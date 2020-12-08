https://ria.ru/20201208/karabakh-1588310424.html

Российские медики оказали помощь жителям Нагорного Карабаха

Российские медики оказали помощь жителям Нагорного Карабаха

Медики и психологи МЧС России провели выездной прием граждан в Нагорном Карабахе, сообщает МЧС России. РИА Новости, 08.12.2020

2020-12-08T22:51

2020-12-08T22:51

2020-12-08T22:51

ситуация в нагорном карабахе

россия

нагорный карабах

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

в мире

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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Медики и психологи МЧС России провели выездной прием граждан в Нагорном Карабахе, сообщает МЧС России.Отмечается, что медицинскую диагностику прошли 20 местных жителей. Чаще всего граждане жаловались на сердечно-сосудистые заболевания. После обследования, медики выдали им заключения о состоянии здоровья и дали рекомендации по профилактике и лечению их заболеваний."Восьмого декабря специалисты психологической и медицинской служб сводного отряда МЧС России совместно с представителями Минобороны России провели на базе поликлиники в Аскеранском районе выездной прием граждан", - говорится в сообщении.Психологи МЧС провели тестирование и занятие по нормализации психоэмоционального состояния.Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении с 10 ноября военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.

https://ria.ru/20201205/karabakh-1587841814.html

https://ria.ru/20201208/bolnitsy-1588134007.html

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нагорный карабах

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россия, нагорный карабах, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), в мире