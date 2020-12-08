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Военнослужащие Сирийской арабской армии в провинции Идлиб
Обострение ситуации в Идлибе
https://ria.ru/20201208/karabakh-1588255058.html
В Карабах за сутки вернулись 1126 беженцев
В Карабах за сутки вернулись 1126 беженцев
В Нагорный Карабах при содействии российских миротворческих сил за сутки вернулось 1126 беженцев, за все время миротворческой операции – более 36 тысяч, сообщил РИА Новости, 08.12.2020
2020-12-08T17:09
2020-12-08T17:09
обострение ситуации в идлибе
игорь конашенков
нагорный карабах
москва
в мире
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МОСКВА, 8 дек – РИА новости. В Нагорный Карабах при содействии российских миротворческих сил за сутки вернулось 1126 беженцев, за все время миротворческой операции – более 36 тысяч, сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.Генерал сообщил, что режим прекращения огня соблюдается в Нагорном Карабахе по всей линии соприкосновения.Российские саперы продолжают очистку территорий, где шли бои, от взрывоопасных предметов. По данным Конашенкова, за сутки очищено около 5 гектаров территории, 1,5 километра дорог, обнаружено и уничтожено 444 взрывоопасных предмета. За все время обезврежено уже более 4,5 тысячи взрывоопасных предметов.
https://ria.ru/20201207/navalnyy-1588056255.html
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игорь конашенков, нагорный карабах, москва, в мире

В Карабах за сутки вернулись 1126 беженцев

17:09 08.12.2020
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкВозвращение беженцев в Степанакерт
Возвращение беженцев в Степанакерт - РИА Новости, 1920, 08.12.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 8 дек – РИА новости. В Нагорный Карабах при содействии российских миротворческих сил за сутки вернулось 1126 беженцев, за все время миротворческой операции – более 36 тысяч, сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
"За сутки в места прежнего проживания с территории Армении вернулись еще 1136 человек. За время проведения миротворческой операции обеспечено безопасное возвращение уже более тридцати шести тысяч беженцев", - сказал он.
Президент РФ Владимир Путин и федеральный канцлер Германии Ангела Меркель перед совместной пресс-конференцией по итогам встречи - РИА Новости, 1920, 07.12.2020
7 декабря, 16:33
Путин и Меркель обсудили ситуацию с Навальным, Карабах и COVID-19
Генерал сообщил, что режим прекращения огня соблюдается в Нагорном Карабахе по всей линии соприкосновения.
Российские саперы продолжают очистку территорий, где шли бои, от взрывоопасных предметов. По данным Конашенкова, за сутки очищено около 5 гектаров территории, 1,5 километра дорог, обнаружено и уничтожено 444 взрывоопасных предмета. За все время обезврежено уже более 4,5 тысячи взрывоопасных предметов.
 
Обострение ситуации в ИдлибеИгорь КонашенковНагорный КарабахМоскваВ мире
 
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