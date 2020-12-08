https://ria.ru/20201208/karabakh-1588255058.html

В Карабах за сутки вернулись 1126 беженцев

В Карабах за сутки вернулись 1126 беженцев

В Нагорный Карабах при содействии российских миротворческих сил за сутки вернулось 1126 беженцев, за все время миротворческой операции – более 36 тысяч, сообщил РИА Новости, 08.12.2020

2020-12-08T17:09

2020-12-08T17:09

2020-12-08T17:09

обострение ситуации в идлибе

игорь конашенков

нагорный карабах

москва

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0b/12/1585227210_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0a757ff61cb9ddabe814d319dd037346.jpg

МОСКВА, 8 дек – РИА новости. В Нагорный Карабах при содействии российских миротворческих сил за сутки вернулось 1126 беженцев, за все время миротворческой операции – более 36 тысяч, сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.Генерал сообщил, что режим прекращения огня соблюдается в Нагорном Карабахе по всей линии соприкосновения.Российские саперы продолжают очистку территорий, где шли бои, от взрывоопасных предметов. По данным Конашенкова, за сутки очищено около 5 гектаров территории, 1,5 километра дорог, обнаружено и уничтожено 444 взрывоопасных предмета. За все время обезврежено уже более 4,5 тысячи взрывоопасных предметов.

https://ria.ru/20201207/navalnyy-1588056255.html

нагорный карабах

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

игорь конашенков, нагорный карабах, москва, в мире