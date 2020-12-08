https://ria.ru/20201208/karabakh-1588255058.html
В Карабах за сутки вернулись 1126 беженцев
В Карабах за сутки вернулись 1126 беженцев
В Нагорный Карабах при содействии российских миротворческих сил за сутки вернулось 1126 беженцев, за все время миротворческой операции – более 36 тысяч, сообщил РИА Новости, 08.12.2020
2020-12-08T17:09
2020-12-08T17:09
2020-12-08T17:09
обострение ситуации в идлибе
игорь конашенков
нагорный карабах
москва
в мире
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МОСКВА, 8 дек – РИА новости. В Нагорный Карабах при содействии российских миротворческих сил за сутки вернулось 1126 беженцев, за все время миротворческой операции – более 36 тысяч, сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.Генерал сообщил, что режим прекращения огня соблюдается в Нагорном Карабахе по всей линии соприкосновения.Российские саперы продолжают очистку территорий, где шли бои, от взрывоопасных предметов. По данным Конашенкова, за сутки очищено около 5 гектаров территории, 1,5 километра дорог, обнаружено и уничтожено 444 взрывоопасных предмета. За все время обезврежено уже более 4,5 тысячи взрывоопасных предметов.
https://ria.ru/20201207/navalnyy-1588056255.html
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игорь конашенков, нагорный карабах, москва, в мире