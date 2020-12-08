https://ria.ru/20201208/karabakh-1588291897.html

Лавров обсудил с коллегой из Азербайджана урегулирование в Карабахе

Лавров обсудил с коллегой из Азербайджана урегулирование в Карабахе

Глава МИД РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов обсудил по телефону во вторник ход выполнения положений трехстороннего... РИА Новости, 08.12.2020

2020-12-08T20:00

2020-12-08T20:00

2020-12-08T20:00

ситуация в нагорном карабахе

джейхун байрамов

россия

никол пашинян

нагорный карабах

сергей лавров

азербайджан

армения

в мире

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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов обсудил по телефону во вторник ход выполнения положений трехстороннего заявления лидеров по Нагорному Карабаху, сообщается на сайте российского дипведомства."Главы внешнеполитических ведомств обсудили ход выполнения положений заявления лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября, актуальные темы двустороннего сотрудничества и международной повестки дня", - говорится в сообщении.Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении с 10 ноября военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.

https://ria.ru/20201208/karabakh-1588280349.html

россия

нагорный карабах

азербайджан

армения

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джейхун байрамов, россия, никол пашинян, нагорный карабах, сергей лавров, азербайджан, армения, в мире