T16:23

2020-12-08T16:23

2020-12-08T16:23

россия

совет федерации рф

андрей климов

норвегия

в мире

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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Обвинения норвежских спецслужб в адрес России в том, что якобы связанные с нею хакерские группы могут быть причастны к кибератаке на парламент Норвегии, не имеют ничего общего с реальностью, заявил РИА Новости глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Андрей Климов.Норвежские спецслужбы полагают, что к кибератаке на норвежский парламент в августе 2020 года могут быть причастны хакерские группы, связанные с Россией, говорится в сообщении полицейской службы безопасности (PST), в котором отмечается также, что достаточных доказательств нет.Он выразил возмущение тем, что норвежская сторона допускает подобные обвинения, не имея никаких подтверждений.

https://ria.ru/20201130/kiberataki-1586891646.html

https://ria.ru/20201117/obvineniya-1584948813.html

россия

норвегия

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россия, совет федерации рф, андрей климов, норвегия, в мире